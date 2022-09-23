Bất ngờ với 5 loại rau củ có hàm lượng thuốc trừ sâu cực thấp, vừa bổ vừa an toàn cho sức khỏe

Dinh dưỡng 23/09/2022 07:10

Theo một vài nghiên cứu, 5 loại rau củ dưới đây thường ít bị phun thuốc, mang nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe con người.

Củ sen

Củ sen mọc trong ao nên từ lúc trồng đến khi thu hoạch ngay cả việc bón phân cũng vô cùng ít. Chúng chủ yếu hấp thu dinh dưỡng từ môi trường sống. Nước và bùn giúp củ sen hầu như không bị sâu bệnh.

Củ sen giàu khoáng chất, vitamin C, chất xơ... giúp thanh nhiệt, giảm cân...

Bất ngờ với 5 loại rau củ có hàm lượng thuốc trừ sâu cực thấp, vừa bổ vừa an toàn cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bầu, bí, mướp

Các loại quả này tương đối an toàn vì cây vốn không nhiều sau. Nếu có thì lượng thuốc nhiễm vào quả ít hơn so với các loại rau khác do quá trình hình thành dài ngày. Ngoài ra, các loại quả này có lớp vỏ dày giúp ngăn các chất độc hại ngấm vào bên trong.

Rau lang

Chắc hẳn nhiều người cũng biết củ khoai lang được coi là “nhân sâm giá rẻ” với vô số lợi ích sức khỏe thì rau khoai lang cũng rất bổ dưỡng nhưng ít người biết.

Bất ngờ với 5 loại rau củ có hàm lượng thuốc trừ sâu cực thấp, vừa bổ vừa an toàn cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau lang thì ít người chú ý hơn. Tuy nhiên, phần ngọn, lá rau lang lại nhiều vitamin B6 gấp 3 lần, vitamin C gấp 5 lần và vitamin B gấp 10 lần củ khoai lang.

Bên cạnh đó, rau lang chứa chất chống oxy hóa dồi dào, giàu vitamin C, A, K, vitamin B1, B2, B3, axit folic, chất xơ, chất dinh dưỡng hơn hẳn nhiều loại rau khác.

Nhờ đó mà rau lang mang đến các công dụng như giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư dạ dày, giúp giảm lo âu, stress, trầm cảm, hỗ trợ giảm cân, chống ung thư, kháng viêm, giảm và chữa táo bón, tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa các bệnh lây truyền.

Rau cải cúc

Rau cải cúc (còn gọi là tần ô) được tiêu thụ nhiều vào mùa thu. Loại rau này có mùi thơm tự nhiên khiến sâu bọ tránh xa. Chính vì vậy, người ta ít khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với loại rau này.

Rau cải cúc có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin, axit amin, canxi... giúp giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh, đẹp da, bổ não...

Cà tím

Theo nghiên cứu hàng năm của tổ chức môi trường EWG (Mỹ), hàm lượng thuốc trừ sâu lưu lại trên vỏ cà tím cực thấp. Do đó, đây là một lựa chọn an toàn.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe rau ít phun thuốc

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