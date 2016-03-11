6 tư thế "yêu" lý tưởng mà mọi cặp vợ chồng nên biết

Chàng trai của bạn sẽ rất may mắn nếu bạn nói với chàng rằng "Đôi khi em chỉ muốn là người được kiểm soát mọi chuyện", và chắc chắn chàng của bạn sẽ để bạn có được cái quyền đó và tận hưởng "hành trình". Tư thế bạn ở phía trên nên được áp dụng khi bạn cảm thấy rất sung sức và thoải mái.

2. Tư thế cổ điển

Tư thế Missionary là tư thế thông thường nhất nhưng đừng bỏ qua nó, mọi người đều thích kiểu cổ điển nhưng rất tuyệt này. Tư thế này cho chúng ta thấy được cảm giác gần gũi đặc biệt với người tình của mình.

Với tư thế này khiến hai bạn không thể ngừng trao nhau những nụ hôn, vuốt ve và nhìn nhau say đắm - nó giống như là sự mát xa toàn thân, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy tư thế "yêu" này rất thông thường nhưng không có nghĩa nó không mang lại cho hai bạn những giây phút tuyệt diệu. Chỉ cần chàng có những sự chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ tạo ra một sự khác biệt giữa một lần "yêu" đáng nhớ và một lần bình thường.

3. Tư thế ngồi

Tư thế này thường diễn ra trong khoảng thời gian khá ngắn. Tuy nhiên có thể tạo ra quãng thời gian vô cùng nóng bỏng. Mặc dù tư thế này có thể giúp bạn "thăng hoa" nhưng chàng sẽ dễ gặp tình trạng phóng tinh sớm. Theo hướng này chàng thường thấy khó khăn để kiểm soát việc "lên đỉnh".

Dù vậy, lợi ích từ tư thế này chính là mang lại cho hai bạn sự mới lạ. Và hai bạn hoàn toàn có thể "yêu" nhau ở bất cứ nơi nào ngoài phòng ngủ. Chắc chắn hai bạn sẽ có một sự trải nghiệm lý thú.

4. Tư thế thẳng hàng

Nếu tư thế cổ điển không làm bạn cảm thấy thỏa mãn thì một kiểu nhẹ nhàng hơn sẽ giúp bạn "lên đỉnh" một cách đáng ngạc nhiên. Tư thế này, được gọi là kỹ thuật thẳng hàng, thực hiện rất đơn giản. Vẫn ở tư thế cổ điển, nhưng chàng rướn người về phía trước nhiều hơn một chút. Bạn cũng có thể chuyển động tương tự để gần chàng hơn.

5. Tư thế Doggy

Hầu hết đàn ông đều thích tư thế Doggy (yêu từ phía sau). Hành động vuốt ve đúng chỗ, không thay đổi của chàng vào điểm G của bạn có thể mang lại giây phút thỏa mãn vô cùng. Tác động vào điểm G của bạn từ những hướng khác nhau có thể tạo ra những điều ngạc nhiên thích thú và một trong những hướng đó là thực hiện từ phía sau.

Nam giới và phụ nữ thường biểu hiện sự "hoang dại" của mình thật sự rõ ràng khi "yêu" từ phía sau. Thậm chí một chàng trai hết sức nhẹ nhàng cũng sẽ không thể kiềm chế nổi mình nếu áp dụng tư thế này.

6. Nằm đối diện nhau

Tư thế nằm đối diện nhau sẽ rất tuyệt vời đối với những người đàn ông có xu hướng xuất tinh sớm. Tư thế này sẽ giới hạn các chuyển động nên sẽ làm cho "chuyện ấy" kéo dài lâu hơn.

Khi áp dụng tư thế này, "cậu nhỏ" của chàng sẽ không thay đổi vị trí, nên cảm giác của chàng cũng sẽ không thay đổi và tránh được tình trạng "cậu nhỏ" sẽ "ủ rũ". Đây là một tư thế tuyệt nhất để vuốt ve, mơn trớn và làm chàng sung sướng bằng những lời ca tụng. Hi vọng rằng các bạn sẽ thử nghiệm những tư thế thú vị này và có thể cùng nhau "lên đỉnh".