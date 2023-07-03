Cà rốt ngoài giúp sáng mắt, đẹp da còn có những công dụng đáng kinh ngạc mà có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 03/07/2023 19:04

Cà rốt là một trong những loại rau củ hết sức quen thuộc đối với đời sống chúng ta hàng ngày. Cà rốt được xem là một loại thực phẩm dễ tìm và cực tốt đối với cơ thể.

Cải thiện tầm nhìn

Sự thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến bệnh viêm mắt, thiếu vitamin A là một trong những nguyên nhân chính có thể gây mù ở trẻ em. Cà rốt cung cấp vitamin A nên rất tốt cho mắt của bạn.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người không thể cải thiện thị lực khi ăn cà rốt, trừ khi họ bị thiếu vitamin A. Cà rốt cũng chứa chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, và sự kết hợp của hai chất này có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một dạng mất thị lực.

Cà rốt ngoài giúp sáng mắt, đẹp da còn có những công dụng đáng kinh ngạc mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì lượng đường trong máu

Lượng đường trong máu của bạn, còn được gọi là glucose. Nó có nguồn gốc từ thực phẩm bạn tiêu thụ. Cơ thể bạn cần nó để tạo năng lượng, nhưng quá nhiều có thể gây hại. Nếu bạn bị tiểu đường và đang theo dõi lượng đường trong máu, cà rốt là một lựa chọn tốt. Chúng chứa ít calo và đường, đồng thời các vitamin và khoáng chất thiết yếu trong chúng phối hợp với nhau để ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nước ép cà rốt có chứa beta-carotene, rất cần thiết để chống lại tác hại của các gốc tự do có thể dẫn đến bệnh tim. Ngoài ra, nước ép cà rốt còn chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, E và folate, giúp bảo vệ chống lại bệnh tim bằng cách giảm quá trình oxy hóa cholesterol LDL "xấu" và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám.

Cà rốt ngoài giúp sáng mắt, đẹp da còn có những công dụng đáng kinh ngạc mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa chống ung thư

Cà rốt chứa nhiều chất phytochemical được nghiên cứu sâu về đặc tính chống ung thư. Trong cà rốt có chứa hợp chất beta-carotene và các carotenoid khác nên có thể thúc đẩy khả năng miễn dịch và kích hoạt một số protein ức chế tế bào ung thư. Các nghiên cứu cho thấy nước ép cà rốt cũng có thể giúp bạn chống lại bệnh bạch cầu.

Nhiều người cũng tin rằng tác dụng của cà rốt giúp giảm nguy cơ mắc ung thư miệng. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để đảm bảo về tác dụng này. Các nghiên cứu tiết lộ rằng trên 100 gam cà rốt chứa khoảng 33% vitamin A, 9% vitamin C và 5% vitamin B-6, có thể giúp chống lại các gốc tự do. Do đó, nước ép cà rốt là một trong những lựa chọn tuyệt vời để phòng ngừa bệnh ung thư.

Cà rốt ngoài giúp sáng mắt, đẹp da còn có những công dụng đáng kinh ngạc mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tiêu hóa

Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu carotenoid hơn có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, theo nghiên cứu năm 2014 điều tra dữ liệu từ 893 người.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng những người tiêu thụ một chế độ ăn nhiều chất xơ có nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn những người tiêu thụ ít chất xơ. Một củ cà rốt vừa chứa 1,7 g chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột.

Tốt cho da

Nước ép cà rốt chứa beta-caroten, là vitamin A. Đặc tính chống viêm của nó thúc đẩy quá trình tái tạo mô. Chúng cũng có nhiều chất xơ, rất quan trọng để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bạn. Điều này có thể giúp giảm mụn trứng cá.

Cà rốt ngoài giúp sáng mắt, đẹp da còn có những công dụng đáng kinh ngạc mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị u nang buồn trứng

Cà rốt là loại củ không chứa tinh bột có chỉ số đường huyết thấp. Nhờ những đặc tính này mà công dụng của cà rốt có thể hỗ trợ bạn điều trị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Tuy nhiên, cà rốt chỉ được nghiên cứu chứng minh là hỗ trợ điều trị bệnh chứ không trực tiếp trị bệnh. Để điều trị hội chứng buồng trứng đa nang, bạn cần tuân theo những chỉ định từ bác sĩ.

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