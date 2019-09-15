Muốn chồng ‘đeo như sam, cắt không đứt, chặt không buông’ phụ nữ hãy dùng những chiêu này

Chuyện vợ chồng 15/09/2019 10:07

Dưới đây là những bí quyết giữ chồng cực kỳ hiệu quả, chị em phụ nữ nên áp dụng để chồng mê mẩn, đeo bám như sam.

Chị em phụ nữ thường truyền tai nhau bí quyết giữ chồng. Nào là làm đẹp, giả vờ bỏ bê chồng để chồng sợ mất mà giữ ngược lại. Tuy nhiên, có những cách giữ chồng không cần phải tốn công tốn sức nhưng vẫn khiến chồng nguyện yêu cả đời.

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Phụ nữ khôn ngoan phải có bí quyết giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khoe vai trần

Phụ nữ muốn thu hút chồng cần phải diện những bộ trang phục kín hở đúng chỗ. Để lộ bờ vai trần là đòn chí mạng khiến đàn ông chết đứ đừ. Bởi đây là bộ phận thu hút nhất với cánh mày râu. 

Để mặt mộc

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Đàn ông thích ngắm gương mặt tự nhiên của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn không thích phụ nữ trang điểm quá lòe loẹt. Họ thích kiểu người mang vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên phụ nữ đừng dại để lộ gương mặt “chân thật” nhất trước mặt đàn ông. Ít nhất bạn cũng phải tô chút son để trong tươi tắn hơn. Và chọn những bộ quần áo đơn giản nhưng không hề luộm thuộm. 

Lạnh lùng

Phụ nữ khôn ngoan phải biết dùng chiêu vừa nóng vừa lạnh để giữ chồng. Đàn ông ưa ngọt nhưng đôi khi bị vợ “cho ra rìa” lại khiến anh ấy thích thú. Người phụ nữ quyến rũ nhất là khi biết lạnh lùng đúng lúc với chồng. 

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Phụ nữ phải biết dùng chiêu lạt mềm buộc chặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên việc gì cũng phải có giới hạn. Đừng lạnh lùng, kiêu ngạo quá mà khiến chồng chạy dài, không dám đến gần. Đừng trở thành tảng băng lạnh khiến chồng không có cảm giác ấm áp, an toàn.

Gợi cảm nhưng không lẳng lơ

Người đàn bà thông minh sẽ biết làm cách nào để bản thân trông gợi cảm hơn. Chẳng hạn như cử chỉ, lời ăn tiếng nói hoặc cách đi đứng, ăn mặc. Nhưng những việc đó cần phải có giới hạn, chuẩn mực, đừng làm quá mà trở thành đàn bà lẳng lơ trong mắt chồng. 

Biết cách quyến rũ

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Phụ nữ muốn được chồng say mê phải biết cách quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi chỉ cần một nụ cười hay ánh mắt trìu mến, bạn cũng trở thành người quyến rũ khiến chồng không thể nào thoát ra được. Khi vô tình bị nụ cười và ánh mắt của bạn cuốn hút, anh ấy sẽ không bao giờ có ý định rời xa bạn.

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