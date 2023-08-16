5 tác dụng phụ nếu bạn ăn bơ quá nhiều

Dinh dưỡng 16/08/2023 12:50

Dù bơ là một loại thực phẩm cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu nạp quá nhiều bơ vào cơ thể, bạn sẽ có thể mắc phải những tác dụng phụ dưới đây.

Gây ra dị ứng

Bơ là một loại trái cây rất giàu các axit béo chưa no và chất đạm. Đạm trong bơ chủ yếu là đạm thực vật, ngoài ra còn chứa một số đạm khác gây dị ứng đối với nhiều người.

Những người có cơ địa dị ứng khi gặp loại đạm này sẽ rất dễ phát bệnh, nổi mề đay, ngứa ngáy. Vì vậy, nếu bạn đang có tiền sử bệnh dị ứng hãy chú ý không nên ăn bơ.

5 tác dụng phụ nếu bạn ăn bơ quá nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Giảm khả năng hấp thụ cholesterol

 

Bạn có thể rất vui khi biết được làm giảm mức độ cholesterol. Đó là sự thật, tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ với số lượng lớn, bơ sẽ làm hại cơ thể của bạn vì bơ rất giàu beta - sitosterol – một chất làm giảm cholesterol cần thiết trong cơ thể.

 

Gây tổn thương gan

Một trong những tác hại của quả bơ khi bạn ăn nhiều là gây tổn thương gan. Người bị bệnh về gan nên tránh ăn bơ và các sản phẩm làm từ bơ. Đặc biệt, một số loại dầu quả bơ có chứa estragole và anethole làm tăng nguy cơ ung thư và tổn thương gan. 

5 tác dụng phụ nếu bạn ăn bơ quá nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dễ bị tăng cân

Ăn nhiều bơ có tốt không hay mỗi ngày ăn một quả bơ có tốt không? Câu trả lời là quả bơ là loại trái cây có hàm lượng calo cao nên khiến bạn dễ bị tăng cân khi tiêu thụ quá nhiều. Vì vậy, bạn nên tránh ăn chúng mỗi ngày nếu đang ăn kiêng để giảm cân.

5 tác dụng phụ nếu bạn ăn bơ quá nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gây nhiều tình trạng bệnh

Ăn nhiều bơ có tốt không? Bên cạnh số đông người thụ hưởng tác dụng của quả bơ cũng có một số người ăn bơ gặp các tác dụng phụ như cảm cúm, tê liệt, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đau nửa đầu, sốt, buồn ngủ và hen suyễn.

Tiết lộ 6 lợi ích sức khỏe và làm đẹp tuyệt vời của đậu đỏ, chưa chắc bạn đã biết

Tiết lộ 6 lợi ích sức khỏe và làm đẹp tuyệt vời của đậu đỏ, chưa chắc bạn đã biết

Chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết được những lợi ích thần kỳ mà đậu đỏ mang lại cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng tac dụng phụ của bơ ăn bơ quá nhiều

TIN MỚI NHẤT

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 45 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