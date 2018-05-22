Đừng dại cho những thực phẩm này vào lò vi sóng nếu không muốn ‘đầu độc’ cả nhà

Chuyên gia nói gì 22/05/2018 14:01

Sử dụng lò vi sóng để hâm lại thức ăn là thói quen của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng có thể cho vào lò vi sóng, dùng sai cách sẽ gây nguy hại sức khỏe.

Hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng vừa đơn giản, vừa giúp tiết kiệm thời gian nên được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm nếu hâm nóng bằng lò vi sóng có thể bị biến chất, gây hại sức khỏe.

Theo các chuyện gia dinh dưỡng, những loại thực phẩm này khi tiếp xúc với nhiệt độ cao từ lò vi sóng có thể trở nên độc hại với người dùng. Vấn đề không chỉ xuất phát từ lò vi sóng mà còn từ cách bảo quản thực phẩm sai cách của bạn.

Đừng dại cho những thực phẩm này vào lò vi sóng nếu không muốn ‘đầu độc’ cả nhà - Ảnh 1
Không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm lại bằng lò vi sóng - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những loại thực phẩm bạn cần tránh hâm nóng bằng lò vi sóng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

Những thực phẩm không nên cho vào lò vi sóng

Khoai tây

Khoai tây rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng lại chứa những chất có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu được hâm nóng sau khi để nguội ở nhiệt độ phòng. Việc để nguội khoai tây ở nhiệt độ phòng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn Clostridium botulinum hình thành và phát triển, dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Tốt nhất bạn nên để khoai tây trong tủ lạnh ngay sau khi nấu chín nếu chưa muốn ăn ngay.

Đừng dại cho những thực phẩm này vào lò vi sóng nếu không muốn ‘đầu độc’ cả nhà - Ảnh 2
Không nên hâm lại khoai tây trong lò vi sóng - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Việc hâm nóng thịt gà bằng lò vi sóng có thể khiến thịt không chín đều và gây hại cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà nên được hâm nóng đồng đều từ trong ra ngoài nhưng lò vi sóng không thể khiến thức ăn chín đều, điều này có thể khiến một số loại vi khuẩn gây hại sót lại trong thịt.

Cơm

Nếu cơm được để nguội ở nhiệt độ phòng, các bào tử của vi khuẩn có thể sinh sôi và gây ngộ độc thực phẩm.

Lò vi sóng không thể giết chết các vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Chính vì vậy, thay vì hâm nóng bằng lò vi sóng, bạn nên hâm lại trực tiếp bằng nồi cơm điện.

Đừng dại cho những thực phẩm này vào lò vi sóng nếu không muốn ‘đầu độc’ cả nhà - Ảnh 3
Bạn chỉ nên hấp lại cơm bằng nồi cơm điện - Ảnh minh họa: Internet

Nấm

Nấm là một trong những loại thực phẩm không nên hâm nóng. Những dưỡng chất trong nấm có thể gây khó chịu cho dạ dày khi hâm nóng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên sử dụng hết lượng nấm ngay sau khi nấu chín.

Bên cạnh đó, vi khuẩn cũng có thể phát triển trên nấm nếu chúng được để nguội ở nhiệt độ phòng.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Hầu hết các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ khi được hâm nóng ở mức nhiệt cao sẽ sản sinh khí độc và các chất gây ung thư nguy hiểm làm ảnh hưởng đến các tế bào trong cơ thể.

Chính vì vậy, bạn không nên hâm nóng thức ăn nhiều dầu mỡ trong lò vi sóng vì chúng có thể bị hâm quá nóng và cháy đen.

Đừng dại cho những thực phẩm này vào lò vi sóng nếu không muốn ‘đầu độc’ cả nhà - Ảnh 4
Thực phẩm nhiều dầu mỡ bạn nên ăn hết sau khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại thực phẩm bạn không nên hâm nóng trong lò vi sóng để tránh gây hại cho sức khỏe.

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