3 loại thực phẩm càng nấu chín kỹ càng mất sạch giá trị dinh dưỡng

Dinh dưỡng 29/11/2022 07:52

Ăn chín uống sôi sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe tuy nhiên các chất dinh dưỡng của những loại rau củ này sẽ mất sạch nếu bạn nấu chín chúng quá kỹ ở nhiệt độ cao đấy!

Củ cải đường

Trong thành phần củ cải đường chứa nhiều dưỡng chất được mệnh danh là nhân sâm mùa đông. Tuy nhiên, khi làm chín củ cải đường bằng nhiệt độ cao thì sẽ làm mất khoảng 25% lượng folate một chất rất tốt cho việc tái tạo lại hồng cầu.

Chính vì vậy, khi nấu món của cải đường bạn không nên nấu chín quá kỹ sẽ làm cho củ cải mất ngon. Bạ có thể dùng củ cải đường làm các món salad tươi để đảm bảo nguyên vẹn các hợp chất có lợi cho não bộ.

Cà chua

Trong thành phần dinh dưỡng của cà chua có chứa nhiều vitamin C, A, E..rất tốt cho sức khỏe của bé yêu. Nhưng cà chua không phải là thực phẩm thích hợp cho mẹ nấu chín kỹ bởi nếu mẹ càng nấu chín kỹ thì thành phần vitamin trong cà chua sẽ bay mắt.

Chính vì vậy, mẹ không nên nấu quá chín kỹ bởi thành phần dinh dưỡng có trong cà chua khá đỏng đảnh nó không thích với hợp nhiệt độ cao. Đặc biệt, là chất odidos với loại vitamin C, rất dễ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao.

3 loại thực phẩm càng nấu chín kỹ càng mất sạch giá trị dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh

 

Nhiều gia đình có thói quen ăn rau cũng phải nấu kỹ mới ngon và ngọt. Tuy nhiên luộc rau đến khi nhừ, hoặc nướng đến khi rau khô đét hoặc cháy xém có thể phá hủy nghiêm trọng hàm lượng dinh dưỡng có trong rau.

 

Khi chúng ta nấu rau quá nhừ sức nóng sẽ phá hủy các vitamin và muối khoáng trong thực phẩm. Nếu nấu rau quá kỹ, bạn sẽ có một món ăn rất nghèo dinh dưỡng, làm mất chất dinh dưỡng vốn có quả nó.

 

3 loại thực phẩm càng nấu chín kỹ càng mất sạch giá trị dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng rau có nhiều vitamin rất nhạy cảm với nhiệt. Đặc biệt là vitamin c, rất dễ bị oxy hóa, khi tiếp xúc với nhiệt. Theo tính toán, nếu thời gian đun nấu rau quá dài, lượng vitamin C có trong rau có thể mất đi tới 60%.

 

Cách tốt nhất để chế biến rau xanh là hấp vừa đủ. Xào qua cũng là một cách tốt để chế biến nhanh món rau. Cho vào lò vi sóng cũng tốt, nhưng nhớ đặt thời gian ngắn để bảo toàn chất dinh dưỡng cũng như độ giòn của rau. Khi nấu rau củ, mẹ có thể cho thêm vào một ít giấm, rất có lợi cho việc bảo quản các vitamin.

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm không nên nấu quá chín

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