Mất hứng “yêu” vì vợ quá bẩn

Chuyện thầm kín 30/05/2021 11:21

Không biết vợ tôi được ai bày cho mà tự dưng trở nên như người tiền sử.

Thời gian gần đây, công việc nhiều nên tôi ít để ý đến chuyện giường chiếu. Có nhiều đêm vợ ôm tôi đòi trả bài, tôi có nói với vợ rằng công việc nhiều nên hơi mệt, tôi muốn ngủ một chút cho khỏe. Nói là ít nhưng thực tế tôi vẫn đáp ứng cho vợ tuần hai ba lần. Tôi được biết người ta nói vợ chồng trong khoảng từ 30 – 40 tuổi như thế là cũng ổn rồi.

Nói là ít nhưng thực tế tôi vẫn đáp ứng cho vợ tuần hai ba lần
 Nói là ít nhưng thực tế tôi vẫn đáp ứng cho vợ tuần hai ba lần - Ảnh: Internet

Vợ tôi thấy vậy cũng chú ý bồi bổ cho tôi, nấu rất nhiều món ngon, toàn những món bổ thận tráng dương. Ban đầu tôi còn thấy ngon nhưng ăn nhiều quá khiến tôi ngán tới tận cổ. Tôi nói vợ không phải tôi “yếu” mà vì công việc nhiều nên thời gian ít đi thôi. Vợ vẫn không nghe mà cứ tăng cường tẩm bổ cho tôi. Thôi thì cũng là ý tốt của vợ nên tôi cũng không nỡ lòng từ chối nữa. Tôi cắt giảm công việc để dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Nói thật chuyện chăn gối tôi vẫn có cảm xúc và hứng thú bình thường chứ không có chuyện gì cả.

Vợ tôi ngày càng điên cuồng tìm đủ mọi cách để quyến rũ tôi. Từ việc ăn mặc gợi cảm đến cả các kiểu quan hệ vợ chồng. Vợ tôi đều học hỏi hết. Điều này cũng khiến tôi có hưng phấn hơn thật. Tôi thấy vợ vui thì mình cũng vui lây.

Nhưng không hiểu sao tự dưng gần đây vợ lại học ở đâu một chiêu rất lạ. Cô ấy không chịu tắm trước khi đi ngủ. Mỗi lần làm “chuyện ấy”, đang đến cao trào tôi lại mất hứng bởi cơ thể vợ bốc mùi. Tôi là người ưa sạch sẽ gọn gàng nên không thể chịu được, tôi hoàn toàn không còn tí cảm xúc nào với vợ. Vài lần như vậy thấy vợ không thay đổi tôi có góp ý vợ nên tắm sạch sẽ trước ngủ. Vợ liền nhảy đổng lên mắng tôi là “anh ăn no ở ngoài nên chán vợ phải không?”. Tôi ngớ người giải thích. Làm gì có ai ở ngoài chứ. Công việc còn ngập đầu, đến vợ còn chưa đáp ứng hết thì còn sức đâu mà đèo bòng. Mãi sau vợ mới nói rằng, vợ nghe mấy chị trên một trang web “chuyện vợ chồng” bày cho cách quyến rũ chồng đàn ông thường thích mùi cơ thể tự nhiên của vợ.

Tôi là người ưa sạch sẽ gọn gàng nên không thể chịu được, tôi hoàn toàn không còn tí cảm xúc nào với vợ
 Tôi là người ưa sạch sẽ gọn gàng nên không thể chịu được, tôi hoàn toàn không còn tí cảm xúc nào với vợ - Ảnh: internet

Tôi nghe xong choáng váng luôn. Trời ơi là trời! Sao vợ tôi ngốc nghếch vậy chứ! Đàn ông đúng là thích mùi cơ thể tự nhiên của vợ. Nhưng đó là một cơ thể sạch sẽ, không cần phải xịt cả tấn hóa chất nên người chứ không phải là cái mùi tự nhiên là phải để cho cơ thể tự bốc mùi lên.

Tôi nhìn vợ vừa thương vừa cảm thấy buồn cười. Cũng thấy tội, từ khi lấy chồng sinh con chỉ ở nhà nội trợ. Nghe người ta nói cái lại sợ chồng chán mình rồi tìm đủ mọi cách để lấy lại cảm hứng cho chồng. Tự nhiên lại thấy thương vợ quá!

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Từ khóa:   Vợ chồng chia sẻ bí mật của vợ Câu chuyện phụ nữ

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