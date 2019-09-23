Phụ nữ lấy chồng nhất định phải học được chiêu của đàn bà 50 này để giữ lửa hôn nhân

Chuyện vợ chồng 23/09/2019 06:00

Phụ nữ lấy chồng đừng nghĩ chỉ cần chăm lo cho chồng con là được. Tuyệt đối đừng quên những cách giữ lửa hôn nhân này để vợ chồng chung sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Đừng nghĩ lấy chồng rồi thì sao cũng được, không cần phải lãng mạn nữa. Bạn nên nhớ bước vào cuộc sống hôn nhân là bước vào một đoạn đường mới. Người khôn ngoan nhất định phải học được những cách giữ lửa hôn nhân của đàn bà 50 này để gia đình ấm êm.

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Phụ nữ lấy chồng phải học cách giữ lửa hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Học tạo ra những điều lãng mạn

Phụ nữ lấy chồng đừng khiến cuộc hôn nhân trở nên tẻ nhạt chỉ vì quá khô khan. Bạn phải học cách lãng mạn để giữ lửa hôn nhân, tăng sức hấp dẫn trong mắt chồng. Chẳng hạn dành cho chồng những bữa ăn ngon lãng mạn, bất ngờ. Hoặc vào những dịp đặc biệt, bạn hãy dành cho chồng những món quà. Người đàn bà khôn ngoan không để hôn nhân của mình chết dần chết mòn vì tẻ nhạt.

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Phụ nữ hãy biết tạo ra những điều lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ, làm vợ hãy học cách tạo ra sự lãng mạn. Khi đó bạn sẽ trở nên quyến rũ và có sức thu hút hơn trong mắt chồng. Tuy không nói ra nhưng đàn ông vẫn luôn trông chờ một điều gì đó thật lãng mạn từ vợ.

Học cách hâm nóng chuyện chăn gối

Trong hôn nhân việc hòa hợp gối chăn vô cùng cần thiết. Phụ nữ mới bắt đầu bước vào hôn nhân khá bỡ ngỡ những chuyện như thế này. Vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý cũng như kiến thức cần thiết trước khi lấy chồng. Học hỏi việc này không có gì đáng xấu hổ, mà còn là bí quyết giữ hôn nhân hiệu quả.

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Phụ nữ khôn ngoan phải biết cách lấy lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện chăn gối vợ chồng hòa hợp có thể giúp bạn xoa dịu những luồng không khí u ám trong gia đình. Đời sống chăn gối còn ấm nóng, đồng nghĩa với vợ chồng còn thương nhau. Còn khi gối chăn đã lạnh nhạt, chắc chắn một trong hai đã thay lòng.

Học lắng nghe

Khi còn độc thân, bạn cứng đầu, cố chấp, bốc đồng sao cũng được. Nhưng khi có chồng rồi, nhất định bạn phải học cách lắng nghe. Trong một mối quan hệ, yếu tố này rất quan trọng. Phải hiểu nhau, cả hai mới có thể duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc.

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Vợ hãy lắng nghe chồng để hôn nhân hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng phải biết hạ cái tôi của mình để nâng cao giá trị chung. Bạn không thể nào một mình quyết định hoặc lấn át chồng. Nhất định phải để chồng nói ra những điều trong lòng, có như vậy anh ấy mới yêu thương và trân trọng bạn.

Muốn chồng ‘đeo như sam, cắt không đứt, chặt không buông’ phụ nữ hãy dùng những chiêu này

Muốn chồng ‘đeo như sam, cắt không đứt, chặt không buông’ phụ nữ hãy dùng những chiêu này

Dưới đây là những bí quyết giữ chồng cực kỳ hiệu quả, chị em phụ nữ nên áp dụng để chồng mê mẩn, đeo bám như sam.

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