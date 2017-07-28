Mơ thấy làm 'chuyện ấy' và những điều bí ẩn thú vị mà chị em nên biết

Chuyện vợ chồng 28/07/2017 15:50

Giải mã những giấc mơ về "chuyện ấy" ở phái nữ, giúp bạn khám phá được nhiều điều thú vị về bản thân và chuyện tình cảm của mình.

Những giấc mơ "ân ái" xảy ra ở phụ nữ là chuyện vô cùng bình thường với người trưởng thành. Nhà nghiên cứu giấc mơ Kelly Bulkeley (Mỹ) cho biết, phụ nữ vào thời kỳ rụng trứng thường mơ về chuyện chăn gối nhiều hơn, do ham muốn tình dục của họ lúc này tăng cao.

Nhà tâm lý học Mỹ Ian Wallace chuyên nghiên cứu về giấc mơ đã đưa ra lời giải đáp cho 4 giấc mộng "ân ái" phổ biến nhất ở nữ giới sau đây. Hãy cùng khám phá xem giấc mơ của bạn nói lên điều gì nhé!

Mơ thấy làm 'chuyện ấy' và những điều bí ẩn thú vị mà chị em nên biết - Ảnh 1
Những giấc mơ "nóng bỏng" ở phái nữ cho biết nhiều điều về tâm lý của bạn - Ảnh: Internet

Không nhìn rõ mặt đối tác

Các nàng mơ thấy mình làm "chuyện ấy" với một người đàn ông không nhìn rõ gương mặt, tuy không nhìn rõ "mặt tiền" nhưng anh ấy có thân hình cực kỳ gợi cảm, những hành động vuốt ve vô cùng cuồng nhiệt và khiến bạn cảm thấy rất thân thuộc.

Theo Ian Wallace, phụ nữ mơ thấy giấc mơ như thế này thường xuyên là do họ khao khát được "ân ái" một cách đơn thuần nhất.

Nói theo cách đơn giản hơn, từ sâu trong tiềm thức, họ muốn được quan hệ với một người đàn ông đẹp trai, hấp dẫn mà không hề quan tâm đến danh tính hay tình cảm của đối tác.

Đối tác đột nhiên biến mất

Kiểu giấc mơ này khiến các nàng vô cùng khó chịu và bực bội khi tỉnh dậy, bởi người ấy biến mất trước hoặc thậm chí ngay trong giữa "cuộc vui".

Các nhà tâm lý học giải thích, giấc mơ này cho thấy người phụ nữ luôn cảm thấy lo sợ sẽ bị bỏ rơi hoặc không đủ tự tin vào chính bản thân mình trong "chuyện ấy".

Quan hệ với... phụ nữ

Bạn mơ thấy mình đang "lâm trận" nhưng đối tác của bạn không phải một chàng trai hấp dẫn mà là một phụ nữ. Đừng quá hoảng hốt và cho rằng bản thân là người đồng tính.

Theo các nhà tâm lý học, việc phái nữ có giấc mơ kiểu này là do bạn đang mong muốn chàng trai của mình nhẹ nhàng hơn trong lúc "yêu". Người đàn ông ấy có lẽ quá thô bạo cũng như kém tinh tế khi quan hệ và nó khiến bạn mong ước đối tác sẽ có những hành động nhẹ nhàng hơn khi hai người "ân ái".

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng nếu những giấc mơ kiểu này khiến bạn cảm thấy khó chịu, chắc chắn rằng bạn không phải người đồng tính.

"Lâm trận" cùng với người yêu cũ

Mơ thấy người yêu cũ nhưng không phải trong một cuộc trò chuyện bình thường mà trong một cuộc "ân ái". Giấc mơ này không có nghĩa là bạn còn nhớ và yêu người cũ, mà có thể bạn đang xóa bỏ hình ảnh của người đó ra khỏi tâm trí.

Ngoài ra, theo nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ Carl Jung, giấc mơ này là một dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Sức mạnh mùi hương cơ thể trong 'chuyện ấy'

Sức mạnh mùi hương cơ thể trong 'chuyện ấy'

Mùi hương là một yếu tố không kém phần quan trọng trong lúc "yêu" nhưng vì tồn tại vô hình nên thường xuyên bị bỏ quên.

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