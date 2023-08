Màu tím đậm của cà tím là do anthocyanin, một sắc tố chống oxy hóa hình thành. Sắc tố này có tác dụng ngăn ngừa sự lão hóa của cơ thể và ức chế sự gia tăng cholesterol trong máu. Ăn cà tím tốt cho việc ngăn chặn sự phát triển của bệnh tim và đột quỵ do các mạch máu bị tắc nghẽn bởi cục máu đông. Có báo cáo nghiên cứu cho rằng tác dụng này càng tăng lên khi ăn cà tím với thức ăn nhiều dầu mỡ và khi cà tím được hấp chín, nó có đặc tính làm tăng đáng kể chất dinh dưỡng cũng như tác dụng chống oxy hóa.

2. Đậu nành luộc

Đậu nành rất giàu các thành phần giúp củng cố mạch máu não, chẳng hạn như protein đậu nành giúp hạ huyết áp và duy trì độ đàn hồi của thành mạch máu, thành phần saponin giúp đốt cháy chất béo và lecithin có tác dụng ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

3. Cà Chua

Chất lycopene có trong cà chua có hoạt tính chống oxy hóa gấp khoảng 100 lần so với vitamin E và khoảng hai lần so với beta-carotene. Ngoài ra, cà chua cũng rất giàu vitamin C và vitamin P, giúp củng cố các mao mạch.

4. Đậu đen

Ăn đậu đen thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu vì đậu đen làm tan cholesterol và các chất cặn bã tích tụ trên thành mạch máu. Ngoài ra, đậu đen cũng đóng vai trò đào thải cholesterol ra ngoài cơ thể.

5. Hành tây

Chất quercetin có nhiều trong hành tây giúp ngăn ngừa chất béo và cholesterol tích tụ trong mạch máu khi cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo động vật. Hành tây ngăn ngừa tổn thương thành mạch máu và giảm chỉ số LDL cholesterol trong máu bởi chỉ số LDL cholesterol tăng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mỡ máu.

Ngoài ra, thành phần aryl dạng nhũ tương của hành tây có tác dụng làm giãn nở các mạch máu bị hẹp, giúp máu lưu thông dễ dàng, rất tốt cho việc ngăn ngừa bệnh tim. Ngoài ra, thành phần allicin mang lại vị cay của hành tây làm chậm các triệu chứng của mạch máu.