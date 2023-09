Hương vị thơm ngon đặc biệt của món me ngâm đường chua ngọt mang đến cho người dùng cảm giác lạ miệng, nó có vị ngọt ngọt chua chua dễ ăn. Cách làm món me ngâm đường chua ngọt rất đơn giản và không tiêu tốn quá nhiều thời gian để có được một hũ me ngâm.

Dù là me xanh hay me chín đều có thể dùng làm món ăn vặt ngon miệng, trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về cách làm me ngâm đường ngon tại nhà.

Làm me ngâm tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế me

Đầu tiên bạn rửa sạch me sau đó để ráo

Bước tiếp theo bạn cần đun một nồi nước sôi sau đó tắt bếp đợi 10 phút khi nước đã bớt nóng thì bạn cho me vào nồi và ngâm

Sau khi me đã ngâm được 5 phút thì bạn vớt ra đợi nguội bạn lột sạch vỏ me.

Bạn nên dùng dao mũi nhọn để tách bỏ hạt bằng cách rạch thẳng một đường dọc theo chiều thân quả me.

Làm trắng me để ngâm

Làm me ngâm đường tại nhà- Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tách hạt me bạn tiến hành ngâm me với nước muối pha loãng để làm bớt độ chua của me cũng như làm trắng thân me.

Sau 1 ngày bạn vớt me ra xả lại với nước sạch và để ráo

Ngâm me

Có thể dùng me chín để ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dùng 1 chiếc lọ thủy tinh sạch rồi xếp quả me vòng quanh cho đến khi đầy lọ, bạn nhớ là để cuống me hướng lên phía trên. Bạn không nên xếp quả me quá sát nhau bởi làm như vậy quả me sẽ không ngấm được nước đều.

Bạn bật bếp sau đó đổ vào nồi nửa lít nước, thêm vào đó nửa cân đường trắng và 1 thìa muối.

Bước cuối cùng bạn khuấy đều cho đến khi đường tan, đến khi nước sôi thì bạn tắt bếp. Khi nước đường đã nguội hẳn thì bạn đổ vào lọ thủy tinh đã xếp me từ trước và bắt đầu ngâm me.

Cách làm me ngâm đường muối ớt

Làm me ngâm đường muối ớt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu làm me ngâm đường muối ớt

Me xanh: 1 kg

Đường: 300 gram

Muối: 200 gram

Ớt cay: bạn có thể tùy chọn bất kỳ loại ớt nào bạn thích

Bình thủy tinh hay bình nhựa có nắp đậy.

Sơ chế nguyên liệu làm me ngâm

Đối với sơ chế me bạn áp dụng như bước sơ chế của làm me ngâm đường

Khi sơ chế ớt bạn chia ớt thành hai phần bằng nhau. Nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho nhiều ớt hơn. Bạn cắt một nửa ớt theo khoanh tròn và nửa còn lại cắt dọc.

Làm nước ngâm me ngon

Trộn đường, muối và nước lọc vào với nhau sau đó mang đi nấu đến khi sôi. Khi nước đã sôi, đường và muối hoàn toàn thì bạn tắt bếp rồi để nguội

Trong khi đợi nước nguội bạn xếp me vào lọ đã chuẩn bị trước. Bạn nên xếp xen kẽ me và ớt vào bình để me ngon hơn.

Bạn ngâm me trong thời gian từ 3 đến 4 ngày là có thể dùng được

Cách làm me ngâm để được lâu

Me ngâm tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Để me ngâm sử dụng được lâu hơn thì bạn nên chú ý vào phần sơ chế và phần ngâm me nhiều hơn vì đây là những khâu quan trọng quyết định xem me ngâm có thành công hay không.

Những chú ý vào phần sơ chế me

Khi tách vỏ me bạn cần đem rửa thật sạch vỏ để tránh bụi bẩn bám vào phần thịt me bên trong

Bạn nên chuẩn bị một bát nước đã pha nước lọc, 1 bát nước lọc đun sôi cùng với hai thìa muối để làm sạch thịt me sau khi đã tách xong vỏ và hạt.

Sau khi đã luộc me xong bạn nên rửa me lại bằng nước lạnh để me nguội nhanh hơn.

Một lưu ý quan trọng là khi lột vỏ me đến đâu bạn nên thả me vào bát nước lọc pha muối để me không bị thâm và rửa lại với bát nước đun sôi để nguội pha với muối.

Lưu ý khi chuẩn bị ngâm me

Khi bạn chuẩn bị lọ ngâm me, bạn cần chuẩn bị một chiếc lọ khô và sạch. Nếu chiếc lọ không khô thì khi ngâm me sẽ rất dễ bị nổi váng.

Xếp me theo chiều thẳng đứng để đảm bảo toàn bộ số me có thể ngập trong nước đường. Để nước quá mặt me với khoảng cách từ 0.3 đến 0.5mm

Nên để lọ me vào nơi khô thoáng để tránh làm hỏng me

Thời gian ngâm me đường sẽ rơi vào khoảng từ 4 đến 5 ngày

Cách làm me ngâm đường tại nhà rất đơn giản, bạn có thể dùng me xanh hay me chín, cũng có thể ngâm me chua ngọt hay ngâm me với đường muối ớt. Me ngâm là một món ăn vặt hấp dẫn và cũng chứa rất nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Chị em hãy lựa chọn công thức ngâm me phù hợp để làm cho gia đình món ăn vặt ngon và cũng rất dễ ăn này.