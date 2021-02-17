Đàn ông nào cũng bị ‘đốn gục’ trước tuyệt chiêu táo bạo này của vợ, phụ nữ làm được ắt khiến chồng không rời nửa bước

Chuyện vợ chồng 17/02/2021 15:18

Để đàn ông mê mệt khi lên giường, phụ nữ chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 tuyệt chiêu phòng the này là đủ, không hơn không kém.

Đây chính là 3 tuyệt chiêu phòng the phụ nữ thông minh nào cũng áp dụng, nhờ thế không cần giữ chồng thì đối phương cũng tự nguyện thủy chung, yêu vợ suốt đời. 

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Tiết kiệm vài triệu chẳng thể khiến bạn giàu hơn, nhưng tiêu tiền cho đồ ngủ sẽ giúp chồng nghiện vợ cả đời, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

1. Nội y gợi cảm

Phụ nữ sau khi kết hôn thường dại dột nghĩ rằng “mình diện cho ai xem”, họ không dám chi tiền để mua sắm cho bản thân, càng không để tâm đến nội y hay đồ ngủ. Chính vì thế, họ vô tư khoác lên người những bộ quần áo nhàu nhĩ, đồ lót cũ mèm vì tưởng chồng không để ý. Vậy nhưng, thực tế đàn ông lại đang âm thầm chú ý những tiểu tiết ấy.

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng bao giờ bỏ bê bản thân dù đã có gia đình. Hãy mua cho mình những bộ đồ lót tôn dáng, gợi cảm để chỉ cần “bóc” lớp quần áo bên ngoài chồng đã muốn vồ lấy bạn ngay. Tiết kiệm vài triệu chẳng thể khiến bạn giàu hơn, nhưng tiêu tiền cho đồ ngủ sẽ giúp chồng nghiện vợ cả đời, nửa bước không rời. 

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Vì bạn quá nóng bỏng, cuồng nhiệt anh ấy sẽ càng phấn khích và phối hợp nhịp nhàng để đẩy cuộc yêu lên cao trào - Ảnh minh họa: Internet

2. Chủ động tấn công

Thay vì nằm im chờ chồng đòi hỏi, phụ nữ khôn ngoan hãy chủ động dẫn dắt chàng nhập cuộc. Bạn đừng ngại ngần nói lên điều mình mong muốn, cũng đừng giấu đi những khát khao thầm kín trong lòng.

Khi bạn chủ động mời gọi, khi vợ khiêu khích đàn ông sẽ khó lòng từ chối. Thậm chí, vì bạn quá nóng bỏng, cuồng nhiệt anh ấy sẽ càng phấn khích và phối hợp nhịp nhàng để đẩy cuộc yêu lên cao trào. 

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Chỉ cần biết tận dụng không gian có sẵn, thêm chút nến lung linh và đôi ba ly rượu vang cùng giai điệu du dương thì chàng đã chết mê chết mệt bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đổi mới địa điểm

Nếu chiếc giường đã quá quen thuộc với những cuộc yêu, bạn hoàn toàn có thể thử cảm giác lạ bằng cách làm chuyện ấy ở những địa điểm khác trong nhà. Sofa ở phòng khách, trên chiếc bàn ăn nóng bỏng hay trong bồn tắm lãng mạn.

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần biết tận dụng không gian có sẵn, thêm chút nến lung linh và đôi ba ly rượu vang cùng giai điệu du dương thì chàng đã chết mê chết mệt bạn.

Hôn nhân tan vỡ không khiến phụ nữ tuyệt vọng nhưng 4 điều sau đây lại đủ sức "hủy hoại" cuộc đời bạn, hãy "tỉnh ngộ" trước khi quá muộn!

Hôn nhân tan vỡ không khiến phụ nữ tuyệt vọng nhưng 4 điều sau đây lại đủ sức "hủy hoại" cuộc đời bạn, hãy "tỉnh ngộ" trước khi quá muộn!

Thứ tình cảm khiến bạn phải đánh mất cả lòng tự trọng mới có được ấy sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn đến với bi kịch.

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