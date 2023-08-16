5 tác dụng phụ nếu bạn ăn bơ quá nhiều

Dù bơ là một loại thực phẩm cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu nạp quá nhiều bơ vào cơ thể, bạn sẽ có thể mắc phải những tác dụng phụ dưới đây.

Gây ra dị ứng

Bơ là một loại trái cây rất giàu các axit béo chưa no và chất đạm. Đạm trong bơ chủ yếu là đạm thực vật, ngoài ra còn chứa một số đạm khác gây dị ứng đối với nhiều người.

Những người có cơ địa dị ứng khi gặp loại đạm này sẽ rất dễ phát bệnh, nổi mề đay, ngứa ngáy. Vì vậy, nếu bạn đang có tiền sử bệnh dị ứng hãy chú ý không nên ăn bơ.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm khả năng hấp thụ cholesterol

Bạn có thể rất vui khi biết được làm giảm mức độ cholesterol. Đó là sự thật, tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ với số lượng lớn, bơ sẽ làm hại cơ thể của bạn vì bơ rất giàu beta - sitosterol – một chất làm giảm cholesterol cần thiết trong cơ thể.

Gây tổn thương gan

Một trong những tác hại của quả bơ khi bạn ăn nhiều là gây tổn thương gan. Người bị bệnh về gan nên tránh ăn bơ và các sản phẩm làm từ bơ. Đặc biệt, một số loại dầu quả bơ có chứa estragole và anethole làm tăng nguy cơ ung thư và tổn thương gan.

Ảnh minh họa: Internet

Dễ bị tăng cân

Ăn nhiều bơ có tốt không hay mỗi ngày ăn một quả bơ có tốt không? Câu trả lời là quả bơ là loại trái cây có hàm lượng calo cao nên khiến bạn dễ bị tăng cân khi tiêu thụ quá nhiều. Vì vậy, bạn nên tránh ăn chúng mỗi ngày nếu đang ăn kiêng để giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Gây nhiều tình trạng bệnh

Ăn nhiều bơ có tốt không? Bên cạnh số đông người thụ hưởng tác dụng của quả bơ cũng có một số người ăn bơ gặp các tác dụng phụ như cảm cúm, tê liệt, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đau nửa đầu, sốt, buồn ngủ và hen suyễn.

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