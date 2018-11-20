Đổi mới ‘chuyện ấy’ ngày gió lạnh với những 'góc yêu' hoàn hảo giúp cả hai thăng hoa

Chuyện vợ chồng 20/11/2018 15:29

Thời tiết chuyển lạnh khiến nhiều cặp đôi ngại “yêu”, hãy thử đổi mới “chuyện ấy” bằng cách tìm cảm hứng mới lạ ngay chính trong căn nhà của bạn nhé!

Không chỉ kĩ thuật mà địa điểm “yêu” cũng góp phần quan trọng không kém giúp "chuyện ấy" thăng hoa. Nếu “cuộc yêu” của cả hai đang dần nhàm chán và tẻ nhạt thì hãy rời xa chiếc giường êm ái để tìm một địa điểm mới lạ hơn ngay chính trong căn nhà của bạn.

Chính sự đổi mới này sẽ giúp tăng hưng phấn cho cả hai, tạo cảm giác kích thích giúp “chuyện ấy” thăng hoa hơn bao giờ hết, nhất là trong những ngày gió lạnh. Dưới đây là vài nơi lý tưởng ngay tại nhà giúp các cặp đôi có những trải nghiệm tuyệt vời:

Những “góc yêu” giúp chuyện ấy thăng hoa ngày lạnh

Phòng tắm

Phòng tắm sẽ là không gian vô cùng lý tưởng để đổi mới “cuộc yêu” của bạn. Đây là địa điểm vừa kín đáo, an toàn vừa đầy kích thích. Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng nhâm nhi ly rượu vang trong bồn tắm? Không gian chật hẹp của nơi đây sẽ tạo điều kiện để bạn và chàng tiếp xúc thân mật hơn, giúp cả hai dễ dàng đạt khoái cảm.

Đổi mới ‘chuyện ấy’ ngày gió lạnh với những 'góc yêu' hoàn hảo giúp cả hai thăng hoa - Ảnh 1
Chắc hẳn địa điểm mới lạ này sẽ giúp 'chuyện ấy' trở nên thú vị hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Cánh cửa

Bạn có thể tận dụng bất kì cánh cửa nào trong nhà, từ phòng bếp tới phòng ngủ để bắt đầu “cuộc yêu”. Thế nhưng với sự hỗ trợ này, cả hai sẽ phải quan hệ ở tư thế đứng. Đây cũng là cơ hội để bạn có thể thử tư thế yêu mới, giúp tăng hưng phấn cho cả chàng và nàng. Lưu ý, bạn nên chọn một cánh cửa có bề mặt bằng phẳng và đủ vững chắc để tránh làm “cuộc yêu” gián đoạn nhé!

Đổi mới ‘chuyện ấy’ ngày gió lạnh với những 'góc yêu' hoàn hảo giúp cả hai thăng hoa - Ảnh 2
Đây là địa điểm để bạn có thể thử tư thế yêu mới, giúp tăng hưng phấn cho cả chàng và nàng - Ảnh minh họa: Internet

Kệ bếp

Kệ bếp chính là địa điểm đầy thú vị giúp các cặp đôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. "Chuyện ấy" diễn ra trong căn bếp chật hẹp vừa ấm cũng vừa đầy kích thích sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên. Chắc hẳn cả hai sẽ có những cảm giác thăng hoa đầy bất ngờ đấy!

Đổi mới ‘chuyện ấy’ ngày gió lạnh với những 'góc yêu' hoàn hảo giúp cả hai thăng hoa - Ảnh 3
Kệ bếp chính là địa điểm đầy thú vị giúp các cặp đôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Sàn nhà

Khoảng không gian rộng rãi này rất thích hợp để các cặp đôi thoải mái làm "chuyện ấy" với những tư thế khác nhau. Thay vì sử dụng chiếc giường quen thuộc, bạn hãy thử những trải nghiệm đầy mới lạ cũng như táo bạo với “cuộc yêu” trên sàn nhà.

Phòng khách

Một buổi tối lãng mạn cùng nhau xem phim tình cảm và bắt đầu "chuyện ấy" ngay trong phòng khách sẽ đem lại cảm giác vô cùng kích thích và hưng phấn cho cả hai. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để cả hai có thể tự do thực hiện những tư thế khác nhau.

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này

“Chuyện yêu” nguội lạnh và nhàm chán đến mấy cũng sẽ thăng hoa trở lại nếu bạn biết cách thu hút chàng. Hãy áp dụng ngay những tuyệt chiêu “dụ dỗ” tuyệt đỉnh này để chàng mê đắm không rời.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy cách cải thiện chuyện yêu địa điểm yêu quan hệ tình dục khi trời lạnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?