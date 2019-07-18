Đàn ông thích điều gì nhất ở phụ nữ khi trên giường?

Chuyện vợ chồng 18/07/2019 05:27

Đàn ông thích nhất điều gì ở phụ nữ khi quan hệ? Thân hình bốc lửa hay dáng vẻ lẳng lơ lắm chiêu trò? Thật ra đó lại là những điều cực kì đơn giản mà phụ nữ không hề biết!

Đổi mới

Điều đàn ông thích ở phụ nữ khi quan hệ chính là sự đổi mới. Theo chuyên gia, đây là liều thuốc kích thích hiệu quả cho cả đàn ông và phụ nữ. Đàn ông sinh ra với tính nóng vội nhưng “yêu” theo bản năng tự nhiên và đầy kích thích sẽ khiến đàn ông khó cưỡng lại, và càng không thể quên.

Đàn ông thích điều gì nhất ở phụ nữ khi trên giường? - Ảnh 1
Điều đàn ông thích ở phụ nữ khi quan hệ chính là sự đổi mới - Ảnh minh họa: Internet

Để có sự đổi mới trong chuyện chăn gối hằng ngày, bạn không cần phải dùng những tư thế, không gian hay vật dụng trợ giúp mới lạ. Mới lạ nhất trong chuyện yêu có thể từ cách bạn thay đổi bị động thành chủ động, thay đổi địa điểm ái ân, hay thay đổi cách giao tiếp trong thời gian gần gũi… Đôi khi chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng có thể khiến đàn ông say mê bạn hơn.

Dụ dỗ chàng bằng sự tinh tế

Sự thật là khi người ta quá quen thuộc nhau rồi thì sẽ không còn thấy đối phương quyến rũ nữa. Sự gợi mở lúc gần lúc xa, lúc dễ lúc khó nắm bắt sẽ khiến đàn ông thấy bạn quyến rũ hơn.

Điều đàn ông thích ở phụ nữ đôi khi chỉ là một chiếc áo sơ mi để hở vai, cởi vài nút để lộ làn da trên cơ thể, hoặc một chiếc áo choàng với áo lót ren lấp ló bên trong… Đây quả thực là cách khơi gợi khao khát ở đàn ông và khiến bạn quyến rũ trong mắt họ hơn bao giờ hết.

Được khao khát

Đàn ông thích điều gì nhất ở phụ nữ khi trên giường? - Ảnh 2
Điều đàn ông thích ở phụ nữ là bạn đời luôn thể hiện sự hài lòng, và khao khát anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn hiểu anh ấy biết bạn muốn anh ấy, cũng đừng ngại thể hiện điều này để anh ấy biết. Đàn ông luôn muốn có cảm giác được khao khát như tìm kiếm tự tin cho chính mình. Dù là vợ chồng, cũng đừng quên khen ngợi, tán thưởng, thậm chí là tán tỉnh đàn ông. Khi anh ấy biết bạn luôn thấy hài lòng, và khao khát anh ấy, anh ấy càng say mê bạn hơn.

Đàn ông thích nghe phụ nữ nói khi quan hệ

Nói chuyện trong lúc quan hệ đem đến cho đàn ông kích thích cực kì lớn. Đó là những lời khen, chỉ dẫn, chủ động lôi kéo…

Đàn ông luôn bị kích thích trước những lời khen

Có một sự thật rằng đàn ông có nhu cầu lớn và khi họ thật sự ham muốn thì sẽ không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh. Và đàn ông coi lời khen như một chất xúc tác giúp họ tự tin hơn trong chuyện giường chiếu.

Đàn ông luôn muốn được bạn đời khen ngợi khi gần gũi. Những lời khen khi “hạ màn”, luôn để lại những dấu ấn thăng hoa nhất trong đàn ông.

Thích gần gũi ở nơi có ánh sáng

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Điều đàn ông thích ở phụ nữ là sự tự tin khi gần gũi với anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn ông thích ở phụ nữ là sự tự tin khi gần gũi với anh ấy.

Nhiều phụ nữ không tự tin khi gần gũi chồng khi đèn vẫn đang sáng. Nhưng theo các chuyên gia tình dục học khuyên thì đàn ông thường yêu bằng mắt nên sẽ càng thích nhìn đối phương dù là đang trong cuộc yêu.

Khi nhìn bạn, ngoài những xúc cảm từ việc thân mật, đàn ông còn có thể nhìn ngắm bạn ở mọi góc độ, với những biểu hiện trạng thái khác nhau. Những hình ảnh đó có thể trở thành khoảnh khắc bạn thu hút và quyến rũ nhất với chàng.

Bởi thế, phụ nữ muốn cải thiện chuyện ấy thì nên tạo một không gian sáng vừa phải, với những bộ đồ lót thu hút, hoặc thay đổi bất kì điều gì giúp bạn và đối phương thấy thoải mái và tự tin hơn. Và hãy luôn tự tin với cơ thể của mình. Vì anh ấy lên giường với bạn vì muốn bạn, nên dù bạn trông thế nào thì trong mắt anh ấy vẫn là đẹp và quyến rũ nhất.

Dành cho những người phụ nữ từng đổ vỡ…

Dành cho những người phụ nữ từng đổ vỡ…

Như loài phượng hoàng hóa rực rỡ từ đống lửa nhiều đớn đau, phụ nữ ly hôn ai rồi cũng sẽ tìm được chân trời khiến mình rực rỡ nhất. Quan trọng là hãy dám vươn lên khỏi đau khổ, hãy dám vực dậy trong biển lửa, để tái sinh, để sống huy hoàng một lần nữa…

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