Bỏ thuốc thì dễ nhưng phụ thuộc vào chúng suốt đời thì không phải là lý tưởng. Bao gồm những siêu thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn cùng với việc không hút thuốc và tập thể dục có thể giúp bạn kiểm soát mức cholesterol.

Bắt đầu ngày mới với hai đến bốn tép tỏi tươi. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng loại thảo mộc cổ xưa này giúp giảm cholesterol và ngăn chặn mảng bám làm tắc nghẽn động mạch ở giai đoạn sớm nhất, nó giữ cho các hạt cholesterol riêng lẻ không dính vào thành động mạch.

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Nửa chén rau bina mỗi ngày có thể ngăn ngừa các cơn đau tim. Loại rau này là một nguồn giàu lutein, một sắc tố màu vàng được biết là giúp thành động mạch loại bỏ các chất lắng đọng cholesterol gây tắc nghẽn.

Yến mạch và lúa mạch

Một bát yến mạch hoặc lúa mạch hàng ngày có thể làm giảm mức cholesterol của bạn từ 5-10%. Những loại ngũ cốc này được đóng gói với một chất xơ hòa tan được gọi là beta glucan, tạo thành một loại gel giúp liên kết cholesterol và chất béo trung tính trong ruột và ngăn không cho cơ thể hấp thụ.

Hạt hồ trăn

Tất cả các loại hạt đều tốt cho tim nhưng đặc biệt quả hồ trăn là một cách tuyệt vời để kiểm soát mức cholesterol của bạn. Đó là bởi vì các loại hạt xanh rất giàu phytosterol, hợp chất thực vật tự nhiên ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong chế độ ăn uống.

Quả cam

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Trái cây mọng nước có chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan tạo thành một khối nhão trong dạ dày của bạn. Khối này bẫy cholesterol và mang nó ra khỏi cơ thể trước khi nó có thể được hấp thụ vào dòng máu.

Đậu thận

Đậu thận chứa nhiều chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol. Chúng cũng là một sự thay thế ít chất béo tốt cho đồ ăn không chay chứa đầy chất béo bão hòa.

Sô cô la đen

Lần tới khi bạn cảm thấy muốn thưởng thức sô cô la, hãy chọn một loại có màu sẫm. Loại đắng có chứa chất chống oxy hóa flavonoid giúp ngăn ngừa các tiểu cầu trong máu dính lại với nhau và cũng giúp giữ cho các động mạch không bị tắc nghẽn.

Dầu ô liu

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Ô liu chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong khi vẫn giữ nguyên cholesterol tốt (HDL). Các chuyên gia khuyên bạn nên nấu thức ăn với hai muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày để tận hưởng lợi ích tối đa mà không tiêu thụ quá nhiều calo.

Theo Healthifyme