Chồng thương vợ thật lòng sẽ không nói những lời này khi cãi nhau

Chuyện vợ chồng 08/08/2019 10:59

Chồng thương vợ thật lòng thật dạ sẽ không bao giờ thốt ra những lời này khi cãi nhau. Còn nếu cứ nói cho sướng miệng thì đồng nghĩa với việc anh ấy không tôn trọng người bạn đời của mình.

Chồng thương vợ rất dễ nhận ra. Những hành động của họ đều có chừng mực, không đi quá giới hạn khiến người phụ nữ của mình bị tổn thương. Đặc biệt, họ không bao giờ nói ra những lời cay đắng này khiến người bạn đời của mình phải tủi thân.

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Chồng thương vợ sẽ không bao giờ nói những câu này - Ảnh minh họa: Internet

“Em không bằng một góc của những người phụ nữ tôi quen”

Đàn ông thương vợ là dù cãi nhau lớn đến mấy cũng không bao giờ thốt ra lời cay đắng này. Bởi so sánh vợ với người khác vốn là việc sai lầm. Vợ có thể không ngọt ngào bằng những cô nàng ngoài kia, nhưng cô ấy chân thành.

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Chồng đừng so sánh vợ với những người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vợ không xinh đẹp, thân hình không còn nóng bỏng, nhưng cô ấy đã dành cả cuộc đời này vì chồng con. Tuy vợ còn rất nhiều thiếu sót, nhưng cô ấy cũng đã đánh đổi mọi thứ để chọn cùng kề vai sát cánh với anh trong suốt phần đời còn lại. Thế nên hãy là người chồng có lòng cảm thông, đừng chuyện gì cũng mang vợ ra so sánh với người khác.

“Em đừng dùng nước mắt để đe dọa tôi”

Vợ chồng cãi nhau có lớn đến mấy cũng đừng nói những lời tổn thương nhau. Phụ nữ thường mau nước mắt. Chỉ cần chồng lớn tiếng một chút thôi cũng khiến họ không kiềm được mà tủi thân bật khóc.

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Đàn ông đừng nói với vợ câu cay đắng này - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khi còn khóc nghĩa là họ còn quan tâm. Còn không thể khóc được nữa, họ sẽ bỏ mặc chồng, chẳng thèm bận tâm. Giống như việc phụ nữ còn càm ràm là còn thương, khi hết nói rồi thì đàn ông cũng nên cẩn thận. Bởi bạn đã sắp đánh mất người phụ nữ đã hết lòng tận tụy vì mình.

“Em có bỏ cái thói đó đi không hả?”

Người nói thấy bình thường nhưng người nghe chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Phụ nữ hay nhớ dai và dễ tổn thương. Đàn ông thì thường nói không suy nghĩ trước. Khi nóng nảy, đàn ông dễ thốt ra những lời khó nghe, nhưng khi nguội rồi thì chẳng biết cứu vãn như thế nào.

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Vợ chồng muốn hạnh phúc hãy lựa lời mà nói với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy có nhiều trường hợp hôn nhân đổ vỡ vì không tôn trọng nhau trong khi cãi vã. Ai cũng đặt cái tôi quá lớn của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương như thế nào. Đây là điều mà vợ chồng nên tránh để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

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Phụ nữ một đời chồng nếu chưa có gì chắc chắn thì đừng mặc vội chiếc váy cưới, đừng tin những lời ngọt ngào của đàn ông để rồi không ngày nào được yên thân.

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