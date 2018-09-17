Đàn ông 'tề gia' và cách dạy vợ hỗn láo

Có nhiều cô vợ ngày càng trở nên hỗn láo vì chồng quá nhu mì, không bao giờ khẳng định được vị trí của người chồng trong nhà. Điều này không hiếm trong xã hội hiện đại. Khi nữ quyền lên ngôi, người ta không còn mấy tuân theo những lề lối, quy tắc ứng xử của xã hội cũ, phụ nữ lại càng khẳng định được vị trí và giá trị của bản thân. Chính vì điều đó, không ít người phụ nữ trong gia đình trở nên quyết liệt, tự tin hơn và có vai trò quyết định nhiều hơn đối với các công việc lớn nhỏ trong nhà. Có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc vợ bạn trở nên hỗn láo.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho vợ hỗn láo . Đừng quy chụp điều này cho bất kỳ một nguyên nhân nào. Bởi lẽ, sự hỗn láo của vợ có thể cũng xuất phát từ chính bạn.

Tính cách và cách ứng xử của người chồng là một trong những nguyên nhân quan trọng quyết định đến hành động, thái độ của người vợ. Khi vợ bạn quá hỗn láo, hãy đặt câu hỏi: Tại sao vợ lại hỗn láo? Bản thân mình nên làm gì để vợ tôn trọng mình và bỏ ngay thói hỗn láo đó? Điều này vô cùng quan trọng giúp bạn có định hướng rõ ràng hơn cho việc thay đổi bản thân, điều chỉnh hành vi ứng xử trong gia đình và làm cho vợ thay đổi.

Bản chất của việc này cũng không quá phức tạp. Nếu chồng hiền lành, nhu mì và nhường nhịn vợ quá mức, vợ sẽ có xu hướng trở nên hỗn láo. Điều đó không hoàn toàn xuất phát từ bản tính của người vợ mà còn ảnh hưởng rất nhiều từ người chồng và những người xung quanh.

Một người đàn ông hiện đại luôn biết tôn trọng, yêu thương người phụ nữ của mình. Nhưng không vì thế mà để mọi chuyện đi quá xa. Khi trao cho phụ nữ quá nhiều quyền lợi, ưu ái và quan tâm, bạn sẽ có thể đánh mất rất nhiều thứ. Sự hỗn láo của vợ có thể xuất phát từ đó.

Khi vợ hỗn láo, chồng cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hiện đại luôn phải nhận thức được giá trị của bản thân. Điều đó không có nghĩa là bạn tự cho mình quyền được quyết định tất cả mọi thứ, xem nhẹ vai trò của phụ nữ. Bạn phải biết trách nhiệm và bổn phận của mình trong gia đình, hiểu được vai trò của người phụ nữ, dành cho họ sự quan tâm và trân trọng đúng mực. Nếu không làm được điều đó, bạn sẽ càng sa lầy, khiến cho sự hỗn láo của vợ mình ngày càng trầm trọng hơn.

Dạy vợ hỗn láo

Khi phát hiện ra sự hỗn láo của người vợ xuất phát từ bản chất, bạn cần có những cách hành xử riêng. Điều quan trọng nhất trong việc dạy vợ hỗn láo mà vẫn giữ được hòa khí trong nhà, đó là vợ phải thật sự tôn trọng chồng. Làm thế nào để có được điều đó? Cách cư xử của người chồng cần có sự cứng rắn. Tuy nhiên, cứng rắn làm sao cho vợ phục và ứng xử đúng mực mới là điều nên làm.

Vợ hỗn láo bởi vì đôi khi họ cho rằng họ rất quan trọng trong gia đình. Hãy để cho họ thấy rằng nếu thiếu đi bóng dáng của chồng, họ sẽ rất bối rối. Mỗi người có một vị trí riêng, làm cho gia đình trở nên trọn vẹn hơn. Nếu như đặt cái tôi của mình quá cao, gia đình sẽ khó có được hạnh phúc thực sự.

Dạy vợ hỗn láo cần có sự khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ hỗn láo, chồng lại đâm ra gắt gỏng, nóng nảy, mọi chuyện sẽ càng trở nên căng thẳng. Điều quan trọng là hiểu được tâm ý của nhau để có những lời lẽ, hành động phù hợp hơn. Vợ hỗn láo không hẳn là người vợ tệ. Họ chỉ đang không có thái độ đúng mực với những gì họ cần làm mà thôi. Vì vậy, một người chồng chín chắn, tâm lý sẽ hiểu và có những cách xử lý đúng đắn và phù hợp hơn với người vợ ngang bướng của mình.