Khám phá ngay 6 lợi ích tuyệt vời của cá kiếm: Cải thiện thị lực, cực tốt cho sức khỏe tim mạch

Dinh dưỡng 15/08/2023 21:01

Cá kiếm chiếm hàm lượng dinh dưỡng cực cao, nhờ vậy mà chúng mang rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Cá kiếm chứa selen, vitamin D3 và chất béo omega-3. Selen rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch, đặc biệt là ở những bệnh nhân có nguy cơ suy tim và các bệnh tim mạch.

Vitamin D3 giữ cho các mạch máu thông suốt và cải thiện chức năng tim. Ngoài ra, cá kiếm còn chứa một lượng EPA và DHA, làm giảm nguy cơ tử vong liên quan đến tim.

Khám phá ngay 6 lợi ích tuyệt vời của cá kiếm: Cải thiện thị lực, cực tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngăn ngừa ung thư

Khoa học đã chứng minh việc tiêu thụ cá kiếm giúp cơ thể bổ sung EPA và DHA giúp giảm nguy cơ ung thư vú, đặc biệt là bệnh ung thư vú sau thời kỳ mãn kinh. Cá kiếm chứa vitamin D đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của xương và giúp làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, vú, tuyến tiền liệt và các bệnh liên quan đến buồng trứng.

Điều hòa huyết áp 

Cá kiếm là một nguồn axit béo omega-3 tuyệt vời với lượng omega-6 tốt giúp giảm viêm và duy trì huyết áp bình thường. Việc điều hòa huyết áp làm giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và tăng cường sức khỏe của tim.

Nó còn làm giảm khả năng xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Nó chứa một lượng axit béo omega-3 như axit docosahexaenoic (DHA) và axit eicosapentaenoic (EPA).

Khám phá ngay 6 lợi ích tuyệt vời của cá kiếm: Cải thiện thị lực, cực tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường chức năng não

Các chất dinh dưỡng thiết yếu trong cá kiếm giúp tăng cường chức năng não và cải thiện khả năng nhận thức. Nồng độ selen của cá kiếm cần thiết để duy trì bộ não và tế bào thần kinh khỏe mạnh. DHA có trong cá kiếm còn tăng cường chức năng não, giúp cải thiện trí thông minh của trẻ.

Cải thiện thị lực

EPA và DHA trong cá kiếm giúp làm giảm nguy cơ mắc các chứng rối loạn viêm mắt như bệnh khô mắt và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Những chất béo lành mạnh trong cá kiếm còn có tác dụng giảm viêm và bảo vệ mắt khỏi các bệnh viêm nhiễm mắt thông thường.

Khám phá ngay 6 lợi ích tuyệt vời của cá kiếm: Cải thiện thị lực, cực tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe cơ bắp  

Cá kiếm có hàm lượng kali cao. Kali là một khoáng chất cần thiết hoặc điện giải quan trọng đối với hoạt động của các dây thần kinh và cơ bắp. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng với thực phẩm giàu kali sẽ giúp bạn tránh cơn đau tim và đột quỵ.

Bổ sung nguồn protein cho cơ thể 

Cá kiếm có hàm lượng protein cao, trong 170 gram cá cung cấp 33,5 gram protein. Protein là hoạt chất rất cần thiết để duy trì tóc, da và cơ bắp khỏe mạnh đồng thời giúp sản xuất enzyme và vận chuyển oxy. Đây cũng đóng vai trò như các axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể vì nó không thể tự sản xuất giúp cơ thể giảm viêm, nguy cơ viêm khớp, bệnh tim và ung thư.

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