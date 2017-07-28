Lượng estrogen thấp, tâm lý thiếu tự tin, những vấn đề về sức khỏe … là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn đến chuyện “chăn gối” của cặp đôi.

Ngoài ra, khi bị stress, cơ thể mệt mỏi gây ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, ham muốn “yêu” suy giảm, lâu dần sẽ không cảm thấy thích thú, thậm chí lãnh cảm khi ân ái.

Chị em có tâm lý bất ổn như thường xuyên stress, trầm cảm, lo lắng cũng tác động không tốt đến ham muốn khi làm “ chuyện ấy ”. Sức khỏe không ổn định, phụ nữ sẽ rất khó khăn trong việc tạo cảm hứng vui vẻ và thoải mái khi ân ái như lúc bình thường.

Suy giảm hoóc-môn estrogen

Theo một số nghiên cứu, khi ân ái, cơ thể nam giới sản sinh ra hoóc môn testosterone khiến phái mạnh luôn khao khát “cho”, ngược lại phụ nữ sẽ sinh ra hoóc-môn estrogen “nhận”.

Do đó, trong cuộc “yêu”, phụ nữ sẽ thụ động hơn và sẵn sàng tiếp nhận sự khiêu khích của bạn tình chứ không chủ động như nam giới, khi lượng estrogen nữ suy giảm thì xu hướng tình dục cũng bị ảnh hưởng.

Chi phối bởi ngoại cảnh

Âm thanh ồn ào, phòng ngủ bừa bãi, tâm lý sợ hãi, thiếu tự tin hoặc lo lắng trong cuộc sống, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tình dục. Phụ nữ chỉ thực sự thoải mái và vui vẻ để vào cuộc “yêu” khi tinh thần thoải mái và không có thứ gì tác động đến tâm lý.

Không thỏa mãn được bạn tình

Nhiều chị em vì không thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của bạn tình mà sinh tâm lý mặc cảm, không dám gần gũi và luôn e ngại khi “giao hợp”. Đặc biệt, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và trong thời gian dài sẽ làm suy giảm ham muốn tình dục.

Sử dụng thuốc ngừa thai

Sử dụng thuốc ngừa thai cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm ham muốn ở nữ giới. Để tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn, các cặp đôi thường chọn giải pháp sử dụng thuốc tránh thai khi quan hệ.

Nhưng, theo cảnh báo của bác sĩ, có một số loại thuốc sẽ có tác dụng phụ, gây giảm ham muốn của phụ nữ khi làm “chuyện ấy”. Do đó, các cặp đôi nên cân nhắc chọn cho mình một giải pháp phù hợp và an toàn nhất.