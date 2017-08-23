5 cách 'hư hỏng' của phụ nữ chốn phòng the mà quý ông nào cũng muốn

Chuyện vợ chồng 23/08/2017 05:35

“Hư” ở đây chính là biết làm chủ bản thân, chủ động và dám làm những gì mình thích. Đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt”.

Tuýp phụ nữ này có thể ít được đánh giá cao nhưng lại có sức quyến rũ rất lớn với đấng mày râu. Nam giới luôn muốn chinh phục và sở hữu những người phụ nữ có cá tính khác biệt.

Khi được hỏi, đa số nam giới luôn trả lời rằng họ sẽ cảm thấy được khiêu khích và muốn sở hữu những kiểu gái “hư” sau đây:

Thổ lộ những gì mình muốn

5 cách 'hư hỏng' của phụ nữ chốn phòng the mà quý ông nào cũng muốn - Ảnh 1
Phụ nữ đừng e ngại mà hãy thổ lộ những gì mình muốn - Ảnh: Internet

Nam giới chẳng bao giờ nhạy cảm đến mức có thể đoán được tất cả những suy nghĩ của bạn gái. Do đó, khi thích gì và mong muốn gì, chị em nên nói ra để người ấy biết và đáp ứng.

Dù hơi khó nói, nhưng đó là người mình yêu và bạn đừng nên ngại nhé. Chính sự thẳng thắn này sẽ giúp anh ấy thêm yêu bạn hơn.

Cuồng nhiệt với chuyện giường chiếu

Không có gì phải ngạc nhiên khi hầu hết nam giới đều bị cuốn hút với một cô nàng luôn đam mê và cuồng nhiệt khi ân ái. Khi đấng mày râu cảm thấy chắc chắn với người phụ nữ này, họ sẽ muốn cô gái của mình làm những hành động “hư hỏng” ở chốn phòng the.  

Nam giới sẽ thích thú hơn với một cô nàng biết chủ động. Phụ nữ sẽ cuốn hút hơn nhờ vẻ lịch sự và nhã nhặn khi giao tiếp, nhưng khi lên giường đôi lúc cũng phải mạnh bạo một chút và biết chủ động mời gọi.

Biết lai rai mới hay

Phụ nữ biết uống bia rượu không phải là một việc xấu hay hư hỏng. Uống có chừng mực, sành điệu và gây được sự chú ý ngay cả khi trên bàn tiệc, đó chính là chân dung một cô gái được mọi người ngưỡng mộ và khiến nam giới say mê.

Xã hội ngày càng phát triển, không phải cứ đoan trang, tránh xa bia rượu mới được gọi là gái ngoan. Ngoan hay không, không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài mà đánh giá.

Không giả vờ “lên đỉnh”

5 cách 'hư hỏng' của phụ nữ chốn phòng the mà quý ông nào cũng muốn - Ảnh 2
Chị em hãy thể hiện đúng với những cảm xúc thực mà mình cảm nhận được, việc này sẽ giúp chàng thêm yêu bạn hơn - Ảnh: Internet

Tình dục là một phần không thể thiếu của cuộc sống vợ chồng Tuy nhiên, việc giả vờ lên đỉnh của nhiều chị em để chiều chồng lại ảnh hưởng đến hôn nhân của bạn về lâu dài.

Phụ nữ không nên giả vờ thăng hoa khi mình không có được cảm giác ấy. Chị em hãy thể hiện cảm xúc thực của mình. Với bản lĩnh thích chinh phục, người đàn ông của bạn sẽ không tự ái đâu mà anh ấy sẽ tìm cách khắc phục.

Ăn mặc hở hang

Nam giới thường rất ích kỷ, họ không muốn người con gái của mình ăn mặc hở hang hay gợi cảm nơi đông người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không thích được sở hữu cho mình một cô gái như vậy. Ngược lại, nam giới luôn khao khác có được người phụ nữ này.

Do đó, chị em hãy quý trọng bản thân, biết “tô vẻ” cho mình thật đẹp khi mỗi xuất hiện, việc này sẽ khiến nam giới không thể rời mắt khỏi bạn.

Từ khóa:   chuyện ấy gái hư chuyện tình yêu

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