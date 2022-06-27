9 loại quả "must have" trong thực đơn giảm cân, là cứu tinh giúp đẹp da đẹp dáng

Dinh dưỡng 27/06/2022 08:12

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hay muốn thay đổi chế độ ăn lành mạnh nhưng còn lăn tăn không biết ăn gì, thì hãy xem 9 gợi ý này nhé!

Đa phần trong trái cây sẽ có một nửa là đường fructose và một nửa là đường glucose. Đường fructose trong trái cây không làm tăng lượng đường trong máu, nhưng đường glucose thì ngược lại. Bởi thế nếu ăn trái cây với lượng đường phù hợp sẽ tốt cho sức khỏe, những loại trái cây ít đường sẽ giúp ích được rất nhiều cho hành trình giảm cân, giữ dáng và làm đẹp da của chị em. 

Bưởi

Bưởi có hàm lượng lớn vitamin C. Đây là hoạt chất có tác dụng hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa và ức chế cơn thèm ăn cực kì hiệu quả. Mặt khác, lượng lớn vi chất khoáng có ở bưởi sẽ giúp cơ thể hạn chế hấp thụ tinh bột, kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng hấp thụ nhờ đó ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa, giữ vững số đo cân nặng.

Ngoài ra, bưởi là loại quả mọng nước, giúp cấp ẩm cho cơ thể, từ đó cải thiện làn da của bạn căng mọng và rạng rỡ từ bên trong.

Chanh

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Chanh sở hữu hàm lượng vitamin C cao, giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa các gốc tự do gây hại, làm đều màu da. Đặc biệt, chất xơ hòa trong chanh giúp duy trì thể trạng no lâu hơn mà lại chứa cực kỳ ít đường và calories. Chị em có thể uống 1 ly nước chanh nóng vào trước bữa ăn sẽ giảm sự thèm ăn. 

Cam

Cam chứa hàm lượng calo cực thấp lại giàu dinh dưỡng nên giúp no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế nạp vào cơ thể quá nhiều đồ ăn. Không chỉ vậy, cam chứa hàm lượng protein thấp, không có chất béo nên không gây tăng cân.

Dâu tây

Cứ 100gr dâu tây sẽ cung cấp cho cơ thể 45,8kcal, trong đó không có chất béo và chỉ có khoảng 7gr đường mà thôi. Chưa kể, loại quả này còn bổ sung một lượng nước và vitamin dồi dào giúp ngăn chặn cơn đói, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Dâu tây sẽ dễ dàng cho các nàng chế biến từ món ăn đến thức uống.

9 loại quả 'must have' trong thực đơn giảm cân, là cứu tinh giúp đẹp da đẹp dáng - Ảnh 2

Phúc bồn tử

Quả mâm xôi đỏ chứa rất ít carbs nhưng chứa nhiều hàm lượng chất xơ giúp thúc đẩy hoạt động thải độc, hỗ trợ cho hệ tiêu hoá, làm bạn thấy no lâu hơn. Vì thế, quả mâm xôi đỏ là một gợi ý tuyệt hay cho một bữa ăn lành mạnh. Chị em có thể thêm loại trái cây này vào sữa chua không đường, yến mạch ngâm qua đêm, hoặc làm sinh tố.

Việt quất

Các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan đã chỉ ra rằng những người ăn việt quất thường xuyên có ít mỡ bụng hơn những người không dùng. Nếu bạn có thân hình mũm mĩm, hãy thử thêm việt quất vào chế độ ăn của mình nhé! Thêm nữa, quả việt quất còn giúp da trắng hồng từ bên trong.

9 loại quả 'must have' trong thực đơn giảm cân, là cứu tinh giúp đẹp da đẹp dáng - Ảnh 3

Dưa hấu

Dưa hấu có chứa thành phần đặc biệt đó là acid có tác dụng làm tiêu hao mỡ thừa, lại ít calo đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất nên dưa hấu được coi là thực phẩm ưu tiên hàng đầu cho việc giảm cân. Loại quả này giúp giải khát tốt, là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời cho cơ thể. Hè chính là mùa của dưa hấu, chị em hãy tích cực bổ sung loại quả này nhé. 

Kiwi

Enzyme phân giải protein của kiwi rất mạnh, vì vậy kiwi sự lựa chọn để kết hợp với các món ăn như yến mạch ngâm qua đêm, sữa chua trộn trái cây, hay sinh tố rau củ quả. Bên cạnh đó, Kiwi chứa một lượng vitamin, kali, chất xơ lớn giúp quá trình đào thải được dễ dàng, làm đẹp da.

9 loại quả 'must have' trong thực đơn giảm cân, là cứu tinh giúp đẹp da đẹp dáng - Ảnh 4

Các nghiên cứu cho thấy ăn bơ giúp cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng và có thể giúp bạn giảm cân bằng cách giữ cho cơ thể no lâu hơn. Theo một chuyên gia dinh dưỡng, ăn bơ vào bữa trưa sẽ rất hợp lý điều này giúp bạn không cảm thấy đói trong 5 giờ tiếp theo. Quả bơ thường được chế biến thành các món ăn sáng hấp dẫn, giúp giảm cân hiệu nghiệm, chẳng hạn như: quả bơ nghiền bánh mì nguyên cám, quả bơ trứng luộc, salad bơ…

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