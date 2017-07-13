Khó ngờ: Bệnh răng miệng khiến nam giới yếu sinh lý

Chuyện vợ chồng 13/07/2017 19:54

Nam giới không có thói quen giữ gìn vệ sinh răng miệng có thể gây rối loạn khả năng cương dương, một biểu hiện của bệnh yếu sinh lý.

Vì sao bệnh răng miệng gây yếu sinh lý ở nam giới?

Các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khi nam giới bị mắc bệnh về lợi, viêm răng mãn tính hay chảy máu chân răng, vi khuẩn từ miệng có thể xâm nhập vào máu của họ. Sau khi xâm nhập vào máu, vi khuẩn sẽ ảnh hưởng đến mạch máu, khiến mạch máu trở nên xơ cứng và hẹp.

Khi mạch máu trở nên xơ cứng và hẹp đồng nghĩa với việc lưu chuyển máu đến các bộ phận khác trong đó có bộ phận sinh dục sẽ giảm. Do vậy, đây chính là yếu tố dẫn đến bệnh rối loạn cương dương khi nam giới mắc bệnh răng miệng.

Khó ngờ: Bệnh răng miệng khiến nam giới yếu sinh lý
Các vấn đề về răng miệng có thể gây yếu sinh lý ở nam giới - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo bác sĩ Nancy L. Newhouse (Mỹ), đàn ông trong độ tuổi 30 bị viêm răng nặng có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn gấp 3 lần so với những người không mắc bệnh. 

Đồng thời, trong số các vấn đề về răng miệng, nam giới bị chảy máu chân răng thì nguy cơ "cậu nhỏ" không đứng thẳng được sẽ cao hơn những trường hợp khác.

Nguyên nhân mắc bệnh răng miệng

Nghiên cứu của các nhà khoa học Ý năm 2014, đã chỉ ra các bệnh lý răng lợi xảy ra thường xuyên ở nam giới (56,4%) nhiều hơn nữ giới (38,4%).

Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do đàn ông ít khi dành thời gian quan tâm tới vấn đề răng miệng. Đồng thời các quý ông cũng có nhiều vấn đề liên quan tới bệnh răng lợi như: mảng bám răng, cao răng, chảy máu lợi.

Cách phòng tránh bệnh 

Sức khỏe răng miệng  tốt không những mang lại sức khỏe đàn ông tốt mà nó còn giúp đàn ông trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, công việc.

Phòng tránh bệnh răng miệng ở nam giới là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sự phát triển toàn diện của con người. 

Khó ngờ: Bệnh răng miệng khiến nam giới yếu sinh lý
Phòng tránh bệnh răng miệng giúp nam giới đảm bảo chuyện phòng the - Ảnh: Internet

Việc đảm bảo sức khỏe răng miệng như thế nào cho đúng thì lại phụ thuộc vào từng cá nhân khác nhau, song có một số điều cơ bản đã được các chuyên gia thống nhất và khuyến cáo nên làm theo:

- Chải răng đúng cách 2 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2 phút với kem đánh răng chứa flour.

- Dùng chỉ nha khoa 1 lần/ngày.

- Thăm khám bác sĩ nha định kỳ: 3 -  6 tháng/lần để làm sạch răng, lợi.

- Nên hạn chế hút thuốc và cà phê, các đồ uống có ga hay các loại thức ăn quá ngọt.

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