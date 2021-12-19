Dù người vợ đang bị kéo lê trên đường, nhưng anh chồng đã giận quá mất khôn nên chẳng còn quan tâm đến tính mạng của người vợ.

Cuộc sống vợ chồng nào cũng đều có thể xảy ra mâu thuẫn, dù ít hay nhiều, tuy nhiên giận nhau tới mức thấy vợ mình đang gặp nguy hiểm nhưng cũng chẳng mấy bận tâm như câu chuyện dưới đây thì được xem như kẻ thù chứ chẳng phải là mối quan hệ vợ chồng nữa.

Theo đó, người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đang cố gắng tăng tốc vùn vụt. Đáng chú ý, phía sau có một người phụ nữ bám chặt vào càng xe, dù bị kéo lê cả đoạn đường dài đến rách toạc quần áo, xây xát khắp cơ thể, thế nhưng vẫn kiên quyết không buông tay. Tất cả đều được người ngồi ô tô phía sau quay lại.

Ngay lúc đó, một chiếc xe ô tô đi kế bên chứng kiến đã lập tức bấm còi ra hiệu rồi hô hoán mọi người xung quanh tới cứu giúp. Tuy nhiên có vẻ như anh chồng đã giận quá mất khôn nên chẳng còn quan tâm đến tính mạng của người vợ.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người cho rằng hai người này là vợ chồng, vì xảy ra mâu thuẫn gay gắt nên người chồng lấy xe bỏ đi còn cô vợ chạy theo ngăn cản.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Thực chất cả hai không hề quen biết. Người đàn ông họ Zhao và người phụ nữ họ Zhou, họ từng xảy ra tranh cãi trên phố. Zhou yêu cầu Zhao phải bồi thường thiệt hại nhưng người đàn ông này không chấp nhận nên đã bỏ đi. Được biết, cô Zhou không có vết thương nghiêm trọng sau hành động mạo hiểm trên.

Đêm ngày xảy ra sự việc, Zhao đã đến đồn cảnh sát địa phương tự thú. Kết quả, anh ta bị tạm giữ hành chính trong 10 ngày, đồng thời nộp phạt 200 NDT (hơn 723.000 đồng).

SỐC: Cô dâu đòi tiền thách cưới quá nhiều, chú rể hủy bỏ đám cưới, bố chồng ngất xỉu tại chỗ Câu chuyện này hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều ủng hộ cách làm của chú rể và chỉ trích hành động của cô dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-nhau-chong-gian-qua-mat-khon-keo-le-vo-sau-xe-khien-nguoi-ban-doi-thuong-tich-day-minh-442109.html