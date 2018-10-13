Lời giải nào cho việc chồng không thích ngủ với vợ?

Chuyện vợ chồng 13/10/2018 05:30

Rất nhiều phụ nữ hiện nay cảm thấy hoang mang khi chồng không thích ngủ với vợ và nghĩ rằng chồng đang ngoại tình. Thế nhưng chị em hãy nhìn nhận lại bản thân đã mắc sai lầm gì hoặc chồng có những biểu hiện này hay không?

Vì sao chồng không thích ngủ với vợ?

1. Phòng ngủ lộn xộn

Việc chuẩn bị không gian riêng cho vợ chồng ở phòng ngủ thật sạch sẽ, thoáng mát, dễ chịu là điều rất quan trọng để cả hai cảm nhận được sự thoải mái khi ở bên cạnh, cũng như tận hưởng một giấc ngủ trọn vẹn. Thế nhưng nếu phòng ngủ lúc nào cũng lộn xộn, bừa bộn chắc chắn không chỉ bạn mà ngay cả chồng bạn cũng cảm thấy ngao ngán mỗi khi bước vào trong phòng.

Chồng không thích ngủ với vợ vì phòng ngủ lộn xộn
Chồng không thích ngủ với vợ vì phòng ngủ lộn xộn - Ảnh minh họa: Internet

2. Phụ nữ không dành thời gian chăm sóc cho bản thân

Rất nhiều người phụ nữ sau khi lập gia đình, nhất là sau khi sinh con đều chỉ chú tâm chăm chút cho chồng cho con mà quên mất bản thân mình. Chính điều này khiến phụ nữ trở nên luộm thuộm, lôi thôi, nhếch nhác. Đây cũng là một trong những lý do khiến chồng không thích ngủ với vợ là vì thế.

Bởi sẽ chẳng người đàn ông nào thích nhìn một người phụ nữ xấu xí, lôi thôi, đầu bù tóc rối, cơ thể lúc nào cũng gây gây mùi sữa hay mùi dầu mỡ. Vì thế phụ nữ muốn trói chặt trái tim chồng và giữ gìn hạnh phúc gia đình thì hãy chăm sóc bản thân thật tốt, luôn luôn đẹp mọi lúc, mọi nơi, nhất là khi ở trước mặt chồng.

3. Chồng quá mệt mỏi vì công việc, áp lực cuộc sống

Gánh vác trên vai trách nhiệm trụ cột gia đình, người đàn ông với bao lo toan cơm áo gạo tiền khiến anh ấy đã rất mệt mỏi, uể oải và áp lực. Vì thế đôi khi họ chỉ muốn được thảnh thơi, nghỉ ngơi trong một không gian riêng để có giấc ngủ tốt nhất, đảm bảo lấy lại tinh thần và sức lực cho công việc hôm sau.

Vì sao chồng không thích ngủ với vợ
Vì sao chồng không thích ngủ với vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên nếu xuất phát từ nguyên nhân này mà chồng không thích ngủ với vợ thì chị em đừng nên trách móc chồng. Thay vào đó hãy chăm sóc, quan tâm chồng thật tốt để anh ấy cảm nhận được tình yêu thương của bạn. Điều này vừa giúp gắn kết tình cảm vợ chồng vừa giúp anh ấy thêm yêu thương và sẽ muốn ngủ cùng bạn ngay thôi!

4. Vợ chồng thiếu sự quan tâm nhau

Rất nhiều phụ nữ luôn than thở rằng: Sau khi kết hôn cuộc sống khác hoàn toàn với lúc yêu. Điều này xảy ra ở hầu hết các cặp vợ chồng bởi sau khi đã kết hôn họ phải lao vào gánh nặng cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh, áp lực về nuôi dạy con cái, nhà cửa,… khiến họ không còn thời gian dành cho nhau. Dần dần tình cảm vợ chồng không còn được như trước kia khiến người chồng cảm thấy không còn hứng thú khi ở bên cạnh vợ. Vì thế mà họ thường lựa chọn giải pháp ngủ một mình.

Thế nên lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian trò chuyện, quan tâm tới người đàn ông của mình. Dành thời gian cho nhau vừa để tạo dựng thêm nhiều kỉ niệm vừa để ôn lại những kỉ niệm thời còn mặn nồng. Đây chính là chìa khóa giúp vợ chồng hạnh phúc và giữ lửa yêu bền lâu nhất.

5. Chồng ngoại tình

Một trong những nguyên nhân khiến chồng không thích ngủ với vợ chính là anh ta đang ngoại tình. Khi đàn ông ngoại tình thì trong mắt họ người đàn bà bên ngoài mới là hấp dẫn, là tuyệt vời nhất. Do đó họ sẽ trốn tránh trách nhiệm và không muốn ngủ cạnh vợ. Trong trường hợp này bạn phải thật tinh ý để phát hiện xem chồng có đang ngoại tình hay không.

Vợ chồng thiếu sự quan tâm ảnh hưởng đến tình cảm
Vợ chồng thiếu sự quan tâm ảnh hưởng đến tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

6. Chồng bạn gặp vấn đề về sức khỏe, sinh lý

Khi chồng không thích ngủ với vợ cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân là anh ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe, sinh lý. Việc cơ thể không được khỏe mạnh cũng khiến người đàn ông tự ti và không muốn gần gũi vợ. Thế nên nếu chồng có biểu hiện không tốt về sức khỏe, sinh lý hãy nhẹ nhàng hỏi han, tâm sự để anh ấy chia sẻ về tình trạng thật của mình. Khi đó cả hai sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất mà vẫn gắn kết tình cảm vợ chồng bền chặt.

Ngỡ ngàng với nguyên nhân khiến vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau

Ngỡ ngàng với nguyên nhân khiến vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau

Vợ chồng cãi cọ, giận dỗi nhau là chuyện bình thường của cuộc sống hôn nhân. Nhưng khi vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau thì lại là chuyện khác.

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