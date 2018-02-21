Theo các chuyên gia, một số thực phẩm quen thuộc chứa những dưỡng chất đặc biệt như rau hẹ, tỏi… có khả năng ngăn cản sự hình thành và phát triển của các gốc tự do trong cơ thể, nhờ đó giúp chống lại bệnh ung thư.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao. Vậy làm cách nào để giảm nguy cơ mắc ung thư ?

Đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa trong rau hẹ có tác dụng bảo vệ tế bào trong cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do, tránh gây tổn thương chức năng giữa màng tế bào và gen. Chính nhờ những tác dụng tuyệt vời này mà rau hẹ có khả năng phòng chống ung thư vô cùng hiệu quả.

Theo Đông y, cây rau hẹ có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc, ôn thận tráng dương… Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất xơ, carotene, canxi, photpho, sắt, protein cùng các loại vitamin như vitamin A, C… giúp tăng cường miễn dịch.

Rau hẹ chính là ‘thần dược’ giúp chống lại căn bệnh ung thư - Ảnh: Internet

Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên ăn quá nhiều rau hẹ cùng một lúc. Đối với những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa không nên ăn rau hẹ vào buổi tối để tránh gây áp lực cho dạ dày.

Hành tây

Hàm lượng lớn các dưỡng chất thực vật cùng nhiều loại vitamin A, B1, B2, PP, C… trong hành tây có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.

Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa quercetin và selen có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đồng thời hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này.

Chính vì vậy, hãy bổ sung thêm hành tây vào các món ăn thường ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!

Hành tây chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt giúp giảm nguy cơ mắc ung thư - Ảnh: Internet

Tỏi

Theo nghiên cứu, mỗi tuần chỉ cần ăn tỏi 2 lần cũng có thể giảm nguy cơ mắc ung thư phổi.

Hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư, đồng thời ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả. Ngoài ra, những dưỡng chất đặc biệt trong loại thực phẩm này còn có khả năng phá hủy các gốc tự do – nguyên nhân gây ra ung thư và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Bạn có thể ăn tỏi sống hoặc thêm vào các món ăn hàng ngày để chống lại tế bào ung thư - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả, bạn hãy bổ sung ngay vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé!