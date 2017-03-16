Những rắc rối khi "cái ấy" ngoại cỡ

Chuyện vợ chồng 16/03/2017 15:21

Đừng tưởng một "cậu nhỏ" khủng thì sẽ sung sướng nhé! Bạn lầm rồi

Khiến đối tác sợ hãi

Rõ ràng kích thước lớn là niềm mơ ước của nhiều người nhưng khi quá lớn, chúng sẽ gây ra những phiền toái. Hệ quả đầu tiên có thể kể đến là làm cho đối tác thấy 'bất an'. Khi  các nàng sẽ lo ngại liệu cuộc vui có dễ dàng diễn ra mà không gặp đau đớn, trở ngại nào không.

Khó khăn khi quan hệ

Trên thực tế, những anh chàng sở hữu một 'cậu nhỏ' không hề nhỏ nên tránh những tư thế độc đáo bởi dương vật lớn sẽ gây khó chịu khi thâm nhập vào thành âm đạo theo cách không phù hợp. Thậm chí, chính khổ chủ cũng gặp những tai nạn phòng the nếu cố thể những tư thế quá độc và lạ.

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Chọn lựa bao cao su khó khăn hơn bao giờ hết

Sử dụng sai kích cỡ bao cao su có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Nếu quá nhỏ, bao sẽ dễ dàng tuột ra trong quá trình 'yêu'. Tương tự vậy, bao quá chặt sẽ khiến bạn khó chịu, khó tận hưởng trọn vẹn những cảm giác mà cuộc vui đem lại. Sở hữu dương vật ngoại cỡ đồng nghĩa với việc bạn phải lựa chọn 'chiếc áo' cho chúng một cách cẩn thận.

Nếu như những kích cỡ phổ thông luôn hiện diện phổ biến tại các cửa hàng thuốc, những kích thước ngoại cỡ sẽ đòi hỏi bạn tìm kiếm một địa chỉ phân phối lớn với kích cỡ đầy đủ hơn.

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Không còn tự tin khi lâm trận

 Kích cỡ quá khổ cũng đem lại cho nam giới cảm giác không thoải mái khi 'xông pha trận mạc'. Việc lo ngại gây đau đớn cho đối tác hay không tạo được khoái cảm chính là rào cản khiến những cuộc vui không được hoàn hảo.

Giải pháp nào cho những quý ông sở hữu 'hàng khủng'

 Tuy khó khăn nhưng những cuộc vui không hẳn bất khả thi với những anh chàng sở hữu dương vật ngoại cỡ. Trước hết bạn cần tìm những tư thế phù hợp, không gây đau đớn mà lại thoải mái cho cả hai.

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Tiếp đến hãy lựa chọn một loại gel bôi trơn hay kem kích thích nhẹ nhàng. Chúng sẽ giúp 'cậu nhỏ' thâm nhập vào 'cô bé' một cách trơn tru, dễ dàng không gặp vấn đề gì. Bên cạnh đó, màn dạo đầu cũng cần được chú ý.

Đây là quá trình không thể bỏ qua, giúp lứa đôi thêm gần gũi, có tác dụng kích thích tạo hưng phấn mạnh mẽ.

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