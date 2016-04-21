Vì sao chàng ngủ ngáy thường “yếu” chuyện ấy?

Thế giới có câu ngạn ngữ “Hãy cười và cả thế giới sẽ cùng cười với bạn” nhưng Tiểu thuyết gia người Anh Anthony Burgess lại có câu “Nếu ngáy, bạn sẽ ngủ một mình”. Và Burgess bổ sung thêm một câu mới nữa “Ngáy, và đời sống tình dục của bạn sẽ khốn khổ”,

Thế giới có câu ngạn ngữ “Hãy cười và cả thế giới sẽ cùng cười với bạn” nhưng Tiểu thuyết gia người Anh Anthony Burgess lại có câu “Nếu ngáy, bạn sẽ ngủ một mình”. Và Burgess bổ sung thêm một câu mới nữa “Ngáy, và đời sống tình dục của bạn sẽ khốn khổ”, sau khi một nghiên cứu từ trường Đại học Rochester ở Minesota công bố kết quả nghiên cứu về sự liên quan giữa ngủ ngáy và chứng bất lực, xuất tinh sớm ở đàn ông.

Nghiên cứu đã tiến hành dựa trên 900 nam giới để đánh giá đời sống tình dục và thói quen ngủ của họ. Kết quả tổng hợp cho thấy rằng, ngáy càng nhiều thì tình dục càng giảm độ thỏa mãn đi bây nhiêu. So với những người không ngủ ngáy, thì những người ngủ ngáy có nguy cơ tăng gấp đôi các vấn đề liên quan đến suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương và bất lực. Ngủ ngáy cũng làm giảm chất lượng cuộc sống và sức khỏe nói chung: tăng nguy cơ đột quỵ, tiểu đường và bệnh tim mạch. Tất cả những vấn đề sức khỏe này đều tác động trực tiếp đến đời sống tình dục của người ngủ ngáy. Đặc biệt ở những người ngủ ngáy mà có kèm theo hội chứng ngưng thở khi ngủ thì vấn đề còn trầm trọng hơn, bởi vì sự gián đoạn giấc ngủ liên tục sẽ làm ảnh hưởng một cách khủng khiếp đến việc sản sinh hóoc môn nam testosterone.

Testosterone quá thấp thì dẫn đến suy giảm ham muốn. Ngoài ra, với nam giới ở độ tuổi trung niên, nếu có kèm theo cả tình trạng béo, các vấn đề về mỡ trong máu thì tất cả như một cuộc tấn công tổng lực lên đời sống tình dục của người đó, ở những người này xảy ra tình trạng bất lực, nghĩa là không thể thực hiện được một cuộc giao hợp bình thường. Ngủ ngáy ở người trẻ tuổi có thể chưa ảnh hưởng nặng nề bởi vì lúc đó sức khỏe nói chung vẫn còn tốt nên không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu không tìm cách cải thiện, nó sẽ trở thành vấn đề gây ảnh hưởng sau này. Đây là những giải pháp tạm thời dành cho người ngủ ngáy: Sắm cho vợ một bộ nút tai chống ồn loại tốt.

Đặt một trái banh mềm dưới lưng khi ngủ, điều này giúp bạn luôn nằm ở tư thế nghiêng, tránh nằm ngửa khi ngủ vì nó sẽ đi cùng cơn ngáy. Mỗi khi bạn chuyển sang tư thế nằm ngửa, trái banh mềm dưới lưng sẽ “nhắc” bạn.

Giảm cân: Càng giảm bớt mỡ ở vùng hầu họng, thì nguy cơ ngáy càng ít đi.

Điều trị và phòng chứng dị ứng. Lý do khi bị dị ứng, các niêm mạc vùng hầu họng sẽ bị sưng phù lên, khiến cho tình trạng ngáy và khó thở thêm trầm trọng.

Hạn chế uống chất cồn hoặc nếu có uống thì phải cách xa giờ ngủ 4 tiếng.

Hạn chế dùng thuốc an thần. Thay vì dùng thuốc an thần có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nếu có thêm hội chứng ngưng thở khi ngủ đi kèm ngủ ngáy, nên tập luyệnvà dùng thêm liệu pháp mát xa thư giãn cơ thể giúp dễ ngủ. Nếu bạn đời có thể giúp bạn điều này thì thật tuyệt.

Không hút thuốc.



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