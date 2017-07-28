Bác sĩ khẳng định 99% chị em bị suy giảm ham muốn tình dục chỉ vì lý do này

Chuyện vợ chồng 28/07/2017 17:17

Suy giảm ham muốn khi làm “chuyện ấy” xuất phát từ cả hai yếu tố thể chất, tinh thần và nhiều nguyên nhân khác.

Lượng estrogen thấp, tâm lý thiếu tự tin, những vấn đề về sức khỏe… là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn đến chuyện “chăn gối” của cặp đôi.

Vấn đề sức khỏe

Chị em có tâm lý bất ổn như thường xuyên stress, trầm cảm, lo lắng cũng tác động không tốt đến ham muốn khi làm “chuyện ấy”. Sức khỏe không ổn định, phụ nữ sẽ rất khó khăn trong việc tạo cảm hứng vui vẻ và thoải mái khi ân ái như lúc bình thường.

Ngoài ra, khi bị stress, cơ thể mệt mỏi gây ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, ham muốn “yêu” suy giảm, lâu dần sẽ không cảm thấy thích thú, thậm chí lãnh cảm khi ân ái.

Suy giảm hoóc-môn estrogen

Bác sĩ khẳng định 99% chị em bị suy giảm ham muốn tình dục chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Suy giảm hoóc-môn estrogen khiến chị em chán "yêu" - Ảnh: Internet

Theo một số nghiên cứu, khi ân ái, cơ thể nam giới sản sinh ra hoóc môn testosterone khiến phái mạnh luôn khao khát “cho”, ngược lại phụ nữ sẽ sinh ra hoóc-môn estrogen “nhận”.

Do đó, trong cuộc “yêu”, phụ nữ sẽ thụ động hơn và sẵn sàng tiếp nhận sự khiêu khích của bạn tình chứ không chủ động như nam giới, khi lượng estrogen nữ suy giảm thì xu hướng tình dục cũng bị ảnh hưởng.

Chi phối bởi ngoại cảnh

Âm thanh ồn ào, phòng ngủ bừa bãi, tâm lý sợ hãi, thiếu tự tin hoặc lo lắng trong cuộc sống, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tình dục. Phụ nữ chỉ thực sự thoải mái và vui vẻ để vào cuộc “yêu” khi tinh thần thoải mái và không có thứ gì tác động đến tâm lý.

Không thỏa mãn được bạn tình

Bác sĩ khẳng định 99% chị em bị suy giảm ham muốn tình dục chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Phụ nữ thường mặc cảm và ngại "yêu" khi không thể thỏa mãn được bạn tình - Ảnh: Internet

Nhiều chị em vì không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của bạn tình mà sinh tâm lý mặc cảm, không dám gần gũi và luôn e ngại khi “giao hợp”. Đặc biệt, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và trong thời gian dài sẽ làm suy giảm ham muốn tình dục.

Sử dụng thuốc ngừa thai

Sử dụng thuốc ngừa thai cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm ham muốn ở nữ giới. Để tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn, các cặp đôi thường chọn giải pháp sử dụng thuốc tránh thai khi quan hệ.

Nhưng, theo cảnh báo của bác sĩ, có một số loại thuốc sẽ có tác dụng phụ, gây giảm ham muốn của phụ nữ khi làm “chuyện ấy”. Do đó, các cặp đôi nên cân nhắc chọn cho mình một giải pháp phù hợp và an toàn nhất.

'Chuyện ấy' - những tai nạn hy hữu: Thực hư về hiện tượng mắc kẹt trong khi quan hệ

'Chuyện ấy' - những tai nạn hy hữu: Thực hư về hiện tượng mắc kẹt trong khi quan hệ

Co thắt âm đạo là hiện tượng rất phổ biến ở phụ nữ khi “yêu”, song tình trạng mắc kẹt và dính chặt vào nhau không thể gỡ ra khi làm “chuyện ấy” là rất hiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ tình dục chuyện ấy suy giảm sinh lý nữ giảm ham muốn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 26 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 26 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?