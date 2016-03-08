Học hỏi tuyệt chiêu làm thỏa mãn nàng trên giường của các anh chàng Alpha

Bằng cách nắm được cách não bộ phụ nữ diễn ra như thế nào khi “yêu” , người đàn ông sẽ dễ dàng làm thỏa mãn đối tác của mình. Hãy học hỏi các anh chàng Alpha khi ở trên giường. Chúng ta đều biết, các quý ông thuộc nhóm Alpha là những người đàn ông tự tin, nhiều năng lượng, chủ động và biết cách điều khiển dẫn dắt cuộc chơi, hơn là những quý ông Beta thụ động ít thể hiện.

Khoái cảm bắt đầu và kết thúc đều ở bộ não. Khi bạn đạt cực khoái, não bạn huy động các cơ co lại ở bộ phận sinh dục, hoặc đôi khi toàn bộ cơ thể. Sau “động thái” này, não bạn tiết ra một lượng endorphins đi vào dòng máu, tạo cho bạn cảm giác đê mê phấn chấn của khoái cảm tình dục.

Nam giới thường trải qua trung bình 4-6 lần co giật của các cơ khi đạt khoái cảm, trong khi nữ giới trải qua 6-10 lần co giật của các cơ, điều đó có nghĩa khoái cảm của nữ kéo dài hơn nam.

Khoái cảm làm tăng lượng máu đến não bạn, loại bỏ cảm giác sợ hãi và lo âu, tăng tuổi thọ và giảm đau hiệu quả. Nó cũng làm tăng lượng oxytocin, một lượng chất hóa học khiến cho những người tình cảm thấy muốn thân mật và gắn bó hơn nữa. Dây thần kinh chịu trách nhiệm về ứng xử và hành vi trong não tạm thời “tắt” trong suốt quá trình diễn ra khoái cảm. Điều này khiến bạn lâng lâng, có thể không làm chủ hành vi tạm thời trong những giây đó.

Cách đạt khoái cảm và phản ứng sau khoái cảm của phụ nữ khác biệt đàn ông

Khoái cảm của phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, khi đến đỉnh, vùng não chỉ huy sự phản ứng với nỗi sợ và lo âu tắt, đồng nghĩa phụ nữ sau khi đạt khoái cảm lại trở nên dễ lo âu và lo sợ hơn. Đồng thời, vùng não chỉ huy sự tranh đấu lại tăng lên. Sự kết hợp của hai hoạt động trái ngược trong não bộ phụ nữ khiến họ trở nên nhạy cảm vô cùng, cảm giác thân mật hơn với người đàn ông nhưng đồng thời lại lo sợ hơn. Điều này lý giải vì sao, nếu sau khi quan hệ, người đàn ông mệt mỏi và quay lưng ngủ liền, không tỏ thái độ trân trọng, cám ơn hay an ủi người phụ nữ thì ngay lập tức nàng sẽ suy diễn rằng chàng “chỉ biết có sex”, “chỉ yêu vì chuyện ấy”, định “chơi xong dông” đây mà… Cho nên, nếu người đàn ông hiểu rõ điều này, hãy ôm người phụ nữ của mình sau khi “chuyện ấy” xảy ra, nói chuyện đó tuyệt hoặc tốt, nói lời yêu hoặc khen ngợi… sẽ đem lại cảm giác tự tin và yên tâm cho nàng.

Về mặt số lượng lần đạt khoái cảm, cũng là một sự khác biệt vô cùng lớn, trong khi đàn ông đạt được 70% trong tổng số lần quan hệ thì nữ giới chỉ có khoảng 30%. Để đạt cực khoái, người phụ nữ cũng cần sự kích thích nhiều hơn, ở một số người thậm chí nếu không được nam giới kích thích bằng miệng hay bằng tay hoặc thậm chí nhiều kích thích cùng lúc thì rất khó đạt khoái cảm. Đây là một sự thật không mấy vui.

Một nghiên cứu của Trường Đại học Rutgers đã sử dụng máy quét não bộ phụ nữ để tìm những vị trí nhạy cảm tương ứng với các bộ phận nhạy cảm trên có thể nữ giới. Hình ảnhcho thấy các dây thần kinh kéo dài dọc theo cơ thể với các đầu mối tập trung ở ngón chân, cổ chân, đầu gối, mông, cánh tay, ngón tay, hõm cổ, miệng, lưỡi là những nơi nhận sự kích thích nhiều bên cạnh ba khu vực nhạy cảm trung tâm là âm vật, âm đạo và đầu ngực phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy, có ít nhất 3 cách để người phụ nữ đạt khoái cảm, người ta hay chia ra đó là khoái cảm âm vật, khoái cảm âm đạo và khoái cảm ngực, thì mặc dù với rất nhiều con đường có thể lên đến đỉnh như thế, nhưng không như nam giới chỉ một cách duy nhất, thì chỉ có 64% phụ nữ đạt được khoái cảm khi quan hệ với đối tác của mình.

Ở nam giới, hầu hết ít có sự gắn kết chặt chẽ giữa các phần não bộ khi thực hiện chuyện ấy. Vậy nên nam giới có thể đơn thuần sex mà không yêu, mục đích chính là đạt khoái cảm. Trong khi ở nữ giới, cần sự liên kết chặt chẽ về mặt tâm hồn. Nam giới cần phải tỏ ra yêu thương, thông hiểu trước và cả sau khi quan hệ tình dục với nàng.

