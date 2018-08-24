Sau khi quan hệ bị đau bụng dưới dữ dội, nguyên nhân do đâu?

Chuyện vợ chồng 24/08/2018 16:33

Sau khi quan hệ bị đau bụng dưới dữ dội là tình trạng mà nhiều chị em gặp phải. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc yêu.

Đau bụng dưới dữ dội sau khi quan hệ mặc dù không phải là rối loạn chức năng sinh dục nhưng lại liên quan trực tiếp đến ham muốn tình dục, khoái cảm. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ khiến cho bạn ám ảnh và sợ khi nói đến “sex”. Không chỉ đơn giản là do ảnh hưởng bởi tâm lý, sau khi quan hệ bị đau bụng dưới dữ dội cũng có thể là do bệnh phụ khoa gây nên và một số nguyên nhân khác.

Nguyên gây ra tình trạng đau bụng dưới sau khi quan hệ

Dưới đây là những nguyên nhân chính gây nên tình trạng đau bụng dưới dữ dội sau khi quan hệ:

Đau bụng dưới sau khi quan hệ có thể quan hệ mạnh bạo
Đau bụng dưới sau khi quan hệ có thể do quan hệ mạnh bạo

- Giao hợp trong thời kỳ mang thai: Thời gian ba tháng đầu và tháng cuối thường xảy ra các cơn co thắt tử cung, gây đau bụng dữ dội, thậm chí có thể gây ra sinh non.

- Yêu quá mạnh, thô bạo: Khi người đàn ông dùng sức quá nhiều, hấp tấp, vội vàng dễ gây ra áp lực đột ngột lên thành tử cung, cơ bụng, trực tràng, bàng quang... từ đó dẫn đến đau bụng. Cũng có thể, quan hệ không đúng tư thế rất dễ khiến các chị em bị đau.

- Mắc bệnh phụ khoa: Nếu các chị em bị mắc bệnh viêm cổ tử cung, tử cung, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, u nang buồng trứng thì sẽ thường xuyên gặp những cơn đau dữ dội sau những lần quan hệ.

- Do rụng trứng: Vào thời gian sắp có kinh nguyệt, khi quan hệ cũng có thể xuất hiện hiện tượng đau bụng dưới, với trường hợp này bạn không nên quá lo lắng. Bởi khi rụng trứng, buồng trứng thường rụng một quả trứng cùng với một số chất dịch và máu sẽ gây kích ứng niêm mạc của bụng gây ra các chứng đau. Đồng thời nếu chịu thêm sự tác động của chuyện ấy sẽ khiến hiện tượng đau bụng trở nên rõ ràng hơn.

Bạn nên đi thăm sớm để tìm ra nguyên nhân bị đau bụng dưới
Bạn nên đi thăm khám sớm để tìm ra nguyên nhân bị đau bụng dưới

Tuy nhiên, tùy theo cơ địa, có người sẽ đau bên trái, có ngươi đau bên phải. Nhưng dù đau bên nào đi chăng nữa, điều cần làm trước tiên là chị em nên đi khám phụ khoa để xét nghiệm, thăm khám tìm ra bệnh. Nếu có bệnh thì nên tích cực điều trị, khi nào khỏi hẳn mới quan hệ.

Sau khi quan hệ bị đau bụng dưới dữ dội có thể là dấu hiệu bạn đã có thai?

Đau bụng dữ dội sau khi quan hệ cũng có thể là dấu hiệu nhận biết bạn đã mang thai. Bởi lúc này dương vật thâm nhập gây áp lực lên thành cổ tử cung mà trứng đang làm tổ sẽ gây nên những cơn co thắt, khiến những cơn đau bụng dưới xuất hiện.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ thì cũng đừng quá lo lắng về dấu hiệu này, hãy thoải mái tâm lý và xem hiện tượng đau bụng này có xảy ra ở những lần quan hệ sau hay không. Bởi cũng không loại trừ tình trạng tăng co thắt cơ vùng bụng hay vùng ruột bởi bị kích thích trong lúc giao hợp. Do đó, nếu chỉ dựa vào hiện tượng này để chuẩn đoán có thai hay không mà không thăm khám, xét nghiệm đầy đủ thì khó lòng cho ra kết quả chính xác.

Đau bụng dưới sau khi quan hệ có thể là dấu hiệu nhận biết có thai
Đau bụng dưới sau khi quan hệ có thể là dấu hiệu nhận biết có thai

Chính vì vậy, bạn không nên chủ quan, tốt nhất là nên đi khám càng sớm càng tốt, nếu đúng là có thai thì bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cách chăm sóc thai nhi thật tốt. Hoặc nếu bạn muốn phá bỏ, tùy theo thể trạng bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp giải quyết an toàn.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, bạn đã biết được sau khi quan hệ bị đau bụng dữ dội nguyên nhân là do đâu, để có cách điều trị phù hợp. Như vậy, đời sống phòng the của đôi bạn sẽ viên mãn hơn.

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