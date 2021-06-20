Cảnh báo điều tối kỵ khi ăn tôm: Kết hợp với loại nước này ngon miệng nhưng lại ‘rước họa vào thân’

Dinh dưỡng 20/06/2021 09:11

Tôm là món bổ dưỡng, nhưng khi phạm phải những tối kị khi kết hợp thực phẩm sẽ dẫn đến tình trạng rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Trong tôm rất giàu đạm, cùng các loại vitamin B12, axit béo Omega 3 rất tốt cho sức khỏe, góp phần tạo nên sự bền vững của thành mạch máu. Tuy nhiên, bổ thì bổ nhưng tôm vẫn có những điều tối kị, chúng ta càn lưu ý để tránh “cái miệng hại cái thân”.

tom 1
Tôm là món siêu bổ dưỡng, nhưng ăn sai cách sẽ thành chất kịch độc cho cơ thể - Ảnh: Internet

Không ăn tôm tái, chưa chín kỹ

Không ăn tôm tái, nói chung tất cả các loại hải sản đều không nên ăn tái. Vì nếu không được nấu chín, khi ăn rất dễ mắc giun sán. Đặc biệt, tôm lại là loài sống dưới tầng đáy biển, nên cần được chế biến kĩ.

Để đảm bảo ăn tôm an toàn nên nấu chín, hấp, luộc, hoặc chiên với ít dầu mỡ. Không nên nấu tôm với bơ, dầu, nhiều muối.

Người bị dị ứng càng không nên ăn tôm, rất nhiều người bị dị ứng với tôm, đặc biệt là trẻ em. Triệu chứng thường gặp khi dị ứng tôm là nổi mề đay, xuất hiện những vùng đỏ, nổi cục, rất ngứa ở vùng chân tay, mặt, cổ.

Không kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C

Theo các chuyên gia, trong tôm có chưa rất nhiều asen hóa trị 5, tuy không gây độc cho cơ thể nhưng nếu kết hợp nó với thực phẩm giàu vitamin C thì sẽ thành độc. Khi đó, asen hóa trị 5 sẽ chuyển thành asen hóa trị 3 (tức thạch tín), là chất rất độc, có thể gây nguy hại đến tính mạng. 

Vì vậy không kết hợp tôm với thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua, nho, mướp đắng, rau ngót,... 

tom 2
Tôm kị vitamin C - Ảnh: Internet

Không bia, uống trà trước và sau khi ăn tôm

Trong tôm có nhiều canxi khi uống trà trước và sau khi ăn tôm, sẽ gây ra phản ứng với axit tanic trong trà sẽ tạo thành canxi không hoà tan, nếu lặp lại nhiều và thời gian dài sẽ gây kích ứng đến dạ dày.

Uống bia và ăn tôm cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bởi trong bia có nhiều vitamin B1 kết hợp với các chất đạm trong tôm tạo ra kết tủa, nếu ăn thường xuyên sẽ tích tụ trong cơ thể dẫn đến sỏi thận. Uống nhiều bia trong khi ăn tôm sẽ khiến cơ thể sản xuất axit uric ảnh hưởng đến thận, dễ bị gút.

Ăn vỏ tôm cung cấp nhiều canxi?

Nhiều người quan niệm rằng vỏ tôm chứa nhiều canxi, nên việc ăn tôm luôn cả vỏ sẽ giúp bồi bổ thêm canxi cho cơ thể. Nhưng thực tế, vỏ tôm không chưa nhiều canxi như vậy, nguồn canxi chính của tôm chủ yếu là ở thịt, chân và càng tôm. Trong vỏ tôm chỉ là chất kittin giúp cấu tạo nên lớp vỏ của các loại giáp xác chứ không chứa nhiều canxi. Nếu ăn tôm luôn cả vỏ thì cơ thể cũng sẽ bài tiết chất này ra ngoài, mà hệ tiêu hóa của chúng ta lại càng thêm nhọc.

 

Chuyên gia nhận định nguyên nhân hai cháu bé tử vong khi ăn mỳ tôm xào trứng

Chuyên gia nhận định nguyên nhân hai cháu bé tử vong khi ăn mỳ tôm xào trứng

Liên quan đến việc hai cháu bé ở Cao Bằng tử vong do ngộ độc khi ăn mỳ tôm xào trứng mang từ đám cưới về, chuyên gia cho biết, mỳ và trứng chế biến với nhau không gây phản ứng hóa học. Vậy nguyên nhân là gì?

Xem thêm
Từ khóa:   tôm kỵ món gì tôm kỵ nấu với gì thực phẩm kỵ với tôm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?