Ăn táo đỏ theo 4 cách này phản tác dụng 'bay sạch dưỡng chất', hại thân

Ngoài ra, táo đỏ còn cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin C, kali, sắt, magie và canxi. Tuy nhiên, lượng đường tự nhiên trong táo tàu khô cũng khá cao, vì vậy nên ăn nhiều táo tàu khô có thể dẫn đến tăng cân và các vấn đề về đường huyết.

Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn táo đỏ sai cách sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe.

Ăn táo đỏ theo cách này tương đương với việc uống thuốc độc

Táo đỏ trộn với hành dễ gây khó tiêu

Táo đỏ có tác dụng bổ tỳ vị, hành lá có thể ảnh hưởng đến việc tiết dịch tiêu hóa, tuy nhiên, sự kết hợp của cả hai có thể khiến lá lách và dạ dày kém, dễ dẫn đến chứng khó tiêu. Hơn nữa, y học Trung Hoa cho rằng hành tây là thực phẩm có vị cay, tính nóng, giúp chữa cháy, táo đỏ cũng là thực phẩm có vị ngọt, cay, nóng, ăn chung cả hai dễ khiến lửa trở nên nặng hơn. Nhưng nhiều người thích cho táo đỏ khi nấu súp, sau đó rắc một ít hành lá xắt nhỏ vào súp!

Ảnh minh họa: Internet

Trộn táo đỏ với gan động vật sẽ làm hỏng vitamin

Không nên ăn táo đỏ cùng với gan động vật. Gan động vật rất giàu đồng, sắt và các nguyên tố khác, các ion kim loại này dễ dàng oxy hóa vitamin C có trong các thực phẩm khác và làm mất tác dụng của chúng. Vì vậy không nên ăn táo đỏ cùng với gan động vật. Nhưng nhiều người còn kết hợp táo đỏ và gan động vật để hầm món canh bổ dưỡng!

Táo đỏ trộn với cá da trơn có thể gây rụng tóc

Ăn cá da trơn và táo đỏ cùng nhau sẽ gây rụng tóc. Vì vậy, khi ăn táo đỏ không được ăn cá da trơn.

Trộn táo đỏ và dưa chuột làm mất vitamin C

Táo đỏ rất giàu vitamin C, dưa chuột có chứa enzyme phân hủy vitamin C. Nếu táo đỏ trộn với dưa chuột, vitamin C trong táo đỏ sẽ bị dưa chuột phá hủy.

Cách tốt nhất để ăn táo đỏ là gì?

Có nhiều cách để ăn táo đỏ, bao gồm hấp, hầm, ninh hoặc luộc.

Phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là sắc táo đỏ trong nước, có tác dụng bảo vệ gan và tránh tiêu chảy do ăn sống.

Phương pháp: Rửa sạch 10 đến 30 gam táo đỏ, dùng dao rạch thành những đường thẳng trên vỏ để dưỡng chất thoát ra ngoài, sau đó cho một lượng nước thích hợp vào đun sôi trong khoảng 1 giờ. Bạn cũng có thể thêm táo đỏ vào cháo để nấu cháo táo đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người ta còn phổ biến phương pháp chế biến táo đỏ thành súp hạt sen táo đỏ, súp táo đỏ và đậu phộng,...

Những lưu ý quan trọng khi dùng táo đỏ