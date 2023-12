9 loại quả "must have" trong thực đơn giảm cân, là cứu tinh giúp đẹp da đẹp dáng

Bưởi có hàm lượng lớn vitamin C. Đây là hoạt chất có tác dụng hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa và ức chế cơn thèm ăn cực kì hiệu quả. Mặt khác, lượng lớn vi chất khoáng có ở bưởi sẽ giúp cơ thể hạn chế hấp thụ tinh bột, kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng hấp thụ nhờ đó ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa, giữ vững số đo cân nặng.

Ngoài ra, bưởi là loại quả mọng nước, giúp cấp ẩm cho cơ thể, từ đó cải thiện làn da của bạn căng mọng và rạng rỡ từ bên trong.

Chanh

Chanh sở hữu hàm lượng vitamin C cao, giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa các gốc tự do gây hại, làm đều màu da. Đặc biệt, chất xơ hòa trong chanh giúp duy trì thể trạng no lâu hơn mà lại chứa cực kỳ ít đường và calories. Chị em có thể uống 1 ly nước chanh nóng vào trước bữa ăn sẽ giảm sự thèm ăn.