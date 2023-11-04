Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không?

Dinh dưỡng 04/11/2023 13:00

Hãy khám phá lượng vitamin C có thể giúp bạn khỏe mạnh ở bài viết dưới đây nhé!

Khi bạn cảm thấy sổ mũi hoặc có vẻ hơi cảm lạnh, việc cần làm đầu tiên của bạn có thể là uống một ly nước cam hoặc một loại thực phẩm, chất bổ sung khác chứa nhiều vitamin C. Bởi chất dinh dưỡng này, được quảng cáo là có lợi ích hỗ trợ miễn dịch, là một loại thực phẩm bổ sung giúp chống lại bệnh tật một cách hiệu quả. Nhưng bao nhiêu vitamin C là đủ? Và liệu bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời chính xác và chi tiết nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Vitamin C là gì?

Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không? - Ảnh 2

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một loại vitamin tan trong nước, có nhiều trong nhiều loại trái cây và rau quả. Bên cạnh việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, nó còn có thể giúp hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng, sản xuất collagen và chữa lành vết thương. Trong khi bạn có thể nghĩ đến trái cây họ cam quýt khi nghĩ đến vitamin C, thì các loại thực phẩm khác như ớt chuông, bông cải xanh, kiwi, dâu tây và khoai lang cũng rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu này.

Những tác dụng của vitamin C cho sức khỏe của bạn

1. Vitamin C giúp bạn hấp thụ sắt hiệu quả hơn

Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không? - Ảnh 3

Sắt là chất dinh dưỡng quan trọng để có sức khỏe tối ưu và nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể tăng cường đáng kể sự hấp thu sắt. Bộ đôi dưỡng chất này hỗ trợ khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật của cơ thể bạn, giúp ngăn ngừa các tình trạng như thiếu máu do thiếu sắt. Vì vậy, lần tới khi bạn thưởng thức các thực phẩm giàu chất sắt từ thực vật như đậu lăng hoặc rau chân vịt, hãy kết hợp chúng với các thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, khoai lang hoặc bông cải xanh nhé.

2. Vitamin C hỗ trợ cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch

Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không? - Ảnh 4

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi các gốc tự do có hại, củng cố hệ thống phòng thủ của cơ thể nhằm chống lại bệnh tật. Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrients, việc bổ sung vitamin C thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bằng cách thúc đẩy chức năng tế bào miễn dịch.

Đặc biệt, mặc dù việc bổ sung vitamin C thường xuyên sẽ không ngăn ngừa được cảm lạnh thông thường nhưng nó có thể giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh và dẫn đến các triệu chứng nhẹ hơn.

3. Vitamin C có thể giúp sản xuất collagen

Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không? - Ảnh 5

Nếu bạn muốn có làn da sáng, mịn màng, cơ thể bạn phải sản xuất collagen. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C rất quan trọng trong quá trình này. Nó kích thích sản xuất collagen, giúp làn da của bạn duy trì độ đàn hồi và chống lại các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn.

4. Bạn nên bổ sung bao nhiêu Vitamin C mỗi ngày?

Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày thay đổi tùy theo độ tuổi, giới tính và giai đoạn cuộc sống. Theo Viện Y tế Quốc gia, lượng khuyến nghị hàng ngày là 90 miligam đối với nam giới trưởng thành, 75 miligam đối với phụ nữ trưởng thành, 85 miligam đối với những người đang mang thai và 120 miligam đối với phụ nữ đang cho con bú.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về miễn dịch trong mùa cảm lạnh và cúm, hoặc sau khi tập luyện vất vả, hãy cân nhắc tạm thời tăng lượng tiêu thụ của bạn lên 100 đến 200 miligam vitamin C mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì tìm đến các chất bổ sung, hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống cân bằng với nhiều loại trái cây và rau quả. Phương pháp này thường cung cấp đủ vitamin C để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh.

Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không?

Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không? - Ảnh 6

Mặc dù vitamin C mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc tuân theo lượng khuyến nghị hàng ngày là điều cần thiết, vì có một giới hạn về lượng vitamin C mà cơ thể bạn có thể hấp thụ một cách hiệu quả. Vượt quá giới hạn này có thể dẫn đến các tác dụng phụ khó chịu như khó chịu về tiêu hóa, bao gồm buồn nôn, chuột rút và tiêu chảy.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc bổ sung quá nhiều vitamin C có thể gây thêm rủi ro cho những người mắc một số bệnh lý nhất định, chẳng hạn như rối loạn quá tải sắt hoặc bệnh thận. Hầu hết mọi người không cần lo lắng về việc lạm dụng vitamin C, miễn là họ duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, nhưng hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ nếu bạn đang cân nhắc việc bổ sung liều cao.

Tóm lại, vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa quan trọng cho sức khỏe tối ưu. Nó có thể giúp tăng cường hấp thu sắt, củng cố hệ thống miễn dịch của bạn và hỗ trợ sản xuất collagen. Tuy nhiên, việc kiểm soát lượng ăn vào của bạn là điều quan trọng. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp quý đọc giả có câu trả lời cho câu hỏi “Bạn có đang tiêu thụ quá nhiều vitamin C không?” rồi nhé!

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