Bác sĩ khuyến cáo các món cháo bồi bổ sức khỏe dễ ăn, rẻ tiền, bày bán khắp chợ đặc biệt người cao tuổi

Bên cạnh đó, ăn cháo còn mang lại nhihều lợi ích cho cơ thể như: Dễ tiêu hóa, kích thích ăn uống, tăng cường thể lực, phòng chống táo bón, chống cảm lạnh, nhuận tràng,…

Ăn cháo có thể kéo dài tuổi thọ. Cháo chứa nhiều dinh dưỡng và cellulose (chất xơ). Đối với những người lớn tuổi, những người răng không còn chắc hoặc người mắc nhiều bệnh tật, ăn cháo có thể tránh những bệnh thông thường. Đây là một phương pháp ẩm thực tốt trong việc bảo vệ sức khỏe và sống thọ.

Dưới đây là các món cháo không những ngon, bổ, rẻ mà còn rất tốt cho sức khỏe:

Thịt gà là thực phẩm có hàm lượng Protein cao nên rất tốt cho quá trình phục hồi sức khỏe. Các dưỡng chất quan trọng như chất khoáng (phospho, Canxi, Selen…), Vitamin (B6, B3. B2…) và các acid amin thiết yếu giúp bổ sung năng lượng và kích thích vị giác của người bệnh tốt hơn. Bạn có thể kết hợp thịt gà với hạt sen để có được món cháo hoàn hảo cho người mới ốm dậy.

Cháo gà rất bổ dưỡng

Cháo hạt sen, long nhãn

Hạt sen có tác dụng bổ tỳ nhuận phế, thanh nhiệt an thần, giúp hạ huyết áp. Long nhãn tính ấm ngọt dịu, bổ khí, dưỡng huyết, an thần. Kết hợp hạt sen, long nhan, đường phèn sẽ tạo nên một món ăn chữa mất ngủ, trí nhớ kém, thiếu máu, giúp nhuận phổi, cải thiện chứng hoa mắt chóng mặt, làm đẹp da.

Tuy nhiên, những người xuất hiện hiện tượng lạnh bụng không thích hợp ăn nhãn.

Cháo lươn

Đông y xếp thịt lươn vào thực phẩm có tính ôn, vị ngọt có tác dụng bồi bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết và trừ phong thấp hiệu quả. Phân tích hiện đại cho thấy, các dưỡng chất trong thịt lươn rất dồi dào và phong phú gồm có chất đạm, chất béo, chất khoáng (Fe, Ca, Zn, …), Vitamin (B1, B2, B6…). Do đó, cháo thịt lươn là món ăn rất được ưu ái sử dụng cho người mới ốm dậy.

Cháo lươn được ưu ái sử dụng cho người mới ốm dậy

Cháo bí đỏ

Trong bí đỏ có Beta-Carotene giúp chuyển hóa Vitamin A để nâng cao thể lực, tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, hợp chất này cùng với Lutein và Zeaxanthin còn cải thiện thị lực mắt, hạn chế thoái hóa điểm vàng cho người cao tuổi. Đặc biệt, bí đỏ còn rất giàu chất xơ, Vitamin C và Kali giúp phòng ngừa huyết áp cao, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch ở người già.

Cháo rau củ thịt bằm cho người ốm nhanh khỏi

Thích hợp để bồi bổ sức khỏe và đổi bữa cho người già mỗi khi cảm thấy “ngán” những món từ thịt hay hải sản.

Cháo thịt bằm, lá tía tô

Thịt heo là thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của mọi nhà và không thể thiếu trong danh sách các món cháo cho người mới ốm dậy. Bởi lượng dưỡng chất đầy đủ nên thịt heo được sử dụng trong nhiều món ăn được chế biến theo cách khác nhau. Đối với người mới ốm dậy, món ăn từ thịt heo quen thuộc nhất là món cháo tía tô thịt bằm.