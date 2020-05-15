Dưới đây là những điều đàn ông ngoại tình sẽ không làm nhưng phụ nữ toàn suy nghĩ ngược lại, khiến hôn nhân rơi vào bế tắc.

Phụ nữ thường nghĩ đàn ông phản bội say mê nhân tình rồi bỏ bê vợ con. Nhưng thực tế, đa số đàn ông khi đã chán chê, họ sẽ chọn cách quay về với gia đình.

Thường đàn ông ngoại tình sẽ không bỏ vợ theo nhân tình. Với họ nhân tình chỉ là tạm bợ, vợ mới là cả đời. Tuy nhiên, vì tham lam nên họ mới chọn cách ngoại tình.

Sẽ không say nắng quá lâu

Đàn ông không ai say nắng quá lâu. Đến một ngày nào đó, họ sẽ tỉnh giấc và nhận ra đâu mới là người quan trọng với mình nhất. Trái tim đàn ông hay thay đổi, nhưng cuối cùng họ vẫn nhận ra đâu mới là chân tình.

Đàn ông không ai say nắng quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay họ có thể say mê cô nhân tình bé nhỏ đến mụ mị đầu óc. Nhưng ngày mai, chưa chắc cô nhân tình đó còn đủ sức hấp dẫn để giữ họ lại bên cạnh. Rồi họ sẽ dứt cơn say nắng và nhận ra một điều “mỏi chân rồi mau về nhà thôi”.

Sẽ không bỏ gia đình cũ để xây dựng một tổ ấm mới

Đàn ông chẳng ai dại bỏ gia đình để đi xây dựng tổ ấm với người mới. Bản thân họ tiếc những tháng năm dày công vun vén, đồng thời sợ con cái và thiên hạ coi thường. Với nhân tình, họ luôn né tránh yêu cầu bỏ vợ để cho cô ta 1 danh phận đàng hoàng.

Đàn ông sợ con cái coi thường - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chính chuyên đừng dại đi đánh ghen để giữ chồng. Chồng say nắng đã rồi cũng quay về bên mái ấm của mình. Khi đó, bạn muốn tha thứ hay buông bỏ kẻ tệ bạc thì tùy vào quyết định của bạn.