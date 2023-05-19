Khám phá thức uống dinh dưỡng tiện lợi được giới trẻ yêu thích

Chủ nghĩa xê dịch ngày càng được người trẻ ưa chuộng. Khái niệm này thực tế vẫn còn khá mông lung với nhiều người, dễ hiểu theo chiều hướng tiêu cực về một hành động thích đi đây đó mà bỏ lơ công việc, trách nhiệm. Nhưng với giới trẻ hiện đại, xê dịch đã dần trở thành phong cách sống thỏa mãn đam mê trải nghiệm, đôi khi còn còn là kim chỉ nam cho việc gặt hái thành công trong công việc và cuộc sống của họ.

Theo đuổi công việc sáng tạo nội dung, Tuấn Anh (26 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho biết “Mình bén duyên với nghề sáng tạo nội dung sau một vài blog chia sẻ về du dịch. Công việc này thật sự thỏa mãn đam mê trải nghiệm, khám phá của bản thân. Ban đầu mình thích công việc này vì nghĩ bản thân sẽ không bị gò bó thời gian làm việc. Tuy nhiên, khi xác định đây là công việc duy trì thu nhập, mình phải thật sự nghiêm khắc với bản thân để mỗi ngày không lười biếng, liên tục tìm hiểu và sáng tạo nên những nội dung mới mẻ, hấp dẫn thu hút người xem”.

Hiện nay có vô vàn loại hình công việc không gò bó bên 4 bức tường văn phòng như content creator, freelancer, photographer, tác giả sách… Thậm chí những công việc này còn ngày càng phổ biến và mang đến nguồn thu nhập cao cho các bạn trẻ. Và điểm chung là những công việc kể trên không hề gò bó thời gian, địa điểm làm việc, đáp ứng nhu cầu di chuyển, trải nghiệm thực tế của người trẻ năng động.

Với những bạn trẻ sáng tạo, rất nhiều ý tưởng mới mẻ, thú vị có thể nhảy nhót trong đầu ngay cả khi đang mê mải trong chuyến du lịch hay thả hồn ở một quán cà phê nào đó. Với họ, bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành văn phòng làm việc, chỉ cần sức trẻ và nguồn năng lượng tích cực để duy trì sự sáng tạo.



Nhiều công việc dành cho giới trẻ ngày nay không gò bó thời gian, địa điểm làm việc

Thế nhưng người trẻ cũng phải thừa nhận rằng chủ nghĩa xê dịch với lối sống tự do, phóng khoáng đôi khi cũng cuốn họ theo chiều hướng tiêu cực. Nếu không có cho mình mục tiêu và một kế hoạch nghiêm khắc, họ rất dễ lơ là làm việc, thậm chí dễ dãi với chế độ ăn uống bảo vệ sức khỏe bản thân.

“Đặc thù công việc tự do về mặt thời gian và thường xuyên di chuyển đây đó để tìm kiếm nội dung cho blog nên mình thường không chú trọng chuyện ăn uống lắm. Việc tự nấu nướng thì tốn kém thời gian lại không đầy đủ bếp núc như ở nhà. Nhiều điểm đến mới, đồ ăn địa phương không hợp khẩu vị cũng đành ăn vội cho đỡ đói, thậm chí là nhịn cả ăn luôn.” Tuấn Anh chia sẻ.

Nói thêm về cách bản thân thay đổi chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe, anh cho biết “Cách của mình rất đơn giản. Nếu bữa ăn chính ngoài tầm kiểm soát thì mình bổ sung bằng các bữa ăn phụ trong ngày. Tình cờ mình biết đến Number 1 Soya Canxi mang hương vị sữa đậu nành quen thuộc có nên đã dùng thử. Công nhận là

vị rất thơm béo, có thể cảm nhận rõ đậu nành nguyên chất. Những bữa ăn vội vã trong những chuyến đi, mình thường mang theo một chai Number 1 Soya Canxi để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể”.



Dinh dưỡng là điều người trẻ vẫn luôn chú trọng dù theo đuổi phong cách sống nào đi chăng nữa

Number 1 Soya Canxi là dòng sữa đậu nành đóng chai tiện lợi được Tập đoàn Tân Hiệp Phát đầu tư áp dụng công nghệ tách vỏ Nhật bản và công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic hiện đại bậc nhất thế giới. Hai công nghệ này đã giúp sản phẩm giữ nguyên hương vị đậu nành nguyên chất cùng hàm lượng dinh dưỡng, đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Ra mắt diện mạo mới cuối năm 2021, sản phẩm này đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người trẻ Việt yêu thích đồ uống lành mạnh khi vừa đáp ứng tiêu chí dinh dưỡng vừa thỏa mãn nhu cầu ưa xê dịch, yêu tự do khám phá của đại đa số bạn trẻ. Hình thức chai cứng cáp, hiện đại đã mang đến sự tiện lợi, xóa bỏ rào cản trong nhu cầu bổ sung dinh dưỡng khi thường xuyên phải di chuyển của người trẻ có phong cách sống năng động, ưa xê dịch, khám phá.

Đến nay, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi vẫn duy trì sức hút trên thị trường đố uống và dần trở thành thức uống dinh dưỡng tiện lợi giúp người trẻ tự tin sức khỏe trên từng chặng đường, dù ở bất kỳ nơi đâu hay làm bất kỳ công việc nào.