Quả chanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này coi chừng 'rước họa vào thân'

Trong trái chanh cung cấp rất nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi khác nhau. Những chất dinh dưỡng này đem lại một số lợi ích cho sức khỏe. Trên thực tế, chanh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và sức khỏe hệ tiêu hóa.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Ăn chanh giúp cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như flavonoids và carotenoids. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và vi khuẩn, giúp duy trì sức khỏe của mạch máu và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng: Các nhà nghiên cứu đã cho thấy, vỏ chanh chứa những hợp chất có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại các vi khuẩn gây bệnh răng miệng phổ biến. Ăn chanh cũng có tác dụng làm trắng răng, cải thiện tình trạng hôi miệng.