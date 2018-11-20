Đổi mới ‘chuyện ấy’ ngày gió lạnh với những 'góc yêu' hoàn hảo giúp cả hai thăng hoa

Thời tiết chuyển lạnh khiến nhiều cặp đôi ngại “yêu”, hãy thử đổi mới “chuyện ấy” bằng cách tìm cảm hứng mới lạ ngay chính trong căn nhà của bạn nhé!

Không chỉ kĩ thuật mà địa điểm “yêu” cũng góp phần quan trọng không kém giúp "chuyện ấy" thăng hoa. Nếu “cuộc yêu” của cả hai đang dần nhàm chán và tẻ nhạt thì hãy rời xa chiếc giường êm ái để tìm một địa điểm mới lạ hơn ngay chính trong căn nhà của bạn. Chính sự đổi mới này sẽ giúp tăng hưng phấn cho cả hai, tạo cảm giác kích thích giúp “chuyện ấy” thăng hoa hơn bao giờ hết, nhất là trong những ngày gió lạnh. Dưới đây là vài nơi lý tưởng ngay tại nhà giúp các cặp đôi có những trải nghiệm tuyệt vời:

Những “góc yêu” giúp chuyện ấy thăng hoa ngày lạnh Phòng tắm Phòng tắm sẽ là không gian vô cùng lý tưởng để đổi mới “cuộc yêu” của bạn. Đây là địa điểm vừa kín đáo, an toàn vừa đầy kích thích. Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng nhâm nhi ly rượu vang trong bồn tắm? Không gian chật hẹp của nơi đây sẽ tạo điều kiện để bạn và chàng tiếp xúc thân mật hơn, giúp cả hai dễ dàng đạt khoái cảm. Chắc hẳn địa điểm mới lạ này sẽ giúp 'chuyện ấy' trở nên thú vị hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Cánh cửa Bạn có thể tận dụng bất kì cánh cửa nào trong nhà, từ phòng bếp tới phòng ngủ để bắt đầu “cuộc yêu”. Thế nhưng với sự hỗ trợ này, cả hai sẽ phải quan hệ ở tư thế đứng. Đây cũng là cơ hội để bạn có thể thử tư thế yêu mới, giúp tăng hưng phấn cho cả chàng và nàng. Lưu ý, bạn nên chọn một cánh cửa có bề mặt bằng phẳng và đủ vững chắc để tránh làm “cuộc yêu” gián đoạn nhé!

Đây là địa điểm để bạn có thể thử tư thế yêu mới, giúp tăng hưng phấn cho cả chàng và nàng - Ảnh minh họa: Internet Kệ bếp Kệ bếp chính là địa điểm đầy thú vị giúp các cặp đôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. "Chuyện ấy" diễn ra trong căn bếp chật hẹp vừa ấm cũng vừa đầy kích thích sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên. Chắc hẳn cả hai sẽ có những cảm giác thăng hoa đầy bất ngờ đấy! Kệ bếp chính là địa điểm đầy thú vị giúp các cặp đôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet Sàn nhà Khoảng không gian rộng rãi này rất thích hợp để các cặp đôi thoải mái làm "chuyện ấy" với những tư thế khác nhau. Thay vì sử dụng chiếc giường quen thuộc, bạn hãy thử những trải nghiệm đầy mới lạ cũng như táo bạo với “cuộc yêu” trên sàn nhà. Phòng khách Một buổi tối lãng mạn cùng nhau xem phim tình cảm và bắt đầu "chuyện ấy" ngay trong phòng khách sẽ đem lại cảm giác vô cùng kích thích và hưng phấn cho cả hai. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để cả hai có thể tự do thực hiện những tư thế khác nhau.

Chàng ‘khô như ngói’ cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu nàng biết những chiêu ‘dụ dỗ’ tuyệt đỉnh này “Chuyện yêu” nguội lạnh và nhàm chán đến mấy cũng sẽ thăng hoa trở lại nếu bạn biết cách thu hút chàng. Hãy áp dụng ngay những tuyệt chiêu “dụ dỗ” tuyệt đỉnh này để chàng mê đắm không rời.

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