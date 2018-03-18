Quan hệ bằng miệng: Tiềm ẩn nhiều tác hại khôn lường

Chuyện vợ chồng 18/03/2018 16:06

Nhiều cặp đôi muốn "đổi gió" chuyện phòng the nên đã quan hệ bằng miệng mà không hề biết điều này có nhiều tác hại đáng sợ đối với sức khỏe của cả nam lẫn nữ.

Quan hệ bằng miệng (Oral sex) là một kiểu "yêu" phổ biến và được nhiều cặp đôi áp dụng để khiến cảm xúc của cả hai được thăng hoa hơn.

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Quan hệ bằng miệng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quan hệ bằng miệng có thể đem đến nhiều rắc rối cho sức khỏe mà nhiều người không hề biết.

Những tác hại đáng sợ của quan hệ bằng miệng

Ung thư vòm họng

Các chuyên gia tại Mỹ cho biết, quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn là nguyên nhân gây ung thư vòm họng cao gấp 1.5 lần so với hút việc hút thuốc lá. Nguyên nhân vì khi miệng tiếp xúc trực tiếp với bộ sinh dục có nguy cơ nhiễm HPV - loại virus gây u nhú ở người.

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Virus HPV có thể được lây lan dễ dàng thông qua quan hệ bằng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là "thủ phạm" gây mụn cóc sinh dục và ung thư cổ tử cung nếu nhiễm HPV ở âm đạo.

Nhiễm HIV

Mặc dù khả năng lây nhiễm HIV thông qua đường miệng không cao nhưng vẫn sẽ thể xảy ra nếu bạn đang mắc bệnh như chảy máu chân răng, nhiệt miệng hoặc viêm nhiễm họng...

 

Giảm khả năng thụ thai

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ phát hiện rằng những enzym tiêu hóa trong nước bọt có khả năng làm giảm sự linh hoạt của tinh trùng từ đó khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.

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Khả năng có con thấp là một trong những tác hại đáng sợ của quan hệ tình dục bằng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nếu cặp vợ chồng nào đang có ý định sinh con nên tạm biệt hoặc hạn chế tối đa thói quen "yêu" bằng miệng để đảm bảo khả năng thụ thai.

Xuất tinh sớm

Khi quan hệ bằng miệng, các quý ông thường không kiểm soát được dẫn đến xuất tinh sớm. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên sẽ tạo thành thói quen khiến các quý ông khó khăn hơn trong sinh hoạt vợ chồng sau này.

Một số lưu ý quan hệ tình dục bằng miệng an toàn

- Hãy vệ sinh sẽ bộ phận sinh dục trước và sau khi "yêu".

- Nhất định phải đeo bao cao su hay miếng lót bảo vệ miệng khi quan hệ.

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Bao cao su luôn là người bạn đáng tin cậy của các cặp đôi trong phòng the - Ảnh minh họa: Internet

- Tuyệt đối không quan hệ bằng cách này khi miệng hay bộ phận sinh dục có các vết trầy xước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là những cách bảo vệ tương đối an toàn. Vì thế tốt nhất các cặp đôi nên từ bỏ thói quen quan hệ bằng miệng để giữ gìn sức khỏe.

Biết được những tác hại đáng sợ của quan hệ bằng miệng, hy vọng các cặp đôi sẽ sớm thay đổi thói quen "yêu" để bảo vệ sức khỏe của cả hai nhé!

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Quan hệ bằng miệng nhất định phải biết điều này dù là nam hay nữ cũng đều nên nằm lòng nhớ tìm hiểu ngay.

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