Điểm danh loại quả có các thuộc tính chống lại ung thư, giữ cho trái tim khỏe mạnh, ăn vào buổi sáng cực tốt

Dinh dưỡng 12/06/2023 14:55

Đu đủ là một loại quả nhiệt đới cực kỳ bổ dưỡng đối với sức khỏe, thân thuộc với hầu hết người Việt. Liệu bạn có biết hết lợi ích vàng mà nó mang lại cho sức khỏe chưa?

Giúp chống táo bón

Nếu bạn đang bị táo bón và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tiêu hóa, hãy thêm một vài lát đu đủ vào chế độ ăn uống buổi sáng của mình. Ăn đu đủ vào buổi sáng khi bụng đói giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh về dạ dày.

Loại quả này cũng rất giàu chất xơ, giúp làm dịu nhu động ruột và do đó giúp giảm táo bón. Bên cạnh đó, đu đủ cũng giúp giảm axit và khó tiêu.

Điểm danh loại quả có các thuộc tính chống lại ung thư, giữ cho trái tim khỏe mạnh, ăn vào buổi sáng cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Ăn đu đủ chín có tốt không? Câu trả lời là có. Bởi theo các chuyên gia sức khỏe, những người có chế độ dinh dưỡng đầy đủ thường có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn thấp hơn so với người có chế độ ăn uống thiếu chất. Một trong những dưỡng chất thiết yếu này chính là beta-carotene (thường có trong đu đủ, quả mơ, bông cải, dưa đỏ, bí đỏ và cà rốt).

Bảo vệ làn da khỏi tổn thương

Ngoài tác dụng giữ cho cơ thể khỏe mạnh, quả đu đủ còn có thể giúp làn da của bạn thêm săn chắc và tươi sáng. Hoạt động quá mức của các gốc tự do được cho là nguyên nhân gây ra nhiều nếp nhăn, chảy xệ và các tổn thương da theo thời gian. Vitamin C và Lycopene có trong quả đu đủ giúp bảo vệ làn da và giúp giảm rõ rệt các dấu hiệu lão hóa này. Trong một nghiên cứu, bổ sung Lycopene trong 10 - 12 tuần sẽ giúp da giảm mẩn đỏ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Trong một trường hợp khác, những phụ nữ lớn tuổi có nếp nhăn khi sử dụng vitamin C, hỗn hợp Lycopene và các chất chống oxy hóa khác trong 14 tuần đã giảm đáng kể các nếp nhăn trên khuôn mặt, những thay đổi này thậm chí có thể đo lường được.

Điểm danh loại quả có các thuộc tính chống lại ung thư, giữ cho trái tim khỏe mạnh, ăn vào buổi sáng cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể

Ăn đu đủ có tác dụng gì? Các chất chống oxy hóa đóng vai trò ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Trong danh sách các chất chống oxy hóa quen thuộc, vitamin A, C, E và beta-carotene đều là những dưỡng chất không thể vắng mặt.

Trong khi đó, đu đủ lại là nguồn chứa tất cả những chất chống oxy hóa này với hàm lượng cao. Chất chống oxy hóa carotenoid được tìm thấy trong đu đủ, có thể trung hòa các gốc tự do.

Chức năng giảm stress oxy hóa được cho là nhờ hàm lượng lycopene bên trong đu đủ. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng ăn đu đủ có khả năng hỗ trợ loại bỏ lượng sắt dư thừa, hạn chế sản sinh ra các gốc tự do.

Giữ trái tim khỏe mạnh

Cholesterol gây hại cho cơ thể theo nhiều cách, đặc biệt là trái tim. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm soát mức cholesterol. Chất xơ có trong đu đủ giúp giảm mức cholesterol xấu. Ngoài ra, đu đủ còn chứa kali giúp kiểm soát huyết áp cao, một yếu tố khác có khả năng gây hại cho tim.

Điểm danh loại quả có các thuộc tính chống lại ung thư, giữ cho trái tim khỏe mạnh, ăn vào buổi sáng cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các thuộc tính chống ung thư

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa Lycopene có trong quả đu đủ có thể làm giảm nguy cơ ung thư và có thể có lợi cho những người đang được điều trị ung thư. Ngoài ra, đu đủ có thể có một số tác dụng độc đáo vượt trội hơn hẳn các loại trái cây khác. Ví dụ trong 14 loại trái cây và rau quả có đặc tính chống oxy hóa được biết đến, chỉ đu đủ có hoạt tính chống các tế bào ung thư vú. Trong một nghiên cứu nhỏ ở người lớn tuổi bị viêm và tiền ung thư dạ dày, một chế phẩm đu đủ lên men có thể giảm bớt quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu bổ sung trước khi đưa ra khuyến nghị chính thức.

Giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Ăn đu đủ chín có tác dụng gì, liệu loại trái cây này có tốt cho mắt không? Đây là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là người lớn tuổi và những người gặp vấn đề về thị lực. Câu trả lời là ăn đu đủ sẽ nhận được các lợi ích cho sức khỏe của mắt. Nguyên do là bởi zeaxanthin - loại chất chống oxy hóa trong đu đủ chín - khả năng loại bỏ các tia sáng xanh gây hại. Vì thế, các nhà dinh dưỡng học tin rằng zeaxanthin đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thị giác, đồng thời giúp ngăn ngừa nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng.

Điểm danh loại quả có các thuộc tính chống lại ung thư, giữ cho trái tim khỏe mạnh, ăn vào buổi sáng cực tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

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