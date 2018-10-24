Cách làm thẳng tóc sau khi dập xù không cần hóa chất

Cách làm thẳng tóc sau khi dập xù và nuôi dưỡng tóc hiệu quả, hãy áp dụng những cách sau:

Ông bà xưa có câu “cái răng cái tóc là góc con người”, thật vậy vẻ bề ngoài có thể thay đổi rất nhiều khi thay đổi kiểu tóc. Có người phù hợp với kiểu phức tạp như uốn, dập xù, nhưng cũng có người chỉ phù hợp với kiểu tóc đơn giản để thẳng và suôn dài.

Sữa giúp nuôi dưỡng tóc khiến tóc bị hư tổn trở nên thẳng mượt hơn

Trong sữa có chứa thành phần dưỡng chất giúp cứu nguy cho mái tóc và nuôi dưỡng tóc khiến tóc bị hư tổn trở nên thẳng mượt hơn bao giờ hết.

Chuẩn bị nguyên liệu gồm: 30ml sữa tươi, bình xịt.

Cách thực hiện:

Cách làm thẳng tóc dập xù với sữa tươi

Hòa sữa tươi cùng nước vào bình xịt và xịt lên tóc thật đều.

Massage tóc và thư giãn trong 20-25 phút, cuối cùng gội lại với dầu gội và dầu xả.

Kiên trì thực hiện phương pháp này sau 1 tháng sẽ thấy tóc mượt mà hơn hẳn.

2. Dùng dầu oliu nóng

Bổ sung dưỡng chất từ oliu cho tóc là cách giúp nuôi dưỡng tóc bồng bềnh hơn. Khi đun ấm dầu oliu thoa lên tóc và thư giãn trong 30 phút sẽ giúp tóc không chỉ mượt mà mà còn óng ả, tràn đầy sức sống hơn. Đây là cách làm tóc bấm thẳng lại hiệu quả.

Dầu oliu nóng giúp tóc mượt mà, óng ả

3. Bột gạo và lòng đỏ trứng gà

Bột gạo và trứng gà được biết đến là công thức dưỡng da tuyệt vời. Bên cạnh đó, đây còn là cách nuôi dưỡng các tế bào tóc giúp tóc thêm thẳng mượt tự nhiên, phục hồi tóc bấm xù từ sâu bên trong mà không cần đi duỗi.

Lòng đỏ trứng gà và bột gạo là cách làm tóc thẳng dành cho nàng tóc xoăn không cần duỗi ép

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 muỗng bột gạo, 1 quả trứng gà (chỉ lấy lòng đỏ) và 20ml lít sữa tươi để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Thoa đều hỗn hợp này lên tóc và ủ trong 1 giờ.

Cuối cùng gội sạch lại bằng dầu gội dịu nhẹ.

4. Nha đam giúp tóc thẳng tự nhiên

Nha đam có chứa thành phần là các enzym giúp sợi tóc mềm mại và khoẻ hơn. Những tinh chất này sẽ thấm sâu vào sợi tóc để bổ sung độ ẩm tự nhiên cho tóc và dễ duỗi thẳng.

Nha đam giúp tóc thẳng tự nhiên và rất mượt mà

Cách thực hiện:

Trộn đều nha đam với dầu dừa (hoặc dầu oliu) theo tỉ lệ 1:1

Ủ hỗn hợp này lên tóc và thư giãn trong 40 phút

Cuối cùng, gội đầu lại thật sạch với dầu gội dịu nhẹ.

5. Giấm táo

Thêm một cách xả tóc bấm tại nhà được nhiều chị em áp dụng thành công đó là dùng giấm táo. Giấm táo là khắc tinh của tóc xù xoăn khó tính.

Giấm táo là khắc tinh của tóc xù khó tính

Sở dĩ dùng giấm táo là cách làm thẳng tóc bấm xù bởi giấm táo giúp làm mềm tóc, làm sạch và loại bỏ dầu thừa trên da đầu. Từ đó, giúp da đầu thật thông thoáng những sợi tóc trở nên khoẻ mạnh hơn.

Cách thực hiện:

Pha loãng giấm táo theo tỉ lệ 2 muỗng canh giấm táo và 1 chén nước sạch.

Dùng nước giấm táo vừa pha để gội đầu như bình thường.

Cuối cùng xả lại bằng nước là xong.

6. Tinh dầu nóng

Dùng tinh dầu được làm nóng là cách làm thẳng tóc bấm xù được áp dụng nhiều nhất do có tác dụng dưỡng tóc cao và toàn diện. Những tinh dầu như: bưởi, quế… đem đun nóng lên và thoa lên tóc, da đầu sẽ cung cấp protein và các vitamin cần thiết để duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Dùng tinh dầu nóng giúp làm thẳng tóc bấm xù là cách được áp dụng nhiều nhất

Đặc biệt có công dụng cao với mái tóc đã qua xử lý hóa chất và bị hư tổn. Đồng thời, những tinh dầu này còn là cách phục hồi các vùng tóc bị hư tổn, giúp tóc thêm chắc khỏe và mang lại vẻ óng mượt cho mái tóc. Kiên trì áp dụng phương pháp này sẽ giúp tóc thẳng dần lên một cách tự nhiên.

7. Cốt dừa và chanh

Dùng nước cốt dừa và chanh là cách làm thẳng tóc bấm xù tự nhiên. Trong chanh chứa nhiều axit tự nhiên giúp bẻ gãy cấu trúc xoăn của sợi tóc dễ dàng và mang lại hình dáng thẳng cho sợi tóc. Do đó, khi muốn biết cách xả tóc bấm tại nhà, đừng bỏ qua nguyên liệu tự nhiên này.

Dùng nước cốt dừa và chanh là cách làm thẳng tóc bấm xù tự nhiên

Kết hợp chanh với nước cốt dừa là cách giúp làm tóc thẳng tự nhiên mà không gây khô tóc.

Cách thực hiện:

Hòa lẫn một nửa cốc nước chanh vào một cốc nước cốt dừa

Để lạnh hỗn hợp trên rồi hòa trộn để tạo thành kem cứng.

Tiếp theo, dùng kem này massage lên tóc từ gốc tới ngọn

Dùng khăn quấn tóc lại và giữ trong 30-45 phút. Cuối cùng gội sạch tóc lại.

Không cần đến thuốc duỗi chứa hóa chất độc hại, máy là tóc… những thực phẩm an toàn sẵn có trong tự nhiên là cách làm thẳng tóc sau khi dập xù sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ mà đảm bảo không gây hại cho tóc. Hô biến những sợi tóc dập xù tức khắc trở thành những sợi tóc mượt như lụa không là điều quá khó.

Ngoài những cách tự nhiên trên, dùng thuốc xả bấm tóc tại nhà cũng là cách để phục hồi phục mái tóc bấm xù và bảo vệ tóc hiệu quả. Nhớ gội sạch lại với nước lạnh vì nước nóng có thể làm trôi các looại dầu bảo vệ, làm mất độ ẩm khiến tóc thêm hư hổn.