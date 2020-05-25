3 việc làm lạ nhưng thú vị giúp tăng tình cảm, vợ chồng nên làm cùng nhau trước khi già đi

Dưới đây là những việc làm lạ lùng của nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc để giữ lửa hôn nhân . Tuy kỳ lạ nhưng đó là cách hiệu quả để giữ hôn nhân hạnh phúc .

Điều này thể hiện bạn không chỉ quan tâm đến những việc lớn lao của nhau mà còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Việc cắt móng tay thể hiện sự ân cần và kiên nhẫn của đối phương dành cho bạn nhiều như thế nào. Đồng thời thể hiện được mức độ chịu đựng của cả hai nên mối quan hệ sẽ có thể bền lâu hơn.

Cả hai nên tranh thủ làm điều này khi còn trẻ để khi về già còn có kỷ niệm đẹp kể lại cho con cháu. Hành động cắt móng tay giúp nhau tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, yêu thương của nhiều cặp vợ chồng.

Thoải mái "xì hơi" trước mặt nhau

Từng có nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc "xì hơi" trước mặt nửa kia có thể giúp mối quan hệ của bạn tốt đẹp hơn. Hành động này thể hiện giữa bạn và đối phương đã không còn khoảng cách hay sự e ngại nào.

Trong hôn nhân đừng chỉ lo thể hiện mặt đẹp đẽ nhất của mình. Thỉnh thoảng hãy thể hiện những điểm xấu của bản thân để cả hai thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Đừng chỉ thể hiện mặt đẹp đẽ để rồi đến khi vô tình để lộ mặt xấu thì lại chẳng thể chấp nhận được.

Vợ chồng hạnh phúc khi không còn khoảng cách - Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà

Muốn giữ lửa hôn nhân, vợ chồng phải “chịu chơi”. Lâu lâu hãy dành thời gian tổ chức những bữa tiệc nhỏ ấm cúng tại nhà rồi cả hai cùng nhau nhảy múa, ca hát. Điều này sẽ giúp tinh thần của bạn thoải mái hơn.

Vợ chồng hãy cùng nhau xây tổ ấm - Ảnh minh họa: Internet

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng hãy ở nhà cùng nhau nấu nướng, uống chút bia rồi tâm sự mọi thứ. Chỉ cần bình yên bên nhau, giông bão ngoài kia cũng hóa dịu dàng.