Các nhà khoa học phân tích 100g gan lợn thấy có 2,5 mg đồng và trong giá đậu có nhiều vitamin C. Nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đậu cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá. Kết quả giá đậu thành chất bã sẽ không còn chất bổ.

Nhiều người sau khi ăn thịt, cá – những thức ăn giàu đạm và uống nước chè ngay với hy vọng là cơ thể sẽ tiêu hóa thức ăn nhanh chóng.

Tuy nhiên, họ không biết rằng, chất tanin trong chè khi kết hợp với đạm sẽ sinh ra một hợp chất, làm giảm sự hoạt động của nhu động ruột, khiến cho lượng phân bị đọng lại lâu trong đường ruột, dễ gây táo bón và làm tăng thêm cơ hội hấp thụ những chất độc trong ruột, gây hại cho sức khỏe.

Sữa đậu nành và trứng

Trứng là một trong những nguồn protein dồi dào cung cấp cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, sữa đậu nành có khả năng ức chế enzyme protease vận hành. Enzyme này có đóng vai trò thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Do đó, các món ăn kỵ nhau này sẽ làm mất đi công dụng có lợi và vô tình khiến sữa đậu nành trở thành tác nhân ngăn cơ thể hấp thụ tất cả protein trong trứng.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành và đường đen

Bởi trong đường đen có chất axít Osalic và axít malic, nếu dùng đường đen sẽ gây ra tác dụng axít sinh ra chất "lắng biến tính", chất bổ sẽ bị giảm đi. Trẻ sơ sinh sẽ bị đầy bụng hoặc mất đi chức năng tiêu hóa. Vậy nên ta phải dùng đường trắng.

Củ cải và quýt

Mọi người đều biết bệnh nhân bướu cổ là do cơ thể thiếu iod nhưng ít người biết rằng củ cải và quýt ăn cùng một lúc trong nhiều lần sẽ có nguy cơ dẫn đến bướu cổ.

Qua nhiều thí nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học phát hiện, hai loại thức ăn trên nếu ăn cùng lúc sẽ sinh ra một loại acid làm ức chế chức năng tuyến giáp trạng, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh bướu cổ.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua và thịt giăm bông

Sữa chua được đánh giá là một món ăn giàu dưỡng chất và vô cùng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, sữa chua vẫn có khả năng gây ung thư nếu kết hợp cùng với các món ăn kỵ nhau, cụ thể là thịt giăm bông. Người cung cấp thịt thường thêm nitrat vào thịt để tránh nhiễm vi khuẩn botulinum, một protein và độc tố thần kinh giúp bảo quản thực phẩm.

Tuy nhiên, nitrat cũng giúp làm chậm quá trình thịt thối rữa và hư hỏng, giúp kéo dài thời gian bảo quản của thịt. Khi sữa chua kết hợp với thịt sẽ tạo ra nitrosamine và carcinogen, cả hai đều là chất gây ung thư.

Vitamin C và tôm

Có một lượng lớn asen trioxit (As2O5) chứa trong tôm. Do đó, việc ăn chung tôm với các món ăn giàu vitamin C có thể gây ra phản ứng hóa học nguy hiểm trong dạ dày và sản sinh hợp chất gây hại là arsenic trioxide. Vì vậy cần kiêng cử những thực phẩm ăn chung này để hạn chế biến chứng có thể gây ra cho sức khỏe và thậm chí tử vong.

Rau chân vịt và đậu nành

Có rất nhiều người thích ăn đậu nành kèm với rau chân vịt, nhưng món ăn này được cảnh báo là sự kết hợp gây nguy hại cho dạ dày của bạn. Vì có lượng lớn axit oxalic trong rau chân vịt, khi vô tình tác dụng với đậu nành giàu chất canxi sẽ hình thành chất canxi oxalat - một chất kết tủa không tan trong dạ dày.