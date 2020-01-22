Dù là me xanh hay me chín đều có thể dùng làm món ăn vặt ngon miệng, trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về cách làm me ngâm đường ngon tại nhà.

Cách làm me ngâm đường - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm me ngâm chua ngọt

Hương vị thơm ngon đặc biệt của món me ngâm đường chua ngọt mang đến cho người dùng cảm giác lạ miệng, nó có vị ngọt ngọt chua chua dễ ăn. Cách làm món me ngâm đường chua ngọt rất đơn giản và không tiêu tốn quá nhiều thời gian để có được một hũ me ngâm.