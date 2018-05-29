Đặc biệt khi kết hợp cùng mật ong và chanh tươi, hỗn hợp nghệ có khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư da, vú, dạ dày, đường ruột… Nguyên nhân là do trong quá trình lên men, hoạt chất curcumin sẽ biến đổi thành dạng chất dễ tiêu hóa hơn thông thường.

Nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng chống viêm giúp điều trị nhiều căn bệnh. Nhờ chứa hàm lượng lớn hoạt chất curcumin, nghệ tươi có tác dụng ức chế sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, đồng thời cản trợ quá trình phát triển của các tế bào ung thư.

Theo các nghiên cứu khoa học, chế biến nghệ đúng cách có thể giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe . Cách hiệu quả nhất để cơ thể hấp thu hoạt chất curcumin từ củ nghệ chính là áp dụng phương pháp lên men sau:

Hỗn hợp nghệ, chanh và mật ong không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể như giúp giảm đau, giảm sưng, cải thiện hệ tiêu hóa, giải quyết các vấn đề về da, ngăn ngừa lão hóa...

Nguyên liệu:

- 1 chén nghệ tươi thái lát

- 180ml mật ong nguyên chất

- 2 quả chanh

- 1,4 lít nước lọc

Các nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Nghệ tươi chọn những củ vừa, không bị sâu rồi đem rửa sạch, để nguyên phần vỏ rồi thái lát mỏng. Cho phần nghệ tươi đã thái lát vào nồi đun sôi với 1,4 lít nước lọc trong khoảng 20 phút.

Đợi đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng thì hạ bớt lửa và đun liu riu thêm khoảng 20 phút nữa rồi tắt bếp.

Để hỗn hợp nguội hẳn rồi thêm vào 180ml mật ong nguyên chất cùng nước cốt 2 quả chanh, dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, bạn cho tất cả hỗn hợp vừa nấu vào bình thủy tinh lớn, đóng chặt nắp rồi để hỗn hợp tự lên men trong 3 ngày.

Hỗn hợp sẽ lên men sau vài ngày - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn nên để hỗn hợp nghệ, chanh và mật ong ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời để không bị hư. Nếu bạn thực hiện trong thời tiết lạnh thì phải mất 5 ngày hỗn hợp mới lên men.

Sau thời gian ủ, bạn hãy tiến hành lọc bỏ phần xác, chỉ lấy phần nước để sử dụng và bảo quản trong tủ lạnh. Sau 1 tuần, hỗn hợp sẽ có vị men chua giống như giấm. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 1-2 thìa cà phê, trước khi sử dụng, hãy nhớ khuấy thật đều hỗn hợp nhé!

Dùng hỗn hợp nghệ, chanh và mật ong mỗi ngày sẽ ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì sử dụng hỗn hợp thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, đặc biệt là ung thư.