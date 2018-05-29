Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư

Chuyên gia nói gì 29/05/2018 18:16

Hỗn hợp nghệ tươi, chanh và mật ong sau khi lên men sẽ giúp ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tự làm hỗn hợp tại nhà để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng chống viêm giúp điều trị nhiều căn bệnh. Nhờ chứa hàm lượng lớn hoạt chất curcumin, nghệ tươi có tác dụng ức chế sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, đồng thời cản trợ quá trình phát triển của các tế bào ung thư.

Đặc biệt khi kết hợp cùng mật ong và chanh tươi, hỗn hợp nghệ có khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư da, vú, dạ dày, đường ruột… Nguyên nhân là do trong quá trình lên men, hoạt chất curcumin sẽ biến đổi thành dạng chất dễ tiêu hóa hơn thông thường.

Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư - Ảnh 1
Nghệ chứa những dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp nghệ, chanh và mật ong không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể như giúp giảm đau, giảm sưng, cải thiện hệ tiêu hóa, giải quyết các vấn đề về da, ngăn ngừa lão hóa...

Cách làm hỗn hợp nghệ mật ong ngăn ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu khoa học, chế biến nghệ đúng cách có thể giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Cách hiệu quả nhất để cơ thể hấp thu hoạt chất curcumin từ củ nghệ chính là áp dụng phương pháp lên men sau:

Nguyên liệu:

- 1 chén nghệ tươi thái lát

- 180ml mật ong nguyên chất

- 2 quả chanh

- 1,4 lít nước lọc

Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư - Ảnh 2
Các nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Nghệ tươi chọn những củ vừa, không bị sâu rồi đem rửa sạch, để nguyên phần vỏ rồi thái lát mỏng. Cho phần nghệ tươi đã thái lát vào nồi đun sôi với 1,4 lít nước lọc trong khoảng  20 phút.

Đợi đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng thì hạ bớt lửa và đun liu riu thêm khoảng 20 phút nữa rồi tắt bếp.

Để hỗn hợp nguội hẳn rồi thêm vào 180ml mật ong nguyên chất cùng nước cốt 2 quả chanh, dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, bạn cho tất cả hỗn hợp vừa nấu vào bình thủy tinh lớn, đóng chặt nắp rồi để hỗn hợp tự lên men trong 3 ngày.

Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư - Ảnh 3
Hỗn hợp sẽ lên men sau vài ngày - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn nên để hỗn hợp nghệ, chanh và mật ong ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời để không bị hư. Nếu bạn thực hiện trong thời tiết lạnh thì phải mất 5 ngày hỗn hợp mới lên men.

Sau thời gian ủ, bạn hãy tiến hành lọc bỏ phần xác, chỉ lấy phần nước để sử dụng và bảo quản trong tủ lạnh. Sau 1 tuần, hỗn hợp sẽ có vị men chua giống như giấm. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 1-2 thìa cà phê, trước khi sử dụng, hãy nhớ khuấy thật đều hỗn hợp nhé!

Ngâm hỗn hợp nghệ tươi với thứ này rồi dùng mỗi ngày, cả đời không lo ung thư - Ảnh 4
Dùng hỗn hợp nghệ, chanh và mật ong mỗi ngày sẽ ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì sử dụng hỗn hợp thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, đặc biệt là ung thư.

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