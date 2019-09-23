Phụ nữ lấy chồng nhất định phải học được chiêu của đàn bà 50 này để giữ lửa hôn nhân

Phụ nữ lấy chồng đừng nghĩ chỉ cần chăm lo cho chồng con là được. Tuyệt đối đừng quên những cách giữ lửa hôn nhân này để vợ chồng chung sống với nhau đến răng long đầu bạc.
- Những điều đại cấm kỵ khi vợ chồng cãi nhau chớ dại phạm phải
- Đàn ông cần 3 điều, phụ nữ muốn 3 thứ: Hãy đáp ứng cho nhau để giữ hôn nhân hạnh phúc
Đừng nghĩ lấy chồng rồi thì sao cũng được, không cần phải lãng mạn nữa. Bạn nên nhớ bước vào cuộc sống hôn nhân là bước vào một đoạn đường mới. Người khôn ngoan nhất định phải học được những cách giữ lửa hôn nhân của đàn bà 50 này để gia đình ấm êm.
Học tạo ra những điều lãng mạn
Phụ nữ lấy chồng đừng khiến cuộc hôn nhân trở nên tẻ nhạt chỉ vì quá khô khan. Bạn phải học cách lãng mạn để giữ lửa hôn nhân, tăng sức hấp dẫn trong mắt chồng. Chẳng hạn dành cho chồng những bữa ăn ngon lãng mạn, bất ngờ. Hoặc vào những dịp đặc biệt, bạn hãy dành cho chồng những món quà. Người đàn bà khôn ngoan không để hôn nhân của mình chết dần chết mòn vì tẻ nhạt.
Phụ nữ khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ, làm vợ hãy học cách tạo ra sự lãng mạn. Khi đó bạn sẽ trở nên quyến rũ và có sức thu hút hơn trong mắt chồng. Tuy không nói ra nhưng đàn ông vẫn luôn trông chờ một điều gì đó thật lãng mạn từ vợ.
Học cách hâm nóng chuyện chăn gối
Trong hôn nhân việc hòa hợp gối chăn vô cùng cần thiết. Phụ nữ mới bắt đầu bước vào hôn nhân khá bỡ ngỡ những chuyện như thế này. Vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thức cần thiết trước khi lấy chồng. Học hỏi việc này không có gì đáng xấu hổ, mà còn là bí quyết giữ hôn nhân hiệu quả.
Chuyện chăn gối vợ chồng hòa hợp có thể giúp bạn xoa dịu những luồng không khí u ám trong gia đình. Đời sống chăn gối còn ấm nóng, đồng nghĩa với vợ chồng còn thương nhau. Còn khi gối chăn đã lạnh nhạt, chắc chắn một trong hai đã thay lòng.
Học lắng nghe
Khi còn độc thân, bạn cứng đầu, cố chấp, bốc đồng sao cũng được. Nhưng khi có chồng rồi, nhất định bạn phải học cách lắng nghe. Trong một mối quan hệ, yếu tố này rất quan trọng. Phải hiểu nhau, cả hai mới có thể duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Vợ chồng phải biết hạ cái tôi của mình để nâng cao giá trị chung. Bạn không thể nào một mình quyết định hoặc lấn át chồng. Nhất định phải để chồng nói ra những điều trong lòng, có như vậy anh ấy mới yêu thương và trân trọng bạn.