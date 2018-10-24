Vợ làm được 3 điều này sau cánh cửa phòng ngủ, chồng cả đời không thèm ăn vụng!

Chỉ cần vợ làm được 3 điều này, đàn ông nào cũng nguyện cả đời thủy chung, có cho tiền cũng không thèm ngoại tình.

Là phụ nữ, bạn chỉ cần nắm được 3 bí quyết phòng the này đã dư sức trói chân chồng, không cần giữ anh ấy vẫn nghe lời răm rắp, cưng như bà hoàng. Chị em dại dột cho phép mình được mặc đồ lót nhàu nhĩ, cũ mèm khi gần chồng - Ảnh minh họa: Internet Được nhìn thấy vợ trong bộ đồ ngủ gợi cảm

Phụ nữ sau khi kết hôn thường không còn chú trọng đến ngoại hình, họ ngây thơ nghĩ rằng “chồng mình chứ có phải ai xa lạ đâu mà phải bày vẽ”. Vậy nên, chị em dại dột cho phép mình được mặc đồ lót nhàu nhĩ, cũ mèm khi gần chồng mà không biết điều ấy khiến mọi ham muốn nơi bạn đời rơi về số 0. Muốn chồng không chán vợ, không chỉ “trả bài” cho có mà đam mê, cuồng nhiệt như ngày đầu phụ nữ hãy luôn mặc đồ ngủ gợi cảm khi ái ân. Đừng quên điểm thêm vài giọt nước hoa lên cơ thể mình để khi ấy, bạn không chỉ hấp dẫn mà còn thơm tho, sẽ khiến anh ấy vồ lấy bạn không buông.

Chỉ cần dùng hơi thở gấp gáp, những nụ hôn bất tận và đôi bàn tay mơn trớn bạn đã dư sức khiến bạn đời nóng bừng lửa yêu để thật cuồng điên khi kề cận - Ảnh minh họa: Internet Muốn vợ chủ động “bày trò” Đừng để chồng luôn là người chủ động đòi hỏi chuyện gối chăn, bạn hoàn toàn có thể là người dẫn dắt cuộc yêu. Nếu lịch trình yêu được xếp thời gian biểu như việc đi làm sẽ rất chán, không tạo bất ngờ. Thay vì chờ đến khi có thời gian, khi chồng gợi ý mới đáp lại bạn hãy thử mời gọi anh ấy nhập cuộc. Chỉ cần dùng hơi thở gấp gáp, những nụ hôn bất tận và đôi bàn tay mơn trớn bạn đã dư sức khiến bạn đời nóng bừng lửa yêu để thật cuồng điên khi kề cận. Nếu bạn hạnh phúc, mãn nguyện hay phấn khích trước từng nụ hôn, vuốt ve hay âu yếm từ chồng thì hãy cứ thoải mái bộc lộ tất cả - Ảnh minh họa: Internet Thoải mái thể hiện niềm hạnh phúc Khi “lên giường”, thứ đàn ông để tâm nhất không phải là được vợ chiều như thế nào mà là họ có khiến bạn đời viên mãn chuyện gối chăn hay không. Phụ nữ đừng vì sợ bị đánh giá, sợ bị mang tiếng hư hỏng mà nín thinh khi vợ chồng ân ái. Nếu bạn hạnh phúc, mãn nguyện hay phấn khích trước từng nụ hôn, vuốt ve hay âu yếm từ chồng thì hãy cứ thoải mái bộc lộ tất cả. Bạn càng chân thật, càng thẳng thắn nói ra những điều mình muốn đàn ông sẽ càng biết cách khiến cả hai có được càng nhiều khoái cảm. Nhờ thế, hôn nhân của hai bạn càng mặn nồng, khắng khít.

Đời đàn bà, đừng bao giờ cho phép 3 kiểu người này làm tổn thương mình Đàn bà khôn không bao giờ cho phép 3 kiểu người này bước chân vào đời mình, đàn bà dại cứ mở rộng cửa đón chào nên mãi khổ tâm.

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