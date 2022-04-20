Công dụng bất ngờ của vỏ xoài mà bạn có thể chưa biết

Vì vỏ xoài là sản phẩm phụ của trái cây và cũng rất giàu phenol giống như pectin, nên nó có thể tác động mạnh đến môi trường và làm tăng mức độ ô nhiễm. Đây là lý do tại sao phần lớn vỏ xoài được sử dụng để làm thức ăn cho gia súc và phần còn lại được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng như nước trái cây, giấm và rượu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số công dụng và lợi ích sức khỏe của vỏ xoài. Hãy đoán xem nhé!

Theo một nghiên cứu, xoài tươi chứa khoảng 15-20% vỏ. Ngoài ra, polyphenol trong vỏ có số lượng nhiều hơn trong cùi.

Vỏ xoài là một nguồn phong phú của các hợp chất phenolic, carotenoit và các hợp chất hoạt tính sinh học. Một số axit phenolic là axit gallic, axit syringic, axit protocatechuic và flavonoid là quercetin và kaempferol. Các hợp chất khác trong vỏ xoài bao gồm resveratrol, chất xơ, vitamin C, vitamin E, canxi, kali, magiê, natri và sắt. Mangiferin, một polyphenol và một chất chống oxy hóa là hợp chất hoạt động chính trong vỏ xoài.





Những lợi ích sức khỏe của vỏ xoài.

Tốt cho tim mạch.

Các nghiên cứu nói rằng vỏ xoài rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoid và phenol và có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh liên quan như bệnh tim. Các hợp chất chống oxy hóa này có thể giúp chống lại các gốc tự do và chống lại các vấn đề như béo phì, một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim như tăng huyết áp và rối loạn lipid máu.

Có đặc tính ngăn ngừa ung thư.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit phenolic và flavonoid trong vỏ xoài có thể có đặc tính chống ung thư, đặc biệt là chống lại ung thư vú. Nó có thể giúp ức chế sự tăng sinh tế bào và do đó, ngăn ngừa nguy cơ mắc các khối u. Mangiferin trong vỏ cũng cho thấy tác dụng bảo vệ chống lại các loại ung thư khác nhau như ung thư ruột kết.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Vỏ xoài rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, được biết là có đặc tính chống bệnh tiểu đường mạnh. Tiêu thụ vỏ xoài có thể ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng glucose trong cơ thể và cũng ngăn ngừa tổn thương tuyến tụy do stress oxy hóa. Tuyến tụy giúp sản xuất insulin để quản lý lượng đường.

Giúp giảm cân

Pectin là một chất xơ độc đáo được tìm thấy trong vỏ xoài. Nó chiếm khoảng 5-11%, tùy thuộc vào giống xoài và phương pháp chiết xuất. Pectin giúp thúc đẩy trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo phì. Ăn vỏ xoài giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo so với chế độ ăn nhiều protein. Điều này giúp quản lý cân nặng.

Tốt cho hệ thống miễn dịch

Vỏ xoài rất giàu vitamin C; nó chứa khoảng 18-257 mg mỗi gam vitamin. Vitamin C là một chất dinh dưỡng tuyệt vời cho hoạt động của hệ thống miễn dịch. Nó giúp hỗ trợ các chức năng tế bào khác nhau liên quan đến hệ thống miễn dịch thích ứng và bẩm sinh và bảo vệ chống lại các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể.





Tốt cho da và tóc

Vitamin E có lợi cho sức khỏe tốt của da và tóc. Vỏ xoài, đặc biệt là những quả chín chứa nhiều vitamin này. Nó có hiệu quả trong việc giảm thiểu thiệt hại gây ra cho da do tia UV có hại và nuôi dưỡng nó từ bên trong. Vitamin cũng làm chậm quá trình lão hóa và viêm da. Ăn xoài cũng có thể giúp hỗ trợ sự phát triển của tóc và da đầu khỏe mạnh.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Căng thẳng oxy hóa đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Mangiferin, một chất phytochemical hoạt động, được tìm thấy với lượng lớn hơn trong vỏ xoài so với cùi của nó. Hợp chất này có tác dụng bảo vệ các tế bào rốn chống lại các loại oxy phản ứng và giúp chúng tồn tại. Điều này có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các bệnh liên quan đến căng thẳng oxy hóa khác.

Có tác dụng kháng khuẩn

Vỏ xoài có các hoạt động kháng khuẩn và có thể giúp ngăn ngừa một loạt vi khuẩn như E.coli và Salmonella, và nấm như Aspergillus Niger. Điều này chủ yếu là do nồng độ cao của axit phenolic trong vỏ.

Giúp duy trì một đường ruột khỏe mạnh

Vỏ xoài có tiềm năng tiền sinh học; Khi tiêu thụ, nó có thể giúp phát triển các vi khuẩn 'lành mạnh', có thể giúp duy trì đường ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vỏ xoài khô chứa khoảng 40% chất xơ và có thể hiệu quả hơn vỏ xoài tươi.

Giúp chữa lành vết thương

Vitamin E là một chất dinh dưỡng tuyệt vời để chữa lành vết thương. Nó thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương nhanh hơn và giúp hình thành làn da mới. Ăn vỏ xoài cũng có thể giúp chữa lành vết thương do bỏng và phẫu thuật.





Một số tác dụng phụ của vỏ xoài

Vỏ xoài có chứa một hợp chất urushiol với hàm lượng cao có thể gây dị ứng hoặc phản ứng nghiêm trọng cho mọi người. Nó là một chất kích thích cũng được tìm thấy trong cây thường xuân độc và cây sồi độc. Một số tác dụng phụ của urushiol có thể bao gồm ngứa, mẩn đỏ, mụn nước và sưng da. Xoài và các loại trái cây khác thường được trồng với sự hỗ trợ của phân bón.

Vỏ xoài có thể còn dính dấu vết của các loại phân bón, có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như khó tiêu.

Vỏ xoài có vị chua chua cay cay; nó có thể có vị cực kỳ đắng khi ăn nó.

Công dụng của vỏ xoài

Vỏ xoài được sử dụng rộng rãi để làm thức ăn cho gia súc.

Bột vỏ xoài được sử dụng như một thành phần thực phẩm chức năng trong nhiều sản phẩm nướng như bánh mì, bánh quy và bánh ngọt.

Được sử dụng trong việc chuẩn bị đồ uống tức thì và chất khử nước.

Được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất nước trái cây và giấm.

Vỏ xoài được sử dụng để chiết xuất pectin chất lượng tốt, một loại chất xơ độc đáo.

Được sử dụng để sản xuất rượu mùi như rượu vang.

Được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm để điều chế các sản phẩm chống lão hóa.

Kết luận:

Vỏ xoài có lợi cho sức khỏe và có ứng dụng tuyệt vời trong ẩm thực và các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn trực tiếp ăn nó, hãy tránh tiêu thụ với số lượng lớn và chỉ ăn sau khi đã rửa sạch vỏ đúng cách. Ngoài ra, trước khi sử dụng các chất bổ sung từ vỏ xoài, tốt hơn là nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.