Dưới đây là những cách giúp nàng thỏa mãn trên giường dựa theo kết luận rất hợp lý của nghiên cứu và dựa trên những gì mà các quý ông đích thực thuộc trường phái Alpha từng làm để chinh phục người phụ nữ của mình. Tầm quan trọng của sự tin cậy.

1. Tạo sự thoải mái

Nên tạo cho người phụ nữ của bạn sự tin cậy cao trước khi có chuyện ấy. Phụ nữ sẽ rất hời hợt hoặc không thể có tâm trạng cho chuyện ấy nếu nàng thấy bạn ít tin cậy, nàng còn đang nghi ngờ dò xét…

2. Hãy liên lạc và trò chuyện thường xuyên, ngay cả khi không sex. Phụ nữ hoàn toàn không thích cảm giác bị bỏ rơi một mình hoặc cảm giác bạn chỉ tìm đến nàng khi cần “giải quyết”. Hãy lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của cô ấy, tạo sự có mặt của bạn trong cuộc sống của nàng.

3. Giúp nàng cảm thấy mình xinh đẹp, dễ thương hoặc hấp dẫn

Phụ nữ có một sự nhạy cảm đáng sợ với những gì bạn thể hiện hoặc thậm chí khi bạn chưa kịp thể hiện, nàng cũng tự âm thầm lo âu, về tình trạng cơ thể, mùi hương, khuyết điểm. Nàng sợ có lẽ anh ấy chê mình ngực quá nhỏ, có lẽ bụng mình là một đống bèo nhèo, đặc biệt khi ở tư thế bên trên, mặt mình có mụn…. Hãy khéo léo giúp nàng cảm thấy mình quyến rũ. Chẳng hạn, nếu nhận thấy cô ấy có vẻ lúng túng khi khoe bộ ngực khiêm tốn lúc ở trên bạn, hãy nói rằng những lọn tóc phủ xuống ngực em nhìn đẹp và lãng mạn vô cùng. Nên nhớ, hãy tinh tế.

4. Hãy để chuyện ấy là những giờ phút tuyệt vời

Thỉnh thoảng bạn có thể “đánh nhanh thắng nhanh” nhất là trong trường hợp xa cách lâu ngày, kiêng cữ vì bệnh tật… Còn lại, hãy cố gắng chuẩn bị tốt nhất, không gian phòng, cơ thể, điều kiện. Đừng để phụ nữ nghĩ bạn chỉ giải quyết nhu cầu cho xong mà thôi.

5. Tìm những điều nàng thích và không thích khi ở trên giường

Bằng cách cảm nhận, hoặc hỏi han khéo léo, để tìm ra những điều cô ấy thích nhất trên giường. Nếu bạn thích tư thế 69 nhưng cô ấy tuyệt đối không thích, đừng nên ép buộc.

6. Hứa hẹn một cuộc chơi hiệp dài

Nên làm mọi thứ từ từ, đừng chỉ chăm chăm đạt cực khoái. Theo nghiên cứu, hầu hết phụ nữ cần trung bình ít nhất 20 phút dạo đầu. Nếu bạn dành cho cô ấy ít hơn thời gian này, hoặc là nguy cơ cao bạn thuộc loại yếu sinh lý, chưa đến chợ đã hết tiền, hoặc bạn thuộc loại không quan tâm người phụ nữ của mình.

7. Để cô ấy phải chờ đợi

Tin đi, không chỉ đàn ông mới phát điên với trò chơi này. Nếu bạn muốn nàng của mình máu lửa, hổ báo cáo chồn hơn nữa thì nên kéo dài sự chờ đợi một cách hợp lý. Chẳng hạn, lâu lâu hãy “bỏ đói” cô ấy với thời gian giãn cách giữa hai lần quan hệ ra xa hơn, trong khi làm chuyện ấy thì mỗi động tác âu yếm kéo dài hơn, làm cho nàng khao khát bạn mãnh liệt rồi hãy để nàng được lên đỉnh.

8. Dùng nhiều kỹ thuật khác nhau

Nam giới là bậc thầy khám phá, tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật làm mới chuyện ấy. Bạn có thể áp dụng cho nàng nhưng nhớ kỹ thuật nào là lần đầu thì nên thăm dò từ từ để biết phản ứng của nàng có thích hay không.

9. Đừng đánh giá thấp tư thế truyền thống

Ngược lại với điều vừa nói ở trên, đừng quá mải mê áp dụng kĩ thuật mới mà quên kiểu truyền thống. Có đến 75% phụ nữ cho biết họ sẵn sàng chỉ duy trì duy nhất một tư thế truyền thống trong hầu hết cuộc yêu. Lý do là tư thế này vừa giúp dễ đem lại khoái cảm mà vưa giúp phụ nữ thấy an toàn, yên tâm khi cảm nhận toàn bộ phần mặt trước cơ thể của người đàn ông mình yêu trong tay.

10. Hãy gợi cảm từ những hoạt động bình thường hàng ngày

Bạn có biết không, rất nhiều phụ nữ cho rằng người đàn ông của mình trông hấp dẫn nhất là khi anh ấy đang chăm chú làm việc, giúp bạn nấu ăn, cho con uống sữa, khoan ốc vít treo đồ dùng… Mặc dù rằng, lúc đó trông bạn có thể quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, cơ thể đầy mồ hôi. Nhưng hãy hoạt động, đừng làm quý ông bụng phệ ngồi ườn ra lướt web trong khi vợ làm việc nhà bạn nhé.