Hành tây đừng chỉ xào hay luộc, bạn hãy thử kết hợp với thứ này liền trở thành 'thuốc tiên' vừa hỗ trợ giảm cân lại dưỡng nhan không thua gì mỹ phẩm, chị em nên học ngay

Đối với phụ nữ mãn kinh và người cao tuổi, ăn nhiều hành tây có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh loãng xương. Loại củ này còn giúp tế bào sử dụng tốt hơn glucose, giúp hạ đường huyết, cung cấp nhiệt năng cho tế bào não. Hành tây còn có thể ngăn ngừa ung thư, ngăn cản cơ chế sinh hóa trong cơ thể biến dị, khống chế tế bào ung thư sinh trưởng, từ đó có tác dụng chống ung thư.

Hành tây giàu kali và ít natri, là loại thực phẩm lành mạnh nên đặc biệt thích hợp cho những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và xơ vữa động mạch. Hành tây cũng chứa canxi và nguyên tố phốt pho.

Ngoài ra, khi hàm lượng selen trong cơ thể con người tăng lên thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì hành tây có thể tăng cường sức sống và sự trao đổi chất của tế bào, có tác dụng chống ung thư và chống lão hóa. Hành tây còn chứa một lượng canxi nhất định. Gần đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát hiện ra ăn hành tây thường xuyên có thể cải thiện mật độ xương, giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh loãng xương.

Nguyên tố vi lượng selen trong hành tây là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Chức năng đặc biệt của selen là làm cho cơ thể con người sản xuất ra một lượng lớn glutathione. Chức năng sinh lý của glutathione là vận chuyển oxy đến các tế bào.

Cách kết hợp hành tây với giấm để có được 'thuốc tiên'

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, chúng ta đem một củ hành tây bóc vỏ rồi cắt bỏ phần đầu và đuôi. Sau đó, chuẩn bị một bát nước, cho một ít muối ăn lên vết cắt của hành để chà rửa hành. Chỉ cần chà rửa đơn giản như vậy một lúc là có thể loại bỏ một số vi khuẩn và chất bẩn trên bề mặt của hành. Đồng thời cũng có thể khử bớt một phần mùi cay, để khi cắt hành không bị chảy nước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây sau khi rửa sạch chúng ta chia đôi, lấy một nửa củ cắt theo chiều dọc, rồi lại cắt thành từng đoạn ngắn theo chiều ngang tạo thành khúc nhỏ vừa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hành sau khi cắt xong cho vào hộp lắc đều, lúc này ta đổ một ít giấm trắng vào hộp, sao cho lượng giấm trắng ít hơn lượng hành. Sau đó ta dùng màng bọc thực phẩm bọc kín hộp lại rồi dùng kim chọc một số lỗ nhỏ trên bề mặt màng bọc thực phẩm để mùi bên trong từ từ tỏa ra. Cùng xem công dụng thực tế của hành tây và giấm trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng khi kết hợp hành tây với giấm cực tốt cho sức khỏe

Ngâm hành tây trong giấm có thể kích thích ăn ngon miệng, còn có tác dụng giải cảm, trừ lạnh, thúc đẩy tiêu hóa, làm sạch da, chống lão hóa, làm đẹp da. Cụ thể những tác dụng của hành tây với giấm như sau:

- Trị tàn nhang

Chuẩn bị một chiếc lọ đậy kín, đổ một chén giấm trắng, hành tây rửa sạch, cắt lát nhỏ đổ vào lọ, đậy kín và lắc đều trong 3 phút, ngâm 10 phút là có thể dùng được.

Nhúng một miếng bông vào dung dịch, thoa dung dịch đã ngâm lên mặt, sau 15 phút rửa mặt, các vết nám, sạm, tàn nhang do di truyền đều mờ dần, làm liên tục trong 3 ngày, làn da của bạn sẽ trở nên trắng sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

- Hạ huyết áp và làm chậm quá trình đông máu

Chất sunfua của hành tây có tác dụng làm chậm quá trình đông máu, có thể làm sạch máu. Axit xitric trong giấm ức chế sự kết tập tiểu cầu và cho phép máu lưu thông tốt hơn.

- Hạ đường huyết

Diallyl sulfide và quercetin trong hành tây có thể làm giảm lượng đường và lipid dư thừa trong máu. Axit axetic trong giấm và chất xơ trong hành tây đều có thể ức chế và làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

- Cải thiện tình trạng mỡ máu cao, béo phì

Hành tây là loại rau thích hợp để giảm cân. Các oligosacarit trong hành tây có vị ngọt, nhưng lượng calo của chúng ít hơn một nửa so với đường cát và chúng hầu như không được cơ thể hấp thụ. Diallyl sulfide trong hành tây cũng làm giảm lipid, giảm đường dư thừa trong cơ thể và loại bỏ chứng phù nề.

- Giảm táo bón

Hành tây rất giàu chất xơ và fructooligosacarit, là chất dinh dưỡng cho sự phát triển và sinh sản của men vi sinh, điều chỉnh hệ sinh thái của hệ thực vật đường ruột và là trợ thủ đắc lực cho việc bảo vệ môi trường trong cơ thể. Giấm có thể kích thích nhu động ruột, càng thích hợp cho người bị táo bón.

Hành tây kết hợp với giấm còn giúp nhà sạch bong chỉ trong tích tắc

- Khử mùi cho tủ lạnh

Dù là mùa đông hay mùa hè thì chúng ta đã quen với việc để nhiều nguyên liệu hay thực phẩm vào tủ lạnh, điều này sẽ dễ gây ra mùi khó chịu. Bằng cách để hộp chứa giấm trắng và hành tây trong tủ lạnh có thể khử mùi hôi hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

- Khử mùi trong phòng tắm

Phòng tắm là khu vực ẩm ướt, vì thế rất lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi phát triển gây ra mùi hôi. Lúc này, bạn hãy để trong nhà tắm một bát hành tây và giấm trắng, cũng có thể khử được mùi hôi tanh đặc trưng. Trong trường hợp bình thường, hãy duy trì đặt một bát hành tây ngâm giấm vào phòng tắm hàng tuần sẽ giúp nơi đây không còn xuất hiện mùi hôi khó chịu nữa.

Ảnh minh họa: Internet

- Làm món hành muối chua

Chúng ta lấy một chai thủy tinh sạch không có nước và không dính dầu, cho hành tây đã cắt nhỏ vào, thêm ít đường rồi đổ ít giấm trắng lên để thúc đẩy quá trình lên men, cuối cùng đậy nắp lại. Hãy cho lọ hành ngâm giấm bảo quản trong tủ lạnh và chờ đợi 2-3 ngày cho hành chín là có thể ăn được. Hành trắng ngâm giấm vừa ăn, có vị chua chua cay cay, ngọt ngọt, ăn kèm với cơm thì ngon miệng biết mấy.