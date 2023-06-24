Công dụng thần kỳ của nước đậu đen táo đỏ mà ít người biết

Táo đỏ 10g, đậu đen 100g, gạo nếp 100g. Táo đỏ và 2 loại đậu rửa sạch cho vào nồi với 1,5 lít nước ninh nhừ thành cháo, khi cháo chín cho thêm một chút đường phèn ăn nóng.

Táo đỏ và đậu đen kết hợp cùng gạo nếp trở thành một bài thuốc chữa chứng mất ngủ và suy nhược cơ thể hiệu quả. Báo Tri thức và Cuộc sống dẫn lời BS Đức Quang, Bệnh viện Châm cứu Trung ương hướng dẫn bài thuốc chữa chứng mất ngủ và suy nhược cơ thể từ táo đỏ và đậu đen như sau:

Món này thích hợp cho những người gầy yếu, ăn ngủ kém, mệt mỏi, chân tay rã rời, không muốn hoạt động, hoa mắt chóng mặt. Mỗi ngày ăn một bát, ăn kéo dài khi nào ngủ được mới ngừng.

- Đậu đen: 300gram

- Táo đỏ: 100gram

- Đường

- Dừa khô: 200gram

- Lá dứa: 1 bó nhỏ

- Muối hạt: 1/2 thìa cà phê

- Nước

Cách nấu cháo đậu đen táo đỏ

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Đối với đậu đen:

+ Đậu đen sau khi mua về, các bạn nhặt bỏ những hạt bị sâu mọt, hạt bị mốc và hạt lép. Những hạt nổi lên mặt nước nên bỏ đi vì chúng thường bị rỗng và hầu như không còn giá trị dinh dưỡng.

+ Ngâm đậu đen trong vòng 4 – 6 giờ đồng hồ để khi nấu chè, đậu sẽ nhanh chín nhừ mà không bị sượng. Vớt đậu ra, rửa sạch một lần nữa rồi để riêng.

- Táo đỏ: Bạn tiến hành rửa sạch, ngâm trong nước lạnh. Ngâm trong vòng 15 – 20 phút hoặc khi thấy táo mềm thì vớt ra, để ráo nước.

- Lá dứa: Đem rửa sạch bụi bẩn. Với những lá quá dài, bạn cắt thành những khúc ngắn khoảng 5 – 6cm. Sau đó, buộc toàn bộ lá dứa thành 1 bó.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Ninh đậu đen

- Đậu đen sau khi ngâm nở thì cho vào nồi, thêm lá dứa, đổ khoảng 1 lít nước hoặc tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi nhà mà các bạn có thể thêm bớt tùy ý.

- Khi mới bắt đầu, bạn nên đun với lửa lớn cho sôi thì hạ nhỏ lửa, mở vung khuấy đều 1 – 2 lần. Bạn cứ ninh như vậy cho đến khi thấy đậu mềm, bở thì thêm đường vào.

- Lượng đường cho vào chè nhiều hay ít tùy thuộc vào sở thích ăn ngọt của gia đình bạn. Khuấy đều lên cho đường tan hết. Lúc này, bạn cần chuẩn bị một cái muỗng để gạt bỏ phần bọt nổi lên phía trên của nồi chè để nước được trong mà không bị sạn.

Bước 3: Nấu chè đậu đen với táo đỏ

- Các bạn tiếp tục cho táo đỏ và muối hạt vào nồi chè rồi vặn lửa riu riu. Khi đun nên vặn lửa nhỏ để tránh làm nồi chè bị khê dưới đáy nồi.

- Trong quá trình đun, nếu thấy nước cạn thì bạn chế thêm nước nóng vào mà không được cho nước mát hay nước lạnh. Việc cho nước nóng sẽ giúp nồi chè nhanh sôi trở lại và đảm bảo độ mềm, bở của hạt đậu.

- Bạn cứ đun như vậy cho đến khi táo chín mềm thì tắt bếp.

Như vậy đến đây bạn đã hoàn thành món chè đậu đen táo đỏ bổ dưỡng rồi. Bạn chỉ cần đợi chè nguội bớt rồi múc ra cốc, rắc chút dừa khô lên trên rồi thưởng thức ngay khi còn nóng. Nếu muốn ăn lạnh, nên đợi cho chè nguội rồi mới thêm đá hoặc để vào ngăn mát tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Món cháo đậu đen sau khi hoàn thành có mùi thơm hấp dẫn màu sắc bắt mắt, vừa mềm vừa mịn lại rất dễ ăn bạn chỉ cần cho vào vài muỗng canh đường nữa là đã có thể thưởng thức rồi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần lưu ý khi ăn chè đậu đen táo đỏ

Tuy có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải mà không ăn quá nhiều cùng một lúc. Ngoài ra, một số đối tượng sau cần thận trọng khi bổ sung sử dụng thành phẩm của cách nấu chè đậu đen táo đỏ này, đó là:

- Trẻ em với hệ tiêu hóa còn non nớt, người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của đậu đen hay người bị hư thận dương.

- Những người đang gặp vấn đề về thận hay dạ dày không nên ăn đậu đen. Bởi đậu đen giàu dưỡng chất nên gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa ở những đối tượng này. Vì thế, dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

- Khi ăn chè đậu đen táo đỏ, các bạn không được bổ sung cùng rau bina, sữa hay ngũ sâm…

- Đậu đen tuy là món ăn giải nhiệt mùa hè nhưng nếu ăn nhiều sẽ rất dễ gây nên tình trạng bốc hỏa. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, các bạn cần chú ý chỉ ăn mỗi lần 1 cốc.

- Những người đang trong quá trình điều trị bằng thuốc đông y hoặc tây y trước khi muốn sử dụng đậu đen cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nếu được nên ăn cách xa thời điểm uống thuốc để không làm giảm đi hiệu quả điều trị của thuốc.