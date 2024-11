Không ngờ loại củ bình dân chỉ 2.000 đồng/kg nhưng chứa dinh dưỡng và cực kỳ tốt cho sức khỏe 

Củ đậu chứa nhiều chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp dạ dày co bóp tốt. Thích hợp với bà bầu và người thừa cân. Bên cạnh đó, nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải độc nên loại củ này có tác dụng làm đẹp da hiệu quả.

Củ đậu là món ăn vặt được nhiều người Việt ưa thích. Thành phần chính của loại củ này là nước (chiếm đến 80-90%). Ngoài ra, trong củ đậu còn có 4,51% đường glucoza, 2,4% tinh bột, các loại vitamin và muối khoáng khác như: sắt, canxi, photpho, vitamin C... cần thiết cho cơ thể.

Giống như nhiều loại rau khác, củ đậu rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho tim, bao gồm nước và các phân tử carbohydrate khác nhau. Mặt khác, củ đậu còn chứa Oligofructose inulin, liên quan trực tiếp đến việc giảm mức cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, củ đậu còn chứa vitamin C (một chất chống viêm, chống lại các gốc tự do) và kali (giúp kiểm soát huyết áp), có thể hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Cải thiện chức năng hệ miễn dịch

Thành phần chất xơ độc đáo của củ đậu có khả năng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột để giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Ngoài ra, fructan trong củ đậu có thể ngăn ngừa đột biến tế bào và sự phát triển của khối u trong hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Củ đậu là loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa vì chứa nhiều nước và chất xơ. Củ đậu cũng có thể làm dịu chứng táo bón và điều trị tiêu chảy hiệu quả. Ngoài ra, trong củ đậu cũng rất giàu các chất chống viêm, giúp giảm đau một cách tự nhiên các cơn đau liên quan đến loét và rối loạn tiêu hóa.

Giàu vitamin C

Ăn củ đậu mỗi ngày là cách bổ sung vitamin C đơn giản cho cơ thể. Vitamin C được coi là một chất chống oxy hóa lành mạnh, giúp loại bỏ tác hại của các gốc tự do và kiểm soát tình trạng viêm, giúp chống lại bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch và chứng suy giảm nhận thức cũng có thể ngăn ngừa

Ảnh minh họa: Internet

Tuy củ đậu là loại củ tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần ăn đúng cách tránh gây hại cho bản thân. Khi ăn củ đậu nên lưu ý không ăn quá nhiều. Vì nếu ăn quá nhiều, chọn làm thức ăn chính trong ngày sẽ khiến cơ thể không nạp đủ chất dinh dưỡng, dẫn tới suy nhược cơ thể. Ngoài ra, củ đậu tính mát, ăn quá nhiều sẽ khiến lạnh bụng dễ bị đau bụng và tiêu chảy.