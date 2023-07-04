Cứ ngỡ vô dụng: Những loại rau củ nên ăn cả vỏ giúp chị em ngăn ngừa lão hóa, cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng cơ thể cần thiết mà ít người biết đến

Có nhiều loại trái cây mà lớp vỏ của nó chứa hàm lượng dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe . Khi ăn trái cây hữu cơ, nguồn gốc rõ ràng và được rửa sạch, ăn cả lớp vỏ bên ngoài để tận dụng nguồn vitamin có lợi của chúng.

Vỏ khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng như sắt, canxi, kali, magiê, vitamin B6 và vitamin C. Trong 100g khoai tây, lượng canxi ở vỏ nhiều gấp 7 lần phần củ và lượng sắt gấp 17 lần. Vỏ khoai tây chứa lượng beta-carotene đáng kể, là chất chuyển hóa thành vitamin A trong quá trình tiêu hóa.

Nhiều người bất ngờ với công dụng của vỏ khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A rất cần thiết cho sức khỏe tế bào và hệ miễn dịch, duy trì chức năng các bộ phận cơ thể.

Vỏ bí ngòi

Vỏ bí ngòi có thể hơi đắng nhưng lại cực kỳ bổ dưỡng. Bạn sẽ nhận được chất xơ, kali và một số vitamin C.

Bí ngòi tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ của bí cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa như lutein, carotenoid và zeaxanthin. Bạn có thể tận dụng lợi ích của lớp vỏ này bằng cách kết hợp chúng với các hương vị khác, với món salad hoặc xào nấu chúng.

Vỏ khoai lang

Cũng giống như khoai tây, lớp vỏ mỏng manh của khoai lang có chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời có tác dụng bảo vệ các chất bên trong lớp thịt. Người Nhật cho rằng ăn khoai lang cả vỏ sẽ ngăn ngừa được ung thư đại tràng.. Chỉ cần rửa thật sạch đất cát và tạp chất, đem chế biến là khoai lang đã trở thành một món ăn ngon và bổ dưỡng.

Vỏ dưa chuột

Vỏ dưa chuột màu xanh đậm, giàu chất chống oxy hóa, chất xơ không hòa tan, kali, vitamin K, tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và kích thích vai trò của bạch cầu. Ăn vỏ dưa chuột có thể giải nhiệt, giải độc cho cơ thể.

Ăn vỏ dưa chuột có thể giải nhiệt, giải độc cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Cà tím

Các giống cà tím có màu sẫm hơn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Đặc biệt là giàu vitamin C, caroten và một số chất dinh dưỡng khác. Những chất này có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, ngăn ngừa lão hóa tế bào hiệu quả và phòng tránh nhiều loại bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, vỏ cà tím cũng giàu ellulose và những thành phần có vị đắng. Giúp phòng ngừa táo bón, cải thiện chức năng gan và túi mật.

Cà tím - Ảnh minh họa: Internet

Để có thể chế biến vỏ cà tím, trước tiên bạn cần phải dùng dao cắt cả vỏ và thịt loại quả này thành từng miếng nhỏ. Bạn có thể xào riêng hoặc xào chung cùng một số nguyên liệu ăn kèm khác. Khi nấu, mọi người nên cho thêm xì dầu, tỏi băm, gừng băm và một số loại gia vị khác để khiến món ăn thơm ngon hơn. Nếu muốn làm mất vị đắng của cà tím, bạn có thể ngâm cà tím đã thái lát trong nước muối 20 phút. Vì các thành phần trong muối ăn sẽ giúp giảm bớt vị đắng và khiến nguyên liệu mềm hơn.