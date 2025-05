Giá cà phê hôm nay 18/5/2025: Giảm xuống cực mạnh, trong nước thu mua ở mức 125.100 đồng/kg

Mức giá này rất thấp so với từ đầu năm đến nay. Các đại lý cho biết chỉ mua được hàng khi giá trên 130.000 đồng/kg, còn lại đa số nông dân đều chờ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hôm nay, 18/5, không có giá tham chiếu trên sàn London – Anh nhưng giá Robusta trong nước xoay quanh mức 125.100 đồng/kg, thấp hơn cuối tuần trước đến 2.700 đồng/kg.

Mức giá này rất thấp so với từ đầu năm đến nay. Các đại lý cho biết chỉ mua được hàng khi giá trên 130.000 đồng/kg, còn lại đa số nông dân đều chờ.

Theo thông tin từ VOV.VN, giá cà phê trên thị trường thế giới ngày 18/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 4.809– 4.986 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London giảm 2,13%, tương đương 106 USD/tấn, giao dịch ở mức 4.865 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 là 365,65 US cent/lb, giảm 2,49% tương đương 9,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

